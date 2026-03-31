ETV Bharat / state

गहलोत के 'इंतजार शास्त्र' पर राठौड़ का 'संतोष शास्त्र', राजस्थान में UCC लागू करने की पैरवी

राठौड़ कहा कि अब गहलोत की उम्र और दिमाग का संतुलन उन्हें राजनीति से संन्यास लेने की ओर इशारा कर रहा है.

Madan Rathore
मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 31, 2026 at 4:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज होता जा रहा है. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठाए हैं. राठौड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 'इंतजार शास्त्र' छोड़ 'संतोष शास्त्र' पर काम करना चाहिए. अब उनकी उम्र और दिमाग का संतुलन उन्हें राजनीति से संन्यास लेने की ओर इशारा कर रहा है. राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार के सदस्यों के आरएएस बनने पर भी सवाल उठाया, साथ ही UCC राजस्थान में लागू करने की पैरवी की.

'इंतजार शास्त्र' छोड़ 'संतोष शास्त्र' पर काम करें : मदन राठौड़ ने कहा कि गहलोत को अब 'इंतजार' छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब नई पीढ़ी को आगे आने का मौका देना चाहिए. राठौड़ ने कहा कि गहलोत का समय अब समाप्त हो चुका है और उन्हें 'संतोष शास्त्र' अपनाते हुए वानप्रस्थ और संन्यास की ओर बढ़ना चाहिए.

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इंतजार करते-करते व्यक्ति 'सूख जाता है', इसलिए गहलोत को अब सक्रिय राजनीति से धीरे-धीरे दूरी बनानी चाहिए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गहलोत के बयान अब असंगत होते जा रहे हैं. कभी वे अपने बेटे को आगे बढ़ाते हैं और कभी परिवारवाद से दूरी की बात करते हैं. राठौड़ ने कहा कि गहलोत ने पार्टी को कमजोर किया है.

राठौड़ ने आरोप लगाया कि जिन राज्यों में गहलोत को जिम्मेदारी दी गई- जैसे पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, वहां कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ. राठौड़ ने कहा कि इससे साफ है कि अब गहलोत का राजनीतिक प्रभाव घट चुका है. दिल्ली की ओर गहलोत के रुख पर भी राठौड़ ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में फैसले दिल्ली से होते हैं और गहलोत भी वहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि इस इंतजार में वे 'दुबले होते जा रहे हैं.'

पढ़ें : गहलोत बोले: मेरी सलाह से बौखला गए हैं मुख्यमंत्री, बेटों को सरकार से दूर रखने को कहा था, राजनीति से नहीं

डोटासरा ने अपने परिवार के लोगों को बैक गेट से बनाया RAS : परिवारवाद के मुद्दे पर राठौड़ ने कांग्रेस को जमकर घेरा. उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस में वंशानुगत राजनीति चलती है. उन्होंने कहा कि नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक, नेतृत्व एक ही परिवार में सीमित रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है.

वहीं, राठौड़ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी आरोप लगाया कि डोटासरा ने अपने परिवार के लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में आगे बढ़ाया. बैक गेट से उन्होंने अपने बेटों को आरएएस बनाया. उन्होंने कहा कि राजनीति में हर व्यक्ति को अपने दायित्व का पालन करना चाहिए और 'सरपंच पति' या बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. महिला नेतृत्व को लेकर राठौड़ ने कहा कि बीजेपी महिलाओं को आगे लाने के लिए तैयार है. उन्होंने संकेत दिया कि आगामी समय में महिला आरक्षण लागू हो सकता है और पार्टी के पास प्रशिक्षित महिला कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम है, जो नेतृत्व संभालने के लिए तैयार है.

पढ़ें : आरसीए की एडहॉक कमेटी: 'नेता-पुत्रों' को सौंपी गई क्रिकेट की कमान, विवाद शुरू

राजस्थान में UCC लागू हो : इसके साथ ही राठौड़ ने समान नागरिक संहिता (UCC) का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि यह नया विषय नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी समय-समय पर इसकी जरूरत पर जोर देता रहा है. उन्होंने शाहबानो केस का हवाला देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सीमित किया.

राठौड़ ने 'एक देश-एक कानून' की वकालत करते हुए कहा कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना जरूरी है. राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में भी UCC लागू हो. यह संगठन की इच्छा है और इस इच्छा को सरकार को बताया गया है. हम चाहते हैं कि जिस तरह से अन्य राज्यों में UCC लागू है, उसी तरह से राजस्थान में इस और कदम बढ़ाया जाए.

TAGGED:

BHAJANLAL GOVERNMENT
BJP TARGETS GEHLOT
UCC IN RAJASTHAN
RATHORE ON GEHLOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.