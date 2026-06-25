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RSS से लेकर डोटासरा तक… मदन राठौड़ ने डोटासरा और गहलोत को घेरा, किरोड़ी को क्लीन चिट

RSS विवाद पर बीजेपी का पलटवार: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सरकार संचालन को लेकर की गई टिप्पणी पर मदन राठौड़ ने कहा कि संघ का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है और वह व्यक्ति निर्माण तथा राष्ट्रभावना के निर्माण का काम करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत जानबूझकर ऐसे बयान देकर राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं. राठौड़ ने कहा कि गहलोत पहले गंभीर राजनीतिक वक्तव्य देते थे, लेकिन अब उनके बयान बदल गए हैं. गहलोत पहले संजीदा वक्तव्य देते थे, लेकिन जब से सचिन पायलट और उनके बीच जलेबी रेस चली है तब से उनके बयान भी कुछ भी बोल दिया ऐसे हो गए हैं. राठौड़ ने कहा कि गहलोत कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी राजनीतिक उपयोगिता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कारण ऐसे बयान सामने आ रहे हैं. सिर्फ आकाओं को खुश करने की कोशिश हो रही है.

जयपुर: राजस्थान की राजनीति में बयानों से तापमान बढ़ गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने RSS को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि संघ राजनीति नहीं, व्यक्ति निर्माण और राष्ट्रभावना का काम करता है. गुरुवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए राठौड़ ने आरोप लगाया कि गहलोत अपने आकाओं को खुश करने और अपनी खोती हुई राजनीतिक जमीन को बनाए रखने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं. वहीं, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर OBC क्रीमीलेयर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को नैतिक उदाहरण पेश करना चाहिए. डॉ. किरोड़ीलाल मीणा का बचाव करते हुए क्लीन चिट दी.

गांधी से पटेल तक- विरासत की राजनीति पर भी टिप्पणी: मदन राठौड़ ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच वैचारिक विमर्श को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब राष्ट्रीय नेताओं की विरासत किसी एक दल तक सीमित नहीं है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी राष्ट्रवाद और विकास के एजेंडे पर काम कर रही है और संघ से जुड़े लोग भी उसी सोच के साथ सार्वजनिक जीवन में आते हैं. राठौड़ ने कहा कि जैसे हम गांधी जी की प्रशंसा कर रहे हैं वो कुछ दिन बाद गांधी जी के भी विरोध में वो खड़े हो जाएंगे. हमने गांधी जी को भी ले लिया, शास्त्री जी को भी ले लिया, सुभाष बोस को भी ले लिया और जितने भी नेता हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमने ये सब लिए.

डोटासरा-किरोड़ी विवाद में नया राजनीतिक मोड़: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के बीच चल रही बयानबाजी पर भी राठौड़ ने आरोप लगाया कि डोटासरा के परिवार ने OBC क्रीमीलेयर नियमों के बावजूद लाभ लिया और इसे नैतिक रूप से गलत बताया. राठौड़ ने कहा की एक विधायक अपने बच्चों को आरक्षण का लाभ देकर नौकरी नहीं लगा सकता, क्रीमीलेयर के अपने नियम हैं. उन्होंने नियमों की अवहेलना की है. डोटासरा नैतिकता की बात करने वाले पहले अपने अंदर झांक कर देखें. हालांकि, राठौड़ ने यह भी कहा कि इस विषय में अंतिम निर्णय और जांच सरकार और संबंधित विभागों को करनी चाहिए. राठौड़ ने कहा कि "मेरे भी बच्चे हैं, उन्होंने भी परीक्षा दी है. मैंने तो ना, लाभ नहीं लिया, जनरल के हिसाब से ही चले, तो डाेटासरा जी को भी नैतिकता के नाते उसका लाभ नहीं लेना चाहिए था. उन्होंने लिया, गलत काम किया, अच्छा नहीं किया."

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किरोड़ी को क्लीन चिट: डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को लेकर उठे सवालों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उनके बचाव में दिखाई दिए. राठौड़ ने कहा कि किरोड़ी लाल की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. यदि किसी अधीनस्थ कर्मचारी ने गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने जनप्रतिनिधियों को भी अपने स्टाफ और सहयोगियों पर निगरानी रखने की सलाह दी. राठौड़ ने कहा कि किरोड़ीलाल पर कोई लांछन नहीं हो सकता, उनकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं हो सकता. राठौड़ ने कहा कि "सब जनप्रतिनिधियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि अपने ये ऐसे लोगों से सावधान रहें, नजर रखना चाहिए कि उनका व्यवहार कैसा है, क्या परिवर्तन आ रहा है तो सावधान रहना चाहिए."