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गहलोत के ‘दलित विरोधी सोच’ के आरोप पर बोले मदन राठौड़ - अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं, जिन्होंने अपराध किया वे आरोप लगा रहे

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह के मुद्दों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है.

Madan Rathore Hits Back at Gehlot
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 3:17 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाजपा-आरएस पर 'दलित विरोधी सोच' के आरोप के बाद राजस्थान की सियासत गरमा गई है. हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के मंच पर कथित 'शुद्धिकरण' को लेकर उठे विवाद पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुरुवार को पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि भाजपा किसी भी तरह की वर्ण श्रेष्ठता और अस्पृश्यता को बर्दाश्त नहीं करती. पार्टी सामाजिक समरसता की नीति पर चलती है. अस्पृश्यता का आरोप वे लोग लगा रहे हैं जिन्होंने खुद अपराध किए हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी किसी कार्यकर्ता की गलती को संरक्षण नहीं देती और जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी. राठौड़ ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा सरकारों ने डॉ. अंबेडकर के पंचतीर्थ को विकसित किया. उन्होंने कांग्रेस पर बेवजह विवाद खड़ा करने और चुनाव आयोग के निर्णयों पर तथ्यों के बिना सवाल उठाने का आरोप भी लगाया.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजस्थान में भी यदि पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने गलती की है तो संगठन ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि भाजपा किसी कार्यकर्ता की गलती को संरक्षण देने के पक्ष में नहीं है और जरूरत पड़ने पर कार्यकर्ता को पार्टी से निष्कासित तक किया गया है. राठौड़ ने कहा कि जिस मामले को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसमें भी पार्टी नेतृत्व की ओर से जांच की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. पार्टी ऐसे किसी कृत्य का समर्थन नहीं करती.अंबेडकर का सम्मान मोदी सरकार में हुआ.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)

पढें: 'जिस मंच से खड़गे ने किया संबोधन, उसका हुआ शद्धिकरण', प्रियंका से लेकर गहलोत ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

राठौड़ ने कहा कि भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपने राजनीतिक रिकॉर्ड पर भी नजर डालनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारों ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के सम्मान को बढ़ाने और उनके जीवन से जुड़े स्थलों के विकास के लिए काम किया है. उन्होंने पंचतीर्थ का जिक्र करते हुए कहा कि बाबा साहब की जन्मभूमि महू, लंदन की शिक्षाभूमि, नागपुर की दीक्षाभूमि, दिल्ली की महापरिनिर्वाण भूमि और मुंबई की चैत्यभूमि को सम्मान देने और विकसित करने का काम किया गया है.

कांग्रेस बेवजह विवाद खड़ा कर रही: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह के मुद्दों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य समाज में विवाद पैदा करना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता को मजबूत करना है. राठौड़ ने कहा कि भाजपा की सरकार गरीब, वंचित और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को योजनाओं से जोड़ने का काम कर रही है. ऐसे में राजनीतिक दलों को आरोप-प्रत्यारोप के बजाय उन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, जिनसे समाज के कमजोर वर्गों का वास्तविक कल्याण हो.

आयोग पर सवाल उठाने से पहले तथ्यों को देखे कांग्रेस: चुनाव से जुड़े आयोग और आरक्षण संबंधी मुद्दों पर उठ रहे सवालों को लेकर भी राठौड़ ने सरकार और भाजपा के बीच अंतर स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है, उसके आधार पर आयोग का गठन और आगे की प्रक्रिया हुई है. भाजपा का इस मामले में कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है. चुनाव आयोग को जो सूचना और रिपोर्ट दी गई, उसी के आधार पर आयोग ने निर्णय किया है. राठौड़ ने कहा कि यदि किसी नेता या राजनीतिक दल को आयोग के निर्णय पर आपत्ति है तो उसका जवाब संबंधित स्तर पर दिया जाना चाहिए.

स्थानीय चुनावों में भाजपा की रणनीति स्पष्ट: भाजपा की रणनीति को देखें तो पार्टी आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को संगठन विस्तार, सरकार के कामकाज और बूथ स्तर की मजबूती से जोड़कर आगे बढ़ रही है. पार्टी की कोशिश है कि राज्य सरकार की उपलब्धियों को स्थानीय स्तर तक पहुंचाया जाए और संगठन के कार्यकर्ताओं को चुनावी जिम्मेदारियों में सक्रिय किया जाए.

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