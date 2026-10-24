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मदन राठौड़ के पाकिस्तान वाले बयान पर विवाद जारी, अभिषेक चौधरी ने फिर दी मुंह काला करने की चेतावनी

अभिषेक चौधरी ने फिर दी मुंह काला करने की चेतावनी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से पाकिस्तान के समर्थन में दिए गए कथित बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है. कांग्रेस जहां लगातार इस मामले को लेकर मदन राठौड़ से माफी की मांग कर रही है, वहीं राजस्थान युवा कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक वोट लेकर पहले नंबर पर रहे एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने एक बार फिर मदन राठौड़ का मुंह काला करने की चेतावनी दी है. अभिषेक चौधरी ने कहा कि मदन राठौड़ जहां-जहां जाएंगे, वहां-वहां उनका मुंह काला किया जाएगा.