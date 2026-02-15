शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, 'डॉग्स तो किसी को भी काट सकते हैं', थर्ड ग्रेड टीचर्स ट्रांसफर पर कही ये बात
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि थर्ड ग्रेड शिक्षक ट्रांसफर तो चाहते हैं, लेकिन सीनियरिटी खत्म हो, यह कोई नहीं चाहता.
Published : February 15, 2026 at 6:00 PM IST
बूंदी: तालेड़ा ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल परिसर में स्कूली छात्रा पर आवारा डॉग्स के हमले की घटना ने जहां पूरे इलाके को झकझोर दिया है. रविवार को बूंदी दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, 'डॉग्स तो किसी को भी काट सकते हैं'.
छात्रा पर हमला, लेकिन कार्रवाई अब तक अधर में: चार दिन पहले तालेड़ा ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल परिसर में पढ़ने वाली बालिका पर आवारा डॉग्स ने हमला कर दिया था. घटना ने स्कूल सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी थी. परिजनों का आरोप है कि स्कूल परिसर में पहले भी आवारा कुत्तों की आवाजाही रही है, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. इस संवेदनशील मामले में अब तक किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई न होने पर जब पत्रकारों ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया तो उनका जवाब चर्चा का विषय बन गया.
पढ़ें: सीएम भजनलाल की फिसली जुबान, ऊंट को बताया राष्ट्रीय पशु, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो - CM Bhajanlal Tongue Slipped
'क्या डॉग के लिए भी ड्यूटी लगाएंगे?': भाजपा कार्यालय में बजट को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री ने कहा, 'डॉग तो किसी को भी काट सकता है. अब डॉग को लेकर अगर किसी की ड्यूटी लगा देंगे, तो मीडिया में आएगा कि मदन दिलावर ने शिक्षक की डॉग भगाने में ड्यूटी लगा दी.' उन्होंने आगे कहा कि इस समस्या का समाधान निकालने के लिए किसी एक्सपर्ट से सलाह ली जाएगी और कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा.
पढ़ें: भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा की फिसली जुबान, पीएम नरेंद्र मोदी को बताया प्रदेश का मुख्यमंत्री
'मिड-डे मील घोटाले की एसीबी कर रही जांच': पत्रकार वार्ता में शिक्षा मंत्री ने केवल डॉग अटैक पर ही नहीं, बल्कि कथित 2000 करोड़ रुपए के मिड–डे मील घोटाले को लेकर भी बड़ा बयान दिया. दो वर्ष पूर्व कोटा में मिड-डे मील के गेहूं से भरे ट्रक को पकड़े जाने और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के सवाल पर मंत्री ने कहा कि एसीबी जांच कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में कांग्रेस के कई बड़े 'मगरमच्छ' और अधिकारी जेल जाएंगे.
पढ़ें: जुबेर खान की फिसली जुबान, कहा नेहरू ने कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाया
'थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं होते': शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी स्पष्ट रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि थर्ड ग्रेड शिक्षक जिस जिले में नियुक्त होते हैं, वे उसी जिले के लिए होते हैं. सामान्यतः उनके ट्रांसफर नहीं होते. मंत्री ने कहा अगर कोई ट्रांसफर कर भी दे, तो उसकी सीनियरिटी रद्द हो जाती है. भाजपा सरकार ने 2200 ट्रांसफर किए हैं. मैंने भी ट्रांसफर किए थे. उनकी भी सीनियरिटी रद्द होगी. उन्होंने साफ किया कि ट्रांसफर नीति पहले से बनी हुई है और उसी के अनुरूप कार्यवाही होती है. मंत्री ने कहा कि शिक्षक ट्रांसफर तो चाहते हैं, लेकिन सीनियरिटी खत्म हो, यह कोई नहीं चाहता.
बजट की सौगातें और सियासी संदेश: शिक्षा मंत्री बूंदी भाजपा कार्यालय में प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने आए थे. उन्होंने दावा किया कि यह बजट सौगातों से भरा है और बूंदी जिले सहित पूरे प्रदेश को विकास की नई दिशा देगा. इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहुर, जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, जिला महामंत्री संजय लाठी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे.