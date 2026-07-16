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पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर मदन राठौड़ का कांग्रेस पर हमला, बोले- कोर्ट के आदेशों का करेंगे पालन

भाजपा अवमानना नहीं करेगी: मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा कभी भी कोर्ट की अवमानना नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि न्यायालय जो भी आदेश देगा, उसका नियमानुसार पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा, भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी. "हम राजनीतिक दल हैं और चुनाव लड़ना हमारा दायित्व है. आयोग अधिसूचना जारी करे, हम पूरी तरह तैयार हैं." विपक्ष के इस आरोप पर कि भाजपा चुनाव से भाग रही है इस पर राठौड़ ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कहना पूरी तरह निराधार है.

राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा का संगठन और सरकार दोनों चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वहीं, उन्होंने वार्ड पुनर्गठन और ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों पर भी भाजपा का पक्ष रखते हुए कांग्रेस पर अव्यवस्थित वार्ड गठन का आरोप लगाया.

जयपुर: पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी बयानबाजी के बीच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्पष्ट किया है कि पार्टी न्यायालय के हर आदेश का सम्मान करेगी और चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है. गुरुवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए राठौड़ ने विपक्ष के इस आरोप को सिरे से खारिज किया कि भाजपा चुनाव से बच रही है.

मदन राठौड़ ने दावा किया कि अब तक हुए उपचुनावों में भाजपा ने लगभग 85 प्रतिशत सीटों पर जीत दर्ज की है. ऐसे में चुनाव से भागने का सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने कहा कि भाजपा का संगठन मजबूत है और सरकार भी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि जनता भाजपा सरकार के कामकाज पर भरोसा करती है और आगामी पंचायत - निकाय चुनावों में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा.

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वार्डों का गठन अव्यवस्थित: वार्ड पुनर्गठन के मुद्दे पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने वार्डों का गठन अव्यवस्थित तरीके से किया था, जिसे वर्तमान सरकार ने व्यवस्थित किया है. उन्होंने कहा कि इसके बाद ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मामला आयोग की रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में तकनीकी कारणों से अटक गया, हालांकि, इस समस्या का भी जल्द समाधान होने की उम्मीद है और सरकार न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आगे की कार्रवाई करेगी.

राठौड़ का डोटासरा पर तंज: इस दौरान राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के तबादलों को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्य के आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा सरकार पारदर्शिता और नियमों के अनुसार काम कर रही है. डोटासरा अपने समय के कार्यकाल की घटना को कैसे भूल गए ? जब सभागार में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूछने पर शिक्षकों ने हाथ उठाकर कहा था कि शिक्षा विभाग में तब बादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं.

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राठौड़ निशाना साधते हुए कहा कि डोटासरा की जैसी काम करने की शैली रही है, उसी के हिसाब से वह दूसरों पर भी आरोप लगाते हैं. राठौड़ ने कहा कि "डोटासरा ने खुद ने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए वह हम पर सवाल उठाते हैं, जहां तक अघोषित आपातकाल को लेकर डोटासरा बोल रहे हैं तो उन्हें पहले अपने समय के आपातकाल के काले अध्याय को पढ़ लेना चाहिए."