शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले,' अब राजस्थान के स्कूलों में लागू होगा संस्कारों वाला सिलेबस'

बूंदी: राज्य के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दावा किया है कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है. सरकार अब ऐसे सिलेबस को लागू करने जा रही है जिसमें संस्कार, मानवीय मूल्य और भारतीय चिंतन को मुख्य आधार बनाया जाएगा. शिक्षा मंत्री गुरुवार को बूंदी के पेच की बावड़ी स्थित राजकीय विद्यालय में 1.10 करोड़ रुपए से बने नवनिर्मित विज्ञान संकाय कक्षाओं के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे.

'अब मानवीय मूल्यों वाला सिलेबस': समारोह को संबोधित करते हुए दिलावर ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूल अब गुणवत्ता और परिणामों के मामले में निजी स्कूलों से आगे निकल चुके हैं. उन्होंने इसे संगठित प्रयासों और सरकार की पारदर्शी नीतियों का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि नया पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है, जो बच्चों को मानवीय मूल्यों और संस्कारों से ओत-प्रोत करेगा. इसे जल्द लागू किया जाएगा.