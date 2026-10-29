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कोटा में मदन दिलावर का विवादित बयान, कहा- राहुल गांधी विदेशी कोख से जन्मे, देश का भला नहीं कर सकते

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मंत्री मदन दिलावर ( ETV Bharat Kota )

कोटा: चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस ने अभियान छेड़ दिया है. अब भाजपा भी चुनाव आयोग के समर्थन में उतर गई है. भाजपा कोटा से लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ अभियान शुरू करने वाली है. यह शुक्रवार को कोटा से शुरू होगा. इसके बाद 5 नवंबर तक प्रदेश भर में चलेगा. इसके संबंध में जानकारी देते हुए गुरुवार को प्रदेश के शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने राहुल गांधी को ही आड़े हाथों ले लिया. उन्होंने कहा कि विदेशी कोख से जन्म हुआ हुआ व्यक्ति देश का भला नहीं कर सकता. वह देश के खिलाफ ही अभियान चलाएगा.

कांग्रेस जहां पर चुनाव हारती है, वहां पर ही वोट चोरी की बात करने लग जाती है. जबकि देश में नए मतदाता जोड़ रहे हैं और मौत होने पर मतदाता हट रहे हैं. कांग्रेस की हरकत 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' जैसे है. इनका 13 करोड़ मतदाताओं को हटाने का दावा बिल्कुल गलत है. आजादी के बाद अभी तक 12 बार एसआईआर हुई है, जिसमें कांग्रेस के शासन में 10 बार एसआईआर हुई है. दो बार भाजपा शासन में हुई है. सब में इसी तरह से कम हुए हैं.