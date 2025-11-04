ETV Bharat / state

सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुपात में लगेंगे शिक्षक-कर्मचारी, राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत से लगेगी अटेंडेंस

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निर्देश दिए कि स्कूलों में राष्ट्रगान से दिन की शुरुआत और राष्ट्रगीत से समापन हो.

Review of Holistic Education by minister
समग्र शिक्षा की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 4, 2025 at 8:44 PM IST

4 Min Read
जयपुर: राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अब विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप तय होगी. मंगलवार को समग्र शिक्षा की समीक्षा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न फिर से लागू करने के निर्देश दिए. इसके तहत स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुपात में पदों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा और जहां जरूरत होगी, वहां शिक्षकों की नियुक्ति या समायोजन किया जाएगा. बचे हुए शिक्षकों को आवश्यकता वाले विद्यालयों में भेजा जाएगा. संभावना है कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले स्कूलों को उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप शिक्षक और कर्मचारी मिल सकेंगे.

स्टाफिंग पैटर्न को लागू करने के निर्देश: शिक्षा संकुल स्थित नवनिर्मित माधव सभागार में मंगलवार को आयोजित समग्र शिक्षा की समीक्षा करते हुए मंत्री दिलावर ने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों (केजीबीवी) में खेल मैदान और खेल सुविधाओं के विकास पर विशेष बल दिया. उन्होंने विद्यालयों में राष्ट्रगान से दिन की शुरुआत और राष्ट्रगीत से समापन के निर्देश दिए. साथ ही कर्मचारियों की उपस्थिति इसी आधार पर सुनिश्चित करने को कहा. साथ ही सरकारी स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए इसे लागू करने के निर्देश दिए.

शिक्षा मंत्री ने अटेंडेंस को राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत से जोड़ा... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: प्राथमिक शिक्षा में दूसरी बार स्टाफिंग पैटर्न की तैयारी, माध्यमिक शिक्षा में एक बार भी छात्र-शिक्षक अनुपात नहीं हुआ लागू

इस फॉर्मूले को बनाया जाएगा आधार!:

  1. एक संकाय वाले 12वीं तक के स्कूलों में यदि नामांकन 11वीं-12वीं में 120-120, 9वीं-10वीं में 120, 6वीं-8वीं में 105 और 1वीं-5वीं में 60 तक है, तो ऐसे विद्यालयों में 12 सेक्शन पर एक प्रधानाचार्य, दो अनिवार्य विषय सहित पांच व्याख्याता, तीन-तीन वरिष्ठ अध्यापक, दो लेवल-2, दो लेवल-1 और एक शारीरिक शिक्षक सहित कुल 15 शिक्षक कार्यरत रहेंगे.
  2. 6 से 12 तक के विद्यालयों में लेवल-1 शिक्षक छोड़कर 13 पद रहेंगे.
  3. 9 से 12 तक के विद्यालयों में लेवल-1 और लेवल-2 शिक्षक छोड़कर कम से कम 10 पद रहेंगे.
  4. इसी तरह 1 से 12 तक के बहु-संकाय विद्यालयों (विज्ञान, वाणिज्य, कला या कृषि) में एक प्रधानाचार्य के अलावा 8 व्याख्याता, 3 वरिष्ठ, 3 लेवल-2, दो लेवल-1 और एक शारीरिक शिक्षक सहित 18 पद निर्धारित होंगे.
  5. 6-12 के ऐसे स्कूलों में एक वरिष्ठ और दो लेवल-1 शिक्षक घटाकर 15 पद रहेंगे.
  6. 9-12 में लेवल-1 घटाकर 13 पद रहेंगे.

पढ़ें: शिक्षा मंत्री का औचक निरीक्षण: राष्ट्रगान का अपमान, मोबाइल का दुरुपयोग और शिक्षकों की गैरहाजिरी पर सख्त एक्शन

शिक्षा मंत्री बोले-अब हर स्कूल में होंगे अनुपातिक शिक्षक: इस संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि स्टाफिंग पैटर्न पर चर्चा पूरी हो चुकी है. इसका आशय ये है कि अब छात्रों की संख्या और संकाय के हिसाब से ये तय होगा कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक और कर्मचारी आवश्यक हैं. जो अनुपात निश्चित किया गया है, उसी के अनुरूप अब नियुक्ति और समायोजन किया जाएगा. दिलावर ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में कई विद्यालयों में छात्र कम और शिक्षक अधिक या इसके विपरीत स्थिति है, जिससे शैक्षणिक संतुलन बिगड़ता है. स्टाफिंग पैटर्न के बाद ये असमानता खत्म हो जाएगी.

पढ़ें: सरकारी स्कूलों के बदले नियम - अभिभावक खुश, विपक्ष ने उठाए सवाल

ये प्रमुख निर्देश भी दिए:

  1. विद्यालयों में स्वच्छता, अनुशासन और भ्रष्टाचार पर सख्ती
  2. विद्यालयों में राष्ट्रगान से दिन की शुरुआत और राष्ट्रगीत से समापन
  3. कर्मचारियों की उपस्थिति राष्ट्रगान में उपस्थिति के आधार पर मानी जाएगी
  4. सैनिक एवं खेल विद्यालयों की प्रगति समीक्षा
  5. छात्राओं के लिए अलग शौचालय और समान गणवेश नीति
  6. सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र
  7. फर्जी दस्तावेजों पर नियुक्तियों पर कार्रवाई
  8. कम परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों में सुधारात्मक कदमों पर जोर

