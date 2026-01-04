ETV Bharat / state

रामगंज मंडी में गौ माता महोत्सव, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री करेंगे श्रीराम कथा का वाचन

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में एक बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारी कर रहे हैं. इस आयोजन के तहत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 23 से 25 जनवरी तक गौ माता महोत्सव में श्रीराम कथा का वाचन करेंगे. इससे पहले 22 जनवरी को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी. मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि यह आयोजन गौ माता के संरक्षण और समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है. साथ ही पंडित धीरेंद्र शास्त्री गौ माता संरक्षण की अपील भी करेंगे. गौवंश के साथ हो रही क्रूरता पर चिंता: दिलावर ने कहा कि वर्तमान समय में गौवंश की स्थिति चिंताजनक है. गौ माता को सड़कों से खदेड़ा जा रहा है और वे निराश्रित होकर भटकने को मजबूर हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा कि गौ माता को डंडे मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, वे इधर-उधर भटकती रहती हैं. कई बार उन्हें ट्रकों में भरकर बूचड़खानों तक ले जाया जाता है. इसके अलावा पॉलिथीन के अत्यधिक उपयोग से सड़कों पर फेंकी गई पॉलिथीन खाने से गौवंश की मौत हो जाती है. मंत्री ने बताया कि राजस्थान में हर साल सड़कों पर गोवंश से टकराने की घटनाओं में करीब 5000 लोगों की जान चली जाती है. ऐसे में गौ माता और आमजन दोनों की सुरक्षा जरूरी है. शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Jaipur) इसे भी पढ़ें- आचार्य धीरेंद्र शास्त्री कोटा में करेंगे राम कथा, लगेगा दिव्य दरबार