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मदननगर विवाद, सरपंच निलंबन के विरोध में पंचों का सामूहिक इस्तीफा

सरपंच पक्ष के अधिवक्ता ने पूरी कार्रवाई को कानून के विरुद्ध बताते हुए गंभीर सवाल भी उठाए हैं.

PANCHAS SUBMITTED MASS RESIGNATIONS
पंचों का सामूहिक इस्तीफा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 4, 2026 at 6:00 PM IST

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सूरजपुर: मदननगर में प्रस्तावित कोल माइंस को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. कुछ दिन पहले भूमि अधिग्रहण के विरोध में मदननगर में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था, जिसके दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी. अब इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा मदननगर के सरपंच को निलंबित किए जाने के बाद विवाद और गहरा गया है.

ग्रामीणों का आरोप

सरपंच के निलंबन से नाराज ग्रामीण आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं. वहीं गांव के पंचों ने सामूहिक इस्तीफा देकर प्रशासन के फैसले का विरोध किया है. ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन का उचित परीक्षण किए बिना अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसका उन्होंने संवैधानिक तरीके से विरोध किया था. लेकिन प्रशासन ने सरपंच पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए निलंबन की कार्रवाई कर दी.

पंचों का सामूहिक इस्तीफा (ETV Bharat)

सरपंच को हटा दिया है. कलेक्टर और एसडीएम को ये पावर है तो यहां सरपंच का चुनाव क्यों हुआ. प्रतापपुर जनपद में 101 पंचायत है. हम कलेक्टर, एसडीएम को अपना इस्तीफा लिख रहे हैं: बबूला पोया, सरपंच पति

सरपंच के वकील ने कार्रवाई को बताया अवैध

सरपंच के अधिवक्ता जितेंद्र दुबे ने कार्रवाई को पूरी तरह अवैध बताया है. उनका कहना है कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर एसडीएम द्वारा की गई कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर है. उनके अनुसार ऐसी कार्रवाई जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए थी. अधिवक्ता का कहना है कि बिना दोनों पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर दिए एकतरफा निर्णय लेना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है.

अधिकारी के द्वारा स्वत:संज्ञान लेते हुए धारा 40 के तहत सरपंच को बर्खास्त कर दिया गया, ये कहते हुए कि पद का दुरुपयोग किया गया है. सरपंच पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए गांव की जो भी समस्या है, उसे पत्र के द्वारा शासन प्रशासन से अवगत कराए. बिना जानकारी, बिना नोटिस के अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए सर्वे किया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों ने संवैधानिक तरीके से विरोध किया. अधिकारी को तटस्थ होना चाहिए. ग्रामीणों में नाराजगी है: जितेंद्र दुबे, अधिवक्ता

आंदोलन की तैयारी में ग्रामीण

फिलहाल सरपंच के निलंबन के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. ग्रामीण आंदोलन की तैयारी में हैं, जबकि प्रशासन अपने फैसले को उचित बता रहा है.

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