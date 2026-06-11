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सिर्फ OTP शेयर न करना ही काफी नहीं, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए यह भी जरूरी

गोरखपुर: अगर आपको लगता है कि मोबाइल पर ओटीपी को साझा न करके ही साइबर फ्राड से बच गए तो यह बड़ी भूल है. अनजान ऐप्स को डाउनलोड करने और ऑनलाइन गेम्स खेलने के दौरान हुई चूक भी आपका खाता खाली करने के साथ गोपनीय जानकारियां लीक कर सकती है. मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) की कुलपति प्रो. अनुपम कौशिक शर्मा का कहना है कि बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखना अत्यंत आवश्यक है.

प्रो. अनुपम कौशिक शर्मा विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत स्थापित साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर द्वारा साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल फॉरेंसिक विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम को वह संबोधित कर रही थीं. एक वास्तविक घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने न तो अपना OTP साझा किया और न ही अपने बैंक खाते की कोई गोपनीय जानकारी किसी को दी, फिर भी उसके खाते से धनराशि कट गई. जांच में सामने आया कि उसके मोबाइल का उपयोग उसके बच्चे ऑनलाइन गेम खेलने के लिए करते थे.

इसी दौरान एक अननोन मोबाइल एप्लिकेशन इंस्टॉल हो गई, जिसने अनधिकृत रूप से मोबाइल में उपलब्ध संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर ली, जिसके परिणामस्वरूप बैंक खाते से धन की निकासी हो गई. प्रो. शर्मा ने जिस आयोजन को संबोधित किया, उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एवं ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों से लगभग 58 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, डिजिटल साक्ष्य विश्लेषण और साइबर अपराध जांच के क्षेत्र में व्यावहारिक एवं शोधपरक ज्ञान प्रदान करना है.

कुलपति प्रो. अनुपमा ने कहा कि डिजिटल युग में साइबर अपराधों की संख्या निरंतर बढ़ रही है. डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, फिशिंग, सोशल मीडिया फ्रॉड, पहचान चोरी तथा साइबर ठगी जैसे मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रशिक्षित एवं कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है. आगे कहा कि विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए उद्योग-सहयोग आधारित प्रयोगशालाएं तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.