मदन राठौड़ बोले, 'कांग्रेस ने 25 बार लोकतंत्र का गला घोटा, उन्हें आरोप लगाने का अधिकार नहीं'
राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को बताना चाहिए कि गहलोत, डोटासरा और सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री कौन है?
Published : November 13, 2026 at 5:21 PM IST
जयपुर : पंचायत चुनाव और भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेताओं पर तीखा पलटवार किया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की ओर से पंचायत चुनाव के बाद भाजपा की प्रस्तावित बाड़ेबंदी को लोकतंत्र की हत्या बताए जाने पर राठौड़ ने कांग्रेस के इतिहास पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या किसने की, यह सवाल कांग्रेस को पूछने का नैतिक अधिकार ही नहीं है. कांग्रेस ने देश में 25 बार लोकतंत्र का गला घोंटा है. आपातकाल में विपक्ष के नेताओं को जेलों में बंद किया गया, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया. यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या थी.
कांग्रेस ने 25 बार की लोकतंत्र की हत्या' : राठौड़ ने पंचायत चुनाव में देरी के कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने में समय जरूर लगा है, लेकिन इस बार सभी चुनाव एक साथ पूरे हो जाएंगे. पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में अलग-अलग समय पर चुनाव हुए थे. उन सभी चुनावों में लगे समय को जोड़कर देखा जाए तो मौजूदा सरकार का समय उससे कम ही निकलेगा. बहुत कम समय में सभी चुनाव करवाए गए हैं. अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद पांच साल तक विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए.
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राठौड़ ने कांग्रेस के लोकतंत्र संबंधी आरोपों पर कहा कि कांग्रेस को पहले अपने इतिहास में झांकना चाहिए. आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में डालना और चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रहार था. उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विधायकों की खरीद-फरोख्त की गई और उन्हें मंत्री पद दिए गए. राठौड़ ने सवाल किया कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कांग्रेस नेता बताएं कि वे खुद लोकतांत्रिक मूल्यों का कितना पालन करते हैं.
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'बाहुबल से सत्ता हथियाने की कोशिश लोकतंत्र नहीं' : राठौड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह बाहुबल के आधार पर सत्ता हथियाने की कोशिश करती है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के जनादेश से चुनी गई सरकार को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस हर मौके पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रही है. देश के चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान करना भी लोकतंत्र का अपमान है. विदेश में जाकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बयानों पर भी कांग्रेस को जवाब देना चाहिए.
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'भाजपा जीते तो ईवीएम पर फोड़ते हैं ठीकरा' : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस की चुनावी राजनीति और ईवीएम पर उठाए जाने वाले सवालों को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जहां भाजपा चुनाव जीतती है, वहां कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देती है. कांग्रेस को जनादेश स्वीकार करना चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को बताना चाहिए कि अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री कौन है? क्या उनका कोई अलग प्रधानमंत्री है? कांग्रेस नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि वे देश के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं या नहीं. राठौड़ ने कहा कि भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है.
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बाड़ेबंदी और प्रशिक्षण वर्ग पर कांग्रेस के सवाल : राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि है. राजनीतिक दलों को चुनाव परिणाम स्वीकार कर जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए. केवल अपनी सुविधा के अनुसार चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना उचित नहीं है. दरअसल, पंचायत चुनाव के बाद भाजपा की ओर से अपने समर्थित जिला प्रमुख और प्रधान चुनाव तक सब को एकजुट रखने के लिए प्रशिक्षण वर्ग के नाम पर बाड़ेबंदी किए जाने की तैयारी है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस रणनीति पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता के विपरीत बताया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा की इस कवायद को लोकतंत्र की हत्या करार दिया था.