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मदन राठौड़ का गहलोत पर पलटवार, बोले, 'कांग्रेस हारती है तो ईवीएम पर सवाल, जीतने पर झूठी बयानबाजी'

मीडिया से बात करते मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव परिणाम को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा तो, पलटवार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उतर आए. शनिवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि गहलोत अनर्गल आरोप लगाकर भाजपा सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं. राजस्थान में भाजपा सरकार ने ढाई साल के कार्यकाल में विकास के कई ऐसे काम किए हैं, जिनकी तुलना पिछली सरकार के पांच साल के कार्यकाल से की जा सकती है. राठौड़ ने कहा कि जब हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं. आज जब जीत गए तो झूठी बयानबाजी कर रहे हैं. जनादेश को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए. हम जनादेश को स्वीकार करते हैं. गलतियों से सीखेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे.