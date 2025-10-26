ETV Bharat / state

गहलोत के बयान पर मदन राठौड़ का पलटवार, कहा-संविधान की हत्या कांग्रेस ने की, वे अपने गिरेबां में झांककर देखें

अशोक गहलोत ने पंचायतीराज और निकाय चुनावों के मुद्दे पर कहा था कि भाजपा संविधान की अवहेलना कर रही है.

Madan Rathore speaking to the media
मीडिया से बात करते मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 26, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read
जयपुर: राजस्थान की सियासत में कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी बयानबाजी तेज होने लगी है. पंचायतीराज और निकाय चुनावों को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर संविधान के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया. वहीं, भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को अपने गिरेबां में झांककर देखने की नसीहत दे डाली. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए समय पर पंचायतीराज और निकाय चुनाव करवाने की बात की तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनके बयान पर पलटवार किया है.

भाजपा ने रक्षा की, कांग्रेस ने संविधान तोड़ा: जयपुर में मीडिया से बातचीत में मदन राठौड़ ने कहा, भाजपा ने हमेशा संविधान की रक्षा की है. यह पूरा देश जानता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद पहुंचे, तो संसद की सीढ़ियों पर प्रणाम किया. उन्होंने शपथ ग्रहण करने से पहले संविधान को मस्तक पर लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान को तोड़ने-मरोड़ने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया है.

राठौड़ ने संविधान उल्लंघन के आरोप पर गहलोत को घेरा (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: अंता उपचुनाव : बड़े नेताओं की दूरी पर सवाल, कांग्रेस ने बताया भजनलाल बनाम वसुंधरा, मिला ये जवाब

कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया: मदन राठौड़ ने कहा, शाहबानो प्रकरण में जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को राहत दे दी थी. उसके बाद कांग्रेस सरकार ने संविधान में संशोधन किया और शाहबानो को दी गई राहत को भी वापस ले लिया. संविधान की हत्या तो कांग्रेस ने की है. ऐसे कई मामले हैं. उन्होंने कहा कि देशभर में जनता की चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस ने बर्खास्त किया. ऐसा एक नहीं बल्कि करीब 50 बार हुआ.

पढ़ें: प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस के संस्कार ग्रहण कर​ लिए, इसलिए वे 'मां' को ठोकर मारने की बात कह रहे हैं - मदन राठौड़

इमरजेंसी में मौलिक अधिकारों से किया वंचित: मदन राठौड़ ने कहा कि देश में इमरजेंसी लगाई गई. इमरजेंसी में संविधान की हत्या की गई. देश के नागरिकों को संविधान में मिले मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया. यहां तक कि मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया. प्रेस पर भी सेंसरशिप लगाई थी. उन्होंने पूछा, यह संविधान की हत्या नहीं तो क्या है. अब अशोक गहलोत यह बातें भूल रहे हैं और संविधान की बातें कर रहे हैं. उन्हें पहले अपने गिरेबां में झांककर देखना चाहिए. उन्हें दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपना इतिहास देखना चाहिए.

