प्रदेश में निवेश करें प्रवासी राजस्थानी, यहां कच्चे माल से लेकर बिजली तक सबकुछ उपलब्ध: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

जोधपुर: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि सरकार प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है. क्योंकि हमारे यहां पर रॉ मैटेरियल, स्किल, सेमी स्किल्ड लेबर्स और पर्याप्त​ बिजली भी उपलब्ध है. यहां मार्केट अवेलेबिलिटी भी है. यहां हम उनको जमीन और बिजली देंगे. शुक्रवार को जोधपुर आए राठौड़ ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम बिजली में भी आत्मनिर्भर बन चुके हैं. हम जल्द बिजली बेचने और किसानों को दिन में बिजली देने के स्थिति में आने वाले हैं. ऐसे में अगर प्रवासी राजस्थानी अपने प्रदेश में आकर निवेश करते हैं, तो प्रदेश को ही नहीं उनको भी फायदा मिलेगा.

निकाय चुनाव की तैयारी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद: प्रदेश में पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनियमित तरीके से वार्डो का निर्माण किया था. जहां आबादी का औसत सही नहीं था, हमने सभी वार्डों का पुनर्निर्धारण किया है. पूर्व सरकार ने ऐसे ही पंचायत बना दी थी और ऐसे ही जिले बना दिए थे. कोई जिला एक विधानसभा का था, तो कोई 11 विधानसभाओं का. हमने जनसंख्या के आधार पर व्यवस्थाएं सही की हैं.