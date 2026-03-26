जाति-पाति का भेद मिटाकर एकजुट हों समाज, विदेशी ताकतों के बहकावे में न आएं: मदन दिलावर
शिक्षा मंंत्री ने कहा कि किसी दौर में कुटिल लोगों ने समाज में छुआछूत की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में विभाजन पैदा हुआ.
Published : March 26, 2026 at 7:31 PM IST
बूंदी: शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने समाज में फैली जातिवाद और छुआछूत की भावना पर तीखा प्रहार करते हुए लोगों से एकजुट रहने का आह्वान किया है. गुरुवार शाम डायट परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि अगर समाज से ऊंच-नीच और भेदभाव खत्म नहीं किया गया, तो सामाजिक एकता कमजोर हो जाएगी और देश को नुकसान उठाना पड़ेगा.
'समाज को कमजोर किया जा रहा': मंत्री दिलावर ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय समाज की ताकत उसकी एकता और विविधता में है, लेकिन कुछ विदेशी ताकतें और स्वार्थी तत्व हमें आपस में बांटने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को भड़काकर और जाति के नाम पर विभाजन पैदा कर समाज को कमजोर किया जा रहा है. हमें ऐसे बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपने समाज को मजबूत बनाए रखना चाहिए. अनुसूचित जाति और वंचित वर्गों के योगदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन वर्गों ने कठिन परिस्थितियों में भी समाज और धर्म की रक्षा की है. इतिहास गवाह है कि जब-जब संकट आया, तब इन वर्गों ने साहस और समर्पण के साथ समाज की सेवा की. ऐसे वर्गों के प्रति सम्मान और समानता का भाव रखें.
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'कुटिल लोगों ने भरी छुआछूत की भावना': उन्होंने कहा कि भगवान राम ने कभी भी ऊंच-नीच का भेदभाव नहीं किया. उन्होंने शबरी के प्रेम से दिए गए बेर सहर्ष स्वीकार किए और निषाद राज को गले लगाया. इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति में समानता और भाईचारे का संदेश निहित है. मंत्री ने कहा कि इतिहास के किसी दौर में कुछ कुटिल लोगों ने समाज में ऊंच-नीच और छुआछूत की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में विभाजन पैदा हुआ. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कभी ऐसी सोच विकसित कर दी गई कि तालाब का पानी तो पशु पी सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं. अब समय आ गया है कि हम इन गलत परंपराओं को खत्म करें और अपने पूर्वजों की मूल भावना को पुनर्जीवित करें.
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'स्वदेशी उत्पाद को दें प्राथमिकता': उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने घरों और दफ्तरों में स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करें, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा, जब हम अपने उत्पादों को प्राथमिकता देंगे. गौसेवा को लेकर उन्होंने कहा कि केवल गौशालाएं खोलने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि हर व्यक्ति को अपने स्तर पर गौसेवा करनी चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि लोग अपने घरों में ही गायों की देखभाल करें, जिससे गौशालाओं पर निर्भरता कम होगी और पशुओं की बेहतर सेवा हो सकेगी.
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'शिक्षा में शीर्ष राज्यों में राजस्थान': उन्होंने बताया कि कुछ वर्षों पहले राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े राज्यों में गिना जाता था, लेकिन अब राज्य शीर्ष राज्यों में शामिल हो रहा है. मंत्री दिलावर ने बताया कि अब तक करीब 150 ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका है, जो शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे या अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं कर रहे थे. उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी और शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
कार्यक्रम के दौरान सभी ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण पर खुशी व्यक्त की और उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लिया. दिलावर का अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (विद्यालय शिक्षा), शाखा बूंदी ग्रामीण के अध्यक्ष मनोज जैन और कार्यकर्ताओं द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया. साथ ही शिक्षकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया गया. इस दौरान शाखा मंत्री भगवान सहाय शर्मा, कोषाध्यक्ष सुरेश चौधरी, वैभव शर्मा, पार्थ जोशी गजानंद कहार आदि उपस्थित रहे.