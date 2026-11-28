मदन राठौड़ का गहलोत पर पलटवार, बोले, 'कांग्रेस हारती है तो ईवीएम पर सवाल, जीतने पर झूठी बयानबाजी'
मदन राठौड़ ने कहा कि एक चुनाव में जीत से कांग्रेस के नेता इतने मस्त हो चुके हैं कि अब उन्हें होश नहीं है.
Published : November 28, 2026 at 7:32 PM IST
जयपुर : पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव परिणाम को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा तो, पलटवार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उतर आए. शनिवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि गहलोत अनर्गल आरोप लगाकर भाजपा सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं. राजस्थान में भाजपा सरकार ने ढाई साल के कार्यकाल में विकास के कई ऐसे काम किए हैं, जिनकी तुलना पिछली सरकार के पांच साल के कार्यकाल से की जा सकती है. राठौड़ ने कहा कि जब हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं. आज जब जीत गए तो झूठी बयानबाजी कर रहे हैं. जनादेश को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए. हम जनादेश को स्वीकार करते हैं. गलतियों से सीखेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे.
'ये चुनाव भी ईवीएम से ही हुए थे' : राठौड़ ने कहा कि नहरी तंत्र, तारबंदी और किसानों के उपयोग में आने वाले कृषि संयंत्रों के क्षेत्र में भाजपा सरकार ने पिछली सरकार के मुकाबले कई गुना अधिक काम किया है. सड़क तंत्र के विकास में भी 34 महीने के दौरान पिछली सरकार के पांच साल की तुलना में ज्यादा काम हुआ है. उन्होंने कहा कि गहलोत किस मुंह से भाजपा सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं. कांग्रेस देशभर में जहां-जहां चुनाव हारती है, वहां ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगती है. कांग्रेस ने कभी भी जनादेश को स्वीकार नहीं किया. ये चुनाव भी ईवीएम से ही हुए थे. भाजपा कमजोर पड़ी है, तो हम इसे स्वीकार कर रहे हैं. पार्टी अध्यक्ष होने के नाते चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी अपने माथे ली है. हम आपस में किसी पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं. इसके विपरीत कांग्रेस में गहलोत ने अपने ही उप मुख्यमंत्री को नकारा और निकम्मा कहा था.
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'कांग्रेस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप' : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय ऐसे करीब 500 मामले हैं, जिनमें सत्ता का दुरुपयोग किया गया. भाजपा के निर्दोष कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था. उन्होंने सवाल किया कि यदि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करती, तो क्या अशोक गहलोत इतनी सीटें जीतकर ला पाते? राठौड़ ने कहा कि ये छोटे चुनाव हैं. इनमें राष्ट्रीय स्तर की चर्चा नहीं होती. लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी. भाजपा विधानसभा चुनाव जीतकर आएगी. फिलहाल यह समय हार से सबक लेने और कमियों को सुधारने का है.
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'वो मस्त हो कर सोते रह जाएंगे' : राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं की ओर से पंचायत चुनाव को लेकर दिए जा रहे बयान पर कहा कि एक चुनाव में जीत से कांग्रेस के नेता इतने मस्त हो चुके हैं कि अब उन्हें होश नहीं है. लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि हम जनता के बीच में रहते हैं. जनता के बीच में जुड़ेंगे. हम उनकी तरह जीत से मस्त होकर बैठने वाले नहीं है. हम और मेहनत के साथ में जनता के बीच में जाएंगे. राठौड़ ने कहा कि सब जानते हैं कि कांग्रेस जीत से इतनी मस्त हो गई. अब वह सोते रह जाएंगे और हम आने वाले समय में जनता के बीच में अपनी जीत को मजबूत कर लेंगे. कांग्रेस के नेता जमीन स्तर पर कोई काम नहीं करते हैं. सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए झूठी बयानबाजी करते हैं, लेकिन भाजपा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के हितों में काम करती है.
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'आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जरूरी' : राठौड़ ने प्रस्तावित 131वें संशोधन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार चाहती है कि देश की आबादी को विधायी कार्यों में उचित प्रतिनिधित्व मिले. सीटों का आरक्षण होने से भी इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 में हुए परिसीमन के बाद अब देश की आबादी करीब 148 करोड़ हो चुकी है. ऐसे में बढ़ती आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जरूरी है. क्षेत्र छोटा होने से जनता तक विकास योजनाओं और सुविधाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है. इसी दिशा में सहमति बनी है कि प्रदेशों की विधानसभा सीटों की संख्या डेढ़ गुना की जाए, जिससे जनता को विधायी प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके.