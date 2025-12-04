ETV Bharat / state

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले,' अब राजस्थान के स्कूलों में लागू होगा संस्कारों वाला सिलेबस'

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दावा किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अब देशभर में तीसरे स्थान पर आ गया है.

Education Minister inaugurating classrooms
कक्षाओं का लोकार्पण करते शिक्षा मंत्री (ETV Bharat Bundi)
ETV Bharat Rajasthan Team

December 4, 2025

बूंदी: राज्य के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दावा किया है कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है. सरकार अब ऐसे सिलेबस को लागू करने जा रही है जिसमें संस्कार, मानवीय मूल्य और भारतीय चिंतन को मुख्य आधार बनाया जाएगा. शिक्षा मंत्री गुरुवार को बूंदी के पेच की बावड़ी स्थित राजकीय विद्यालय में 1.10 करोड़ रुपए से बने नवनिर्मित विज्ञान संकाय कक्षाओं के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे.

'अब मानवीय मूल्यों वाला सिलेबस': समारोह को संबोधित करते हुए दिलावर ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूल अब गुणवत्ता और परिणामों के मामले में निजी स्कूलों से आगे निकल चुके हैं. उन्होंने इसे संगठित प्रयासों और सरकार की पारदर्शी नीतियों का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि नया पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है, जो बच्चों को मानवीय मूल्यों और संस्कारों से ओत-प्रोत करेगा. इसे जल्द लागू किया जाएगा.

लाभार्थियों को घरों की चाबियां सौंपीं: उधर कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को घरों की चाबियां भी सौंपीं. वहीं बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों और खेल प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, हिंडोली प्रधान कृष्णा माहेश्वरी सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

