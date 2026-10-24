मदन राठौड़ के पाकिस्तान वाले बयान पर विवाद जारी, अभिषेक चौधरी ने फिर दी मुंह काला करने की चेतावनी
एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने एक बार फिर मदन राठौड़ का मुंह काला करने की चेतावनी दी है.
Published : October 24, 2026 at 3:46 PM IST
जयपुर: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से पाकिस्तान के समर्थन में दिए गए कथित बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है. कांग्रेस जहां लगातार इस मामले को लेकर मदन राठौड़ से माफी की मांग कर रही है, वहीं राजस्थान युवा कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक वोट लेकर पहले नंबर पर रहे एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने एक बार फिर मदन राठौड़ का मुंह काला करने की चेतावनी दी है. अभिषेक चौधरी ने कहा कि मदन राठौड़ जहां-जहां जाएंगे, वहां-वहां उनका मुंह काला किया जाएगा.
अभिषेक चौधरी ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जो पाकिस्तान-प्रेम दिखाया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं. उन्होंने कहा कि पहले भी हमने उनका मुंह काला करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद मदन राठौड़ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए. हम उन्हें एक बार फिर चेतावनी देते हैं, यह राजनीति का कोई ऐसा विषय नहीं है कि हमने कोई बात कही और वह चार-पांच दिन बाद पुरानी हो गई. यह देश की अस्मिता से जुड़ा सवाल है. इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और मदन राठौड़ को सार्वजनिक तौर पर देश और प्रदेश से माफी मांगनी पड़ेगी.
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जहां जाएंगे वहां मुंह काला करेंगे: अभिषेक चौधरी ने कहा कि मदन राठौड़ जब तक अपने शब्दों के लिए माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम मजबूती से उनका विरोध करते रहेंगे. अभिषेक चौधरी ने कहा कि हम मदन राठौड़ को छोड़ने वाले नहीं हैं. जहां-जहां भी मदन राठौड़ जाएंगे, वहां-वहां युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उनका मुंह काला करेंगे और उन्हें उनकी गलती की सजा दी जाएगी.
राजस्थान से जाएंगे 5000 कार्यकर्ता दिल्ली: इससे पहले अभिषेक चौधरी ने बताया कि 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'इंडिया' गठबंधन की ओर से आयोजित महारैली में शामिल होने के लिए राजस्थान से 5,000 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे. रैली की तैयारियों को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है. रविवार को भी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब जयपुर आएंगे और रैली को लेकर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली रैली में युवा कांग्रेस की बड़ी भागीदारी होगी.
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पंचायत चुनाव में युवा कांग्रेस को तवज्जो: पंचायत चुनाव के टिकट वितरण को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में पूरी तवज्जो दी है. हमारे कई साथी जिला परिषद और पंचायत समिति में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी संख्या में हमारे साथी चुनाव जीतकर आएंगे. युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अभी तक साक्षात्कार नहीं होने को लेकर अभिषेक चौधरी ने कहा कि यह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय का विषय है.,जिन भी साथियों ने युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ा है, वे सभी एक ही उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं कि पार्टी को कैसे मजबूत करना है. राजस्थान युवा कांग्रेस चुनाव में सबसे बड़ा सदस्यता अभियान चलाया गया था, जो पूरे देश में एक कीर्तिमान है.
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