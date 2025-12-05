प्रदेश में निवेश करें प्रवासी राजस्थानी, यहां कच्चे माल से लेकर बिजली तक सबकुछ उपलब्ध: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का आरोप है कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने पंचायत और जिलों का गलत तरीके से निर्धारण किया था.
Published : December 5, 2025 at 7:50 PM IST
जोधपुर: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि सरकार प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है. क्योंकि हमारे यहां पर रॉ मैटेरियल, स्किल, सेमी स्किल्ड लेबर्स और पर्याप्त बिजली भी उपलब्ध है. यहां मार्केट अवेलेबिलिटी भी है. यहां हम उनको जमीन और बिजली देंगे. शुक्रवार को जोधपुर आए राठौड़ ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम बिजली में भी आत्मनिर्भर बन चुके हैं. हम जल्द बिजली बेचने और किसानों को दिन में बिजली देने के स्थिति में आने वाले हैं. ऐसे में अगर प्रवासी राजस्थानी अपने प्रदेश में आकर निवेश करते हैं, तो प्रदेश को ही नहीं उनको भी फायदा मिलेगा.
निकाय चुनाव की तैयारी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद: प्रदेश में पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनियमित तरीके से वार्डो का निर्माण किया था. जहां आबादी का औसत सही नहीं था, हमने सभी वार्डों का पुनर्निर्धारण किया है. पूर्व सरकार ने ऐसे ही पंचायत बना दी थी और ऐसे ही जिले बना दिए थे. कोई जिला एक विधानसभा का था, तो कोई 11 विधानसभाओं का. हमने जनसंख्या के आधार पर व्यवस्थाएं सही की हैं.
'राजनीतिक नियुक्तियां जारी हैं, और होंगी': राजनीतिक नीतियों के सवाल पर मदन राठौड़ ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों का दौर जारी है. अभी हमने वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरुण चतुर्वेदी को जिम्मेदारी दी है. यह क्रम लगातार जारी रहेगा और नियुक्तियां भी जल्द होंगी. संगठन में जोधपुर शहर और जिले के कार्यकर्ताओं को पद नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह कमी भी पूरी हो जाएगी.
'मंत्री मंडल विस्तार बदलाव होगा': सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव या विस्तार के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि यह विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है. क्या मंत्रीमंडल में फेरबदल होगा? इस पर राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री को करना है, वो कुछ करेंगे. इससे पहले एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी देहात जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.