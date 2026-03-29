मदन राठौड़ बोले, 'आपदा में विपक्ष कर रहा राजनीति, अशोक गहलोत फिर सीएम बनने के लिए उतावले'

मदन राठौड़ बोले, 'आपदा में विपक्ष कर रहा राजनीति, अशोक गहलोत फिर सीएम बनने के लिए उतावले'
मदन राठौड़ ने कहा कि असम-पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी.
Published : March 29, 2026 at 1:57 PM IST
जयपुर: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच विपक्षी दल कांग्रेस एलपीजी की कमी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है. वहीं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर आपदा के समय राजनीति करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा यह समय राजनीति करने का नहीं बल्कि राष्ट्रीयता की भावना दिखाने का है. उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर चुटकी लेते हुए कहा कि वे फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए उतावले हैं. उन्होंने कहा, अशोक गहलोत मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस नेताओं से अफवाह नहीं फैलाने की भी अपील की है. रविवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सहित पार्टी पदाधिकारियों ने पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना.
'लोग जोखिम उठाकर कर रहे तेल की आपूर्ति': गैस आपूर्ति को लेकर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी और प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा, विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है. उन्होंने कहा कि आपदा के समय विपक्ष का यह रवैया उचित नहीं है और विपक्ष को राष्ट्रीयता की भावना दिखानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि तेल आपूर्ति से जुड़े लोग जोखिम उठाकर देश सेवा कर रहे हैं. विपक्ष को उनसे सीख लेनी चाहिए. वे बोले, खतरनाक माहौल में तेल के जहाजों को ऑपरेट करने वाले लोग अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं. सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर भी गंभीर है.
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'मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे गहलोत': अशोक गहलोत 'इंतजारशास्त्र' सीरीज के जरिए लगातार प्रदेश की भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इससे जुड़े सवाल पर मदन राठौड़ ने कहा, अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए उतावले हैं और 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' देख रहे हैं. कांग्रेस नेता जनता के बीच जाकर काम करने के बजाए भ्रम फैला रहे है. उन्होंने कहा, भ्रम फैलाने के बजाए उन्हें काम करना चाहिए. पंचायतीराज चुनावों को लेकर उन्होंने कहा, ओबीसी आयोग पर कोई दबाव नहीं है. चुनाव आयोग जब भी तारीख तय करेगा. भाजपा चुनाव के लिए तैयार है.
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'असम-बंगाल में होगी भाजपा की जीत': असम और पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि जो भी जनसेवक आगे आएगा. भाजपा उसका समर्थन करेगी और पार्टी के नेता लगातार इन राज्यों में जा रहे हैं. पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं द्वारा प्रशिक्षण देने के सवाल पर उन्होंने कहा, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है और वे हमारे साथ जुड़ रहे हैं. यह हमारे लिए अच्छी बात है. जयपुर में अतिक्रमण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अव्यवस्था फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.