सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुपात में लगेंगे शिक्षक-कर्मचारी, राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत से लगेगी अटेंडेंस

जयपुर: राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अब विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप तय होगी. मंगलवार को समग्र शिक्षा की समीक्षा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न फिर से लागू करने के निर्देश दिए. इसके तहत स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुपात में पदों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा और जहां जरूरत होगी, वहां शिक्षकों की नियुक्ति या समायोजन किया जाएगा. बचे हुए शिक्षकों को आवश्यकता वाले विद्यालयों में भेजा जाएगा. संभावना है कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले स्कूलों को उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप शिक्षक और कर्मचारी मिल सकेंगे.

स्टाफिंग पैटर्न को लागू करने के निर्देश: शिक्षा संकुल स्थित नवनिर्मित माधव सभागार में मंगलवार को आयोजित समग्र शिक्षा की समीक्षा करते हुए मंत्री दिलावर ने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों (केजीबीवी) में खेल मैदान और खेल सुविधाओं के विकास पर विशेष बल दिया. उन्होंने विद्यालयों में राष्ट्रगान से दिन की शुरुआत और राष्ट्रगीत से समापन के निर्देश दिए. साथ ही कर्मचारियों की उपस्थिति इसी आधार पर सुनिश्चित करने को कहा. साथ ही सरकारी स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए इसे लागू करने के निर्देश दिए.

शिक्षा मंत्री ने अटेंडेंस को राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत से जोड़ा... (ETV Bharat Jaipur)

