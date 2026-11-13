ETV Bharat / state

मदन राठौड़ बोले, 'कांग्रेस ने 25 बार लोकतंत्र का गला घोटा, उन्हें आरोप लगाने का अधिकार नहीं'

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : पंचायत चुनाव और भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेताओं पर तीखा पलटवार किया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की ओर से पंचायत चुनाव के बाद भाजपा की प्रस्तावित बाड़ेबंदी को लोकतंत्र की हत्या बताए जाने पर राठौड़ ने कांग्रेस के इतिहास पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या किसने की, यह सवाल कांग्रेस को पूछने का नैतिक अधिकार ही नहीं है. कांग्रेस ने देश में 25 बार लोकतंत्र का गला घोंटा है. आपातकाल में विपक्ष के नेताओं को जेलों में बंद किया गया, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया. यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या थी.