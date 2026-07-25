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मदननगर में हिंसक झड़प के अगले दिन गांव में शांति, ग्रामीणों ने खदान और पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

ग्रामीण बोले- जमीन के बदले जमीन मिले, ग्रामसभा से बातचीत के बाद ही हो खदान पर फैसला

Madan Nagar Violence update
मदननगर में हिंसक झड़प के अगले दिन गांव में शांति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 25, 2026 at 6:49 PM IST

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सूरजपुर: जिले के मदननगर गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई हिंसक झड़प के एक दिन बाद शनिवार को गांव में शांति का माहौल देखने को मिला. जिस सड़क पर एक दिन पहले तनाव और हंगामा था, वहां अब सामान्य स्थिति है. हालांकि ग्रामीण अब भी घटना को लेकर पंचायत भवन में बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करते नजर आए.

क्या हुआ था?

ग्रामीणों के अनुसार पुलिस शुक्रवार तड़के गांव पहुंची थी. पुलिस पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच पति बाबूलाल पोया को पकड़ने उनके घर गई. आरोप है कि बाबूलाल के घर पर नहीं मिलने पर पुलिस उनके बेटे को साथ ले गई. इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर जमा हो गए. ग्रामीणों का कहना है कि बातचीत के दौरान एक पुलिसकर्मी ने लाठी चलाई, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई. ग्रामीणों की संख्या अधिक होने के कारण पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं.

ग्रामीण बोले- जमीन के बदले जमीन मिले, ग्रामसभा से बातचीत के बाद ही हो खदान पर फैसला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस का पक्ष

पुलिस और प्रशासन का कहना है कि पांच आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गांव पहुंची थी. इन आरोपियों पर हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं. गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद हिंसक झड़प हुई. इस घटना में दो दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई. वहीं कुछ ग्रामीण भी घायल हुए.

ग्रामीणों ने लगाए आरोप

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एसईसीएल प्रबंधन के दबाव में प्रशासन कार्रवाई कर रहा है. उनका कहना है कि पूरा विवाद गांव में प्रस्तावित खदान को लेकर है और इसी वजह से लगातार पुलिस गांव पहुंच रही है, जिससे तनाव का माहौल बना हुआ है.

खदान पर ग्रामीणों की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि यदि खदान खोली जाती है तो उन्हें जमीन के बदले जमीन दी जाए. साथ ही ग्रामसभा के माध्यम से गांव वालों से बातचीत कर सहमति बनाई जाए. उनका कहना है कि जमीन ही उनकी आजीविका और पहचान है. जमीन नहीं रहने पर सेटलमेंट, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र और बच्चों की पढ़ाई जैसी कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी.

फिलहाल गांव में शांति

फिलहाल मदननगर में स्थिति शांत है. पुलिस और ग्रामीण दोनों अपने-अपने पक्ष रख रहे हैं. अब इस पूरे मामले का समाधान किस तरह निकलता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है.

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