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माड़ संवाद: आधी रात अबूझमाड़ के गांव पहुंचा प्रशासन, कभी जनअदालत का गवाह रहा घोटूल बना विकास संवाद का मंच

जिस घोटूल में कभी बंदूक और भय का साया था, वहां आज विकास, शिक्षा और बेहतर भविष्य की चर्चा हो रही है.

VILLAGE MASPUR NARAYANPUR
माड़ संवाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 10, 2026 at 2:13 PM IST

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नारायणपुर: अबूझमाड़ के दूरस्थ और पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक शासन को पहुंचाने की दिशा में एक नई और अनोखी पहल शुरू की गई है. "माड़ संवाद" कार्यक्रम के माध्यम से कलेक्टर और जिले के वरिष्ठ अधिकारी अब गांवों में रात्रि चौपाल लगाकर सीधे ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं.

इसी कड़ी में मंगलवार देर रात कलेक्टर नम्रता जैन और जिला प्रशासन की पूरी टीम जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित मसपुर गांव पहुंची, जहां आधी रात तक ग्रामीणों के साथ संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गईं. यह वही मसपुर है, जो कभी नक्सलियों का सुरक्षित इलाका माना जाता था और जहां प्रशासन की पहुंच लगभग असंभव समझी जाती थी.

घोटूल बना विकास संवाद का मंच (ETV Bharat)

अबूझमाड़ में माड़ संवाद

मंगलवार रात करीब 8 बजे जब प्रशासनिक अमला मसपुर पहुंचा तो गांव के घोटूल प्रांगण में चौपाल सजाई गई. जिस घोटूल में कभी नक्सली जनअदालत लगाकर ग्रामीणों के जीवन और मौत के फैसले सुनाया करते थे, वहीं आज विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा हो रही थी. यह दृश्य अपने आप में अबूझमाड़ में आए परिवर्तन की एक बड़ी तस्वीर प्रस्तुत करता है.

VILLAGE MASPUR NARAYANPUR
कलेक्टर ने दिया भरोसा (ETV Bharat)

फिल्म "टॉयलेट: एक प्रेम कथा" दिखाई गई

चौपाल के दौरान ग्रामीणों को बड़े एलईडी स्क्रीन पर फिल्म "टॉयलेट: एक प्रेम कथा" दिखाई गई. इसके साथ ही नारायणपुर और बस्तर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं से जुड़े वीडियो भी दिखाए गए. ग्रामीणों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया.

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कलेक्टर नम्रता जैन को बताई गांव की समस्याएं (ETV Bharat)

कलेक्टर नम्रता जैन को बताई गांव की समस्याएं

ग्रामीणों ने कलेक्टर के सामने गांव की विभिन्न समस्याएं रखीं. इनमें सड़क निर्माण, स्कूल परिसर की बाउंड्रीवॉल, नवीन स्कूल भवन निर्माण, डबरी निर्माण, पेयजल व्यवस्था और ग्रामीण किशोरियों के लिए सेनेटरी पैड की निःशुल्क उपलब्धता जैसी मांगें प्रमुख रहीं.

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फिल्म "टॉयलेट: एक प्रेम कथा" दिखाई गई (ETV Bharat)

कलेक्टर मैडम और बहुत सारे अधिकारी हमारे गांव में आए हैं. हम बताया जा रहा है कि घर में शौचालय का होना कितना जरूरी है. हमसे वादा किया गया है कि जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो हमें यहां मिलेगी: शामी पोटाई, ग्रामीण महिला

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घोटूल बना विकास संवाद का मंच (ETV Bharat)

कलेक्टर ने दिया भरोसा

कलेक्टर ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा.

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आधी रात अबूझमाड़ के गांव पहुंचा प्रशासन (ETV Bharat)

यहां पर हमें फिल्म के माध्यम से शौचालय का महत्व बताया गया. पहली बार कोई अधिकारी हमारे गांव में आया है, ये बदलाव है जिसे हम महसूस कर रहे हैं: गोपाल पोटाई, ग्रामीण मसपुर

खत्म हुआ माओवाद, विकास ने पकड़ी रफ्तार

कार्यक्रम में शामिल ग्रामीणों ने बताया कि आज से एक वर्ष पहले तक नक्सली संगठन के दबाव के कारण उन्हें स्वतंत्र रूप से कहीं आने-जाने की अनुमति नहीं थी. गांवों में भय का माहौल बना रहता था और शासन-प्रशासन से उनका सीधा संपर्क लगभग नहीं के बराबर था. लेकिन नक्सलवाद के कमजोर पड़ने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के बाद हालात तेजी से बदले हैं. अब सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी सीधे गांवों तक पहुंच रहा है.

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अबूझमाड़ में माड़ संवाद (ETV Bharat)

पहली बार कोई अधिकारी यहां पहुंचा है. पहले सड़क नहीं होने के चलते कोई अधिकारी यहां तक नहीं आता था. सड़क बन जाने से लोग यहां तक पहुंच रहे हैं: दशहरू राम पोटाई, ग्रामीण

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माड़ संवाद (ETV Bharat)

विकास के कामों में आई तेजी

ग्रामीणों का कहना है कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद की समाप्ति के घोषित लक्ष्य के बाद विकास कार्यों में तेजी आई है. जिन क्षेत्रों में कभी विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वहां अब सड़क, बिजली, पानी, राशन, स्वास्थ्य सेवाएं और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का लाभ दिखाई देने लगा है.

बस्तरिया परंपरा के मुताबिक हुआ स्वागत

माड़ संवाद कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब देखने को मिला जब संवाद समाप्त होने के बाद कलेक्टर और अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया. प्रशासन और ग्रामीणों के बीच इस आत्मीय संवाद ने विश्वास और सहभागिता की नई मिसाल पेश की.ग्रामीणों ने अपने पारंपरिक आतिथ्य से प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत किया, वहीं अधिकारियों ने भी ग्रामीणों के जीवन और संस्कृति को करीब से समझने का प्रयास किया.

घोटुल में हमलोग मिलकर बैठे और सभी विकास के मुद्दों पर चर्चा की. हमने यहां की संस्कृति और तौर तरीकों को समझा. लोगों की जो भी बुनियादी जरूरतें हैं उनको कैसे मिल पाएं इसपर हमारी बातचीत हुई है. गांव के लोगों को शासन से मिल रही सभी सुविधाएं पहुंचानी है ये हमारी प्राथमिकता में शामिल है: नम्रता जैन, कलेक्टर, नारायणपुर

कभी अबूझमाड़ हुआ करता था नक्सलियों का ठिकाना

अबूझमाड़, जिसे कभी देश के सबसे दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता था, आज बदलाव की नई कहानी लिख रहा है. मसपुर जैसे गांवों में आधी रात को जिला प्रशासन की मौजूदगी केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच बढ़ते विश्वास का प्रतीक है.

"माड़ संवाद" केवल समस्याएं सुनने का मंच नहीं, बल्कि उस नए अबूझमाड़ की तस्वीर है. जहां विकास की रोशनी अब गांव-गांव तक पहुंच रही है और प्रशासन खुद चलकर लोगों के द्वार तक पहुंच रहा है.

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