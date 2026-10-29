कोटा में मदन दिलावर का विवादित बयान, कहा- राहुल गांधी विदेशी कोख से जन्मे, देश का भला नहीं कर सकते
Dilawar on Rahul Gandhi : मंत्री दिलावर ने कहा कि विदेशी कोख से जन्म हुआ हुआ व्यक्ति देश का भला नहीं कर सकता.
Published : October 29, 2026 at 8:51 PM IST
कोटा: चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस ने अभियान छेड़ दिया है. अब भाजपा भी चुनाव आयोग के समर्थन में उतर गई है. भाजपा कोटा से लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ अभियान शुरू करने वाली है. यह शुक्रवार को कोटा से शुरू होगा. इसके बाद 5 नवंबर तक प्रदेश भर में चलेगा. इसके संबंध में जानकारी देते हुए गुरुवार को प्रदेश के शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने राहुल गांधी को ही आड़े हाथों ले लिया. उन्होंने कहा कि विदेशी कोख से जन्म हुआ हुआ व्यक्ति देश का भला नहीं कर सकता. वह देश के खिलाफ ही अभियान चलाएगा.
कांग्रेस जहां पर चुनाव हारती है, वहां पर ही वोट चोरी की बात करने लग जाती है. जबकि देश में नए मतदाता जोड़ रहे हैं और मौत होने पर मतदाता हट रहे हैं. कांग्रेस की हरकत 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' जैसे है. इनका 13 करोड़ मतदाताओं को हटाने का दावा बिल्कुल गलत है. आजादी के बाद अभी तक 12 बार एसआईआर हुई है, जिसमें कांग्रेस के शासन में 10 बार एसआईआर हुई है. दो बार भाजपा शासन में हुई है. सब में इसी तरह से कम हुए हैं.
एसआईआर के अलावा देश में 29 लाख बीएलओ भी लगते हैं, जिनमें भाजपा और कांग्रेस दोनों के इतने ही होते हैं. इसके अलावा राजनीतिक दलों के भी होते हैं. ऐसे में कांग्रेस उनके सभी बीएलओ और पोलिंग एजेंट को भी गद्दार साबित करने लग रही है. यहां तक कि चुनाव हारने पर जनता के जनादेश का अनादर करती है. अराजकता फैलाने के लिए सब कुछ षडयंत्र हैं, जबकि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी लगाकर की थी, ताकि इंदिरा गांधी लगातार प्रधानमंत्री बनी रहे.
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उनके परिजन और प्यादे ही अब एसआईआर व चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहे हैं. यह देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं. जबकि यह चाहते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे हालात भी भारत में हो जाए. देश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी. यह कहते हैं कि चुनाव आयोग में रहे लोगों को उच्च पद भाजपा में दिए जाते हैं. जबकि ऐसा कांग्रेस के शासन में भी हुआ है. चुनाव आयोग में रहे लोगों को नेता, मंत्री और राज्यपाल तक कांग्रेस ने बना दिया है.
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि घुसपैठियों को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी इस अभियान के तहत कर रही है. एसआईआर में 13 करोड़ वोटर को हटा दिए, जबकि इनमें से 2.8 करोड़ मतदाताओं की मौत हो चुकी है. वहीं, 6.3 करोड़ मतदाता ऐसे हैं, जिन्होंने अपना घर बदल लिया. एक करोड़ के दो जगह पर नाम थे. वहीं, 3 करोड़ मतदाता अपने लोकेशन पर नहीं मिले हैं. ऐसे में इन सभी का नाम अभी नहीं हटाया गया है, जबकि इन्हें एक मौका दिया गया है, ताकि यह अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें.
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विदेशी घुसपैठियों और देशद्रोही लोगों के नाम भी इसमें हैं. इनको हटाना चुनाव आयोग चाहता है, लेकिन कांग्रेस लोकतंत्र को असफल करना चाहती है. हम राहुल गांधी से ही सवाल पूछना चाहते हैं कि एक विदेशी पत्रिका और अराजक संगठनों के साथ उनका गठजोड़ सामने आया है. इस पर वह स्पष्ट करें, यहां तक कि चीन के साथ भी गठजोड़ की बात सामने आई है. हम कहते हैं कि लोगों ने चोरों को वोट देना बंद कर दिया. इसलिए कांग्रेस को वोट नहीं मिल रहे हैं.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इस अभियान की शुरुआत कोटा से शुक्रवार शाम को करने वाले हैं. जिसमें कोटडी सेवन वंडर के नजदीक सभा होगी. इसके बाद लोकतंत्र मार्च पैदल निकल जाएगा. यह मार्च कोटडी रोड होते हुए इंदिरा गांधी सर्किल और वहां से गुमानपुरा रोड होते हुए छावनी पहुंच खत्म होगा. इस दौरान विधायक संदीप शर्मा कल्पना देवी, जिला अध्यक्ष शहर राकेश जैन, देहात प्रेम गोचर और संभागीय मीडिया प्रभारी अरविंद सिसोदिया मौजूद रहे.
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