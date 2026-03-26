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जाति-पाति का भेद मिटाकर एकजुट हों समाज, विदेशी ताकतों के बहकावे में न आएं: मदन दिलावर

बूंदी: शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने समाज में फैली जातिवाद और छुआछूत की भावना पर तीखा प्रहार करते हुए लोगों से एकजुट रहने का आह्वान किया है. गुरुवार शाम डायट परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि अगर समाज से ऊंच-नीच और भेदभाव खत्म नहीं किया गया, तो सामाजिक एकता कमजोर हो जाएगी और देश को नुकसान उठाना पड़ेगा.

'समाज को कमजोर किया जा रहा': मंत्री दिलावर ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय समाज की ताकत उसकी एकता और विविधता में है, लेकिन कुछ विदेशी ताकतें और स्वार्थी तत्व हमें आपस में बांटने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को भड़काकर और जाति के नाम पर विभाजन पैदा कर समाज को कमजोर किया जा रहा है. हमें ऐसे बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपने समाज को मजबूत बनाए रखना चाहिए. अनुसूचित जाति और वंचित वर्गों के योगदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन वर्गों ने कठिन परिस्थितियों में भी समाज और धर्म की रक्षा की है. इतिहास गवाह है कि जब-जब संकट आया, तब इन वर्गों ने साहस और समर्पण के साथ समाज की सेवा की. ऐसे वर्गों के प्रति सम्मान और समानता का भाव रखें.

मदन दिलावर ने दिया एकजुटता का संदेश, देखें वीडियो (ETV Bharat Bundi)

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'कुटिल लोगों ने भरी छुआछूत की भावना': उन्होंने कहा कि भगवान राम ने कभी भी ऊंच-नीच का भेदभाव नहीं किया. उन्होंने शबरी के प्रेम से दिए गए बेर सहर्ष स्वीकार किए और निषाद राज को गले लगाया. इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति में समानता और भाईचारे का संदेश निहित है. मंत्री ने कहा कि इतिहास के किसी दौर में कुछ कुटिल लोगों ने समाज में ऊंच-नीच और छुआछूत की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में विभाजन पैदा हुआ. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कभी ऐसी सोच विकसित कर दी गई कि तालाब का पानी तो पशु पी सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं. अब समय आ गया है कि हम इन गलत परंपराओं को खत्म करें और अपने पूर्वजों की मूल भावना को पुनर्जीवित करें.