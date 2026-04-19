मदन राठौड़ ने पचपदरा में पीएम मोदी की सभा की तैयारियों का लिया जायजा, कहा–रिफाइनरी साबित होगी वरदान

मदन राठौड़ ने पचपदरा में पीएम मोदी की सभा की तैयारियों का लिया जायजा, कहा–रिफाइनरी साबित होगी वरदान
मदन राठौड़ ने कहा कि इस रिफायनरी से 90 हजार लोगों को प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा.
Published : April 19, 2026 at 8:28 PM IST
बाड़मेर: आगामी 21 अप्रैल को पचपदरा में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है. भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने रविवार को पचपदरा में सभा स्थल पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया. साथ ही कार्यक्रम की व्यवस्थाओं, जनसुविधाओं एवं सुरक्षा प्रबंधों को लेकर विस्तृत समीक्षा की. राठौड़ ने सभा स्थल का निरीक्षण करने के साथ–साथ संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इस दौरान सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल, मानवेंद्र सिंह जसोल समेत कई नेता मौजूद रहे.
हजारों को मिलेगा रोजगार: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही है. देश के प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए जनता उत्सुक है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 21 अप्रैल को बहुत सौगात देने जा रहे हैं. यह रिफाइनरी न केवल राजस्थान अपितु पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगी. राठौड़ ने कहा कि इससे 8 हजार करोड़ की रेवेन्यू प्रतिवर्ष राजस्थान की जनता को मिलने वाली है. 90 हजार लोगों प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने वाला है.
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डोटासरा पर कसा तंज: बस ऑपरेटर्स पर दबाव बनाकर बसों बुकिंग को रद्द करवाने के डोटासरा के आरोपों पर पलटवार करते हुए राठौड़ ने कहा कि उनके मन में छुरियां चल रही होंगी. वो सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, तो उनकी दुकान उठने वाली है. इसलिए उनको भय सता रहा है. उन्होंने कहा कि हमने बसों को कैंसिल नहीं किया है. इस कार्यक्रम के लिए लोग उमड़–घुमड़ कर आ रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब डोटासरा जी के भीड़ नहीं आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं.
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मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित: मदन राठौड़ ने दावा करते हुए कहा कि दो ढाई लाख से अधिक लोग आएंगे. उन्होंने कहा कि इस इलाके के लोगों में उत्साह है और लोग बहुत खुश है क्योंकि यह रिफाइनरी वरदान साबित होगी. 21 अप्रैल को पीएम मोदी पचपदरा में रिफाइनरी लोकार्पण का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इस दौरान पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे. जिसको लेकर पचपदरा में तैयारियां जोरों से की जा रही है.