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मदन राठौड़ का तीखा पलटवार, बोले- शीशे के घर वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, कांग्रेस शासन में 17 से ज्यादा पेपर लीक हुए

नीट पेपर लीक और पेट्रोल-डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस-भाजपा में जोरदार आरोप-प्रत्यारोप जारी है.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 9:00 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अब सियासी पारा भी चढ़ने लगा है. नीट पेपर लीक मामले और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं. कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा सरकार पर लगातार हमले किए जाने के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया.

मदन राठौड़ ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में 17 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं हुईं, लेकिन उस समय न तो निष्पक्ष जांच करवाई गई और न ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई. ऐसे में कांग्रेस को आज भाजपा सरकार पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

मदन राठौड़ का कांग्रेस पर पलटवार (ETV Bharat Jaipur)

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भर्ती परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था का मजाक बनाया: मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस शासन में भर्ती परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था का मजाक बनाया गया. लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जबकि तत्कालीन सरकार मूकदर्शक बनी रही. राठौड़ ने रीट-2021 परीक्षा का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा संकुल से पेपर चोरी होने की घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थी. कांग्रेस सरकार ने स्वयं पेपर लीक स्वीकार किया, लेकिन केवल एक लेवल की परीक्षा रद्द की गई, जबकि दूसरे लेवल का परिणाम जारी कर नियुक्तियां दे दी गईं. उन्होंने इसे युवाओं के साथ अन्याय और कांग्रेस सरकार की दोहरी नीति बताया.

राठौड़ ने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा भी कांग्रेस शासनकाल में हुई थी, लेकिन उस समय पेपर लीक तक स्वीकार नहीं किया गया. इसके विपरीत वर्तमान में एनटीए ने अनियमितता की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा रद्द कर नई तिथि घोषित कर दी. उन्होंने दावा किया कि भजनलाल सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जिनकी सरकार में एक के बाद एक पेपर लीक हुए हों, वह हमारी सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते. उन्हें नैतिक अधिकार नहीं है.

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राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है. जैसे ही अनियमितता की जानकारी सामने आई, केंद्र सरकार और एनटीए ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. दोषियों की गिरफ्तारी की जा रही है और पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नीतिगत फैसले भी लिए गए हैं.

परिजनों को इंटरव्यू में अधिक अंक दिए: राठौड़ ने कहा कि हालिया मामला केरल से जुड़ा था, जिसे बाद में देशभर में वायरल किया गया. मामले की सीबीआई जांच जारी है और केंद्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. उन्होंने कांग्रेस पर युवाओं के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान आरएएस भर्ती प्रक्रिया में भी गंभीर सवाल उठे थे. डोटासरा के परिजनों को इंटरव्यू में अधिक अंक दिए जाने का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा में रहा, लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार ने पारदर्शिता और निष्पक्षता की कोई बात नहीं की.

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जेपीसी की आवश्यकता नहीं: जेपीसी जांच की मांग पर राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार में जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं. जब सीबीआई जांच कर रही है तो जेपीसी की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में जांच एजेंसियों पर दबाव बनाया जाता था, जबकि आज एजेंसियां स्वतंत्र होकर कार्य कर रही हैं. एनटीए पर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भी राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस एनटीए को “नॉन ट्रस्ट एजेंसी” कह रही है, तो फिर देश किस पर भरोसा करे- गहलोत, डोटासरा या पायलट पर? उन्होंने कहा कि एनटीए लगातार देशभर में सफलतापूर्वक परीक्षाएं आयोजित कर रही है और पेपर लीक जैसे गंभीर विषय पर राजनीति करने के बजाय दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन होना चाहिए.

विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा: मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत को पहले अपने कार्यकाल में बढ़ाए गए वैट और टैक्स का जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर भारी टैक्स लगाया गया था, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा.

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राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विषम वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद देश में ऊर्जा आपूर्ति को सुचारू बनाए हुए हैं. केंद्र सरकार लगातार आमजन को राहत देने और व्यवस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, जबकि विपक्ष केवल आलोचना की राजनीति में लगा हुआ है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मितव्ययता और संसाधनों के संरक्षण की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि हर परिवार अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बचत और संयमित उपयोग की सोच रखता है. “पानी बचाओ, बिजली बचाओ” जैसे संदेश समाज और राष्ट्रहित में हैं, लेकिन विपक्ष सकारात्मक सोच के बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में व्यस्त है.

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