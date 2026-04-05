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मदन राठौड़ बोले, कांग्रेस राज की पोल खोलती हैं 'धुरंधर' और 'कश्मीर फाइल्स', इसलिए कर रहे विरोध

'कांग्रेस ने किया देश से विश्वासघात': उन्होंने कहा, 'धुरंधर' और 'कश्मीर फाइल्स' जैसी फिल्में कांग्रेस की पोल खोल रही हैं. कांग्रेस सरकार में नोट छापने की मशीन तैयार करने का टेंडर एक यूरोपियन कंपनी को दिया गया. उसी के पास पाकिस्तान की करेंसी छापने की मशीन तैयार करने का काम था. यह कितना अव्यवहारिक था. मशीन लाते समय दुबई में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. जिससे प्लेट की कॉपी देने का बहाना मिल गया. जिसका दुरुपयोग कर भारत में नकली नोट भेजे गए. इसमें शामिल तत्कालीन नेताओं को जेल जाना पड़ा. ऐसी पोल खोलेंगे तो कांग्रेस विरोध करेगी ही. वो क्यों चाहेंगे कि उनकी पोल खुले. कांग्रेस के साथ देश ने बहुत विश्वासघात किया है.

जयपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में पार्टी के महिला मोर्चा की नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक ली. जिसमें आगामी दिनों में पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों और पंचायत व निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर मथन किया गया. वहीं, मीडिया से बातचीत में मदन राठौड़ ने कांग्रेस की नियत पर सवाल खड़े किया और बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा. भाजपा के अध्यक्ष रहे ललित किशोर चतुर्वेदी की पुण्यतिथि पर उन्हें भी याद किया. उन्होंने कहा, पार्टी आज वटवृक्ष के रूप में खड़ी है. उसमें ललित किशोर चतुर्वेदी जैसे नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्टी का संगठन आज पूरी तरह तैयार है और केंद्र से लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है. वहीं, 'धुरंधर' और 'कश्मीर फाइल्स' जैसी फिल्मों के विरोध को लेकर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया. बैठक में महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ भी मौजूद रहीं.

'जनता सब जानती है, इसलिए किया किनारा': वो बोले, यह जनता जानती है. जनता ने देखा भी है और समझा भी है. इसलिए जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया. पहले देश के कितने राज्यों में कांग्रेस का शासन था. आज वे कहां हैं. किसी कोने में दुबककर रह गए. यह सब जनता जानती है. ऐसी फिल्में कांग्रेस की पोल खोल रही हैं. इन फिल्मों में कुछ न कुछ सच्चाई है. इसलिए चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो रही है. वो पोल खुलने से डर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं.

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'ममता बनर्जी की मानसिकता विकृत': बंगाल की सियासत में चुनाव के बीच जारी बयानबाजी को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा. वे बोले, ममता बनर्जी योजनाओं के बहाने महिलाओं की जानकारी हासिल करने की बेतुकी बातें कर रही हैं. उन्होंने केवल सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी बयान दे दिया. यह उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है. पंचायत और निकाय चुनाव में देरी के सवाल पर उन्होंने कहा, यह काम निर्वाचन आयोग का है. सरकार या भाजपा का नहीं है. आयोग जब भी चुनाव की तारीख तय कर देगा. हम चुनाव के लिए तैयार हैं. चुनाव की अधिसूचना के बारे में निर्वाचन आयोग को तय करना है. हम यह तय नहीं करते हैं.

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'राघव चड्ढा खुद फैसला करेंगे किस पार्टी में रहेंगे': आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के भाजपा में शामिल होने की अटकलों को उन्होंने खारिज किया है. वे बोले, जहां तक राघव चड्ढा की बात है. वे शून्यकाल में बोलते हैं और अच्छा विषय रखते हैं. जनहित का विषय रखते हैं. जिसके किए लॉटरी होती है. वो लॉटरी से मिलने वाले समय में ही बोल रहे हैं. उनकी पार्टी उन्हें समय नहीं दे रही है. उनकी पार्टी ने तो उनसे सदन में उप नेता का पद भी छीन लिया है. इससे साफ है कि उनकी पार्टी में द्वंद्व चल रहा है. अब वो खुद निर्णय करेंगे कि उन्हें कहां रहना है. जब तक वे राजयसभा के सदस्य हैं. तब तक वे अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं.