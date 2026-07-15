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चित्रकूट विद्यालय में पागल कुत्ते ने दो छात्रों को काटा, गंभीर रूप से घायल

बेसिक शिक्षा अधिकारी रंजना शुक्ला के अनुसार, मामला बरगढ़ थाना क्षेत्र के बोझफार्म कम्पोजिट प्राथमिक विद्यालय का है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है, बुधवार को बच्चे मिड डे मील खा रहे थे, तभी अचानक एक पागल कुत्ता स्कूल में घुस आया और कक्षा दो में पढ़ने वाले श्याम और आंगनबाड़ी में पढ़ने वाली जानवी को बुरी तरह काट कर घायल कर दिया.

चित्रकूट: बरगढ़ थाना क्षेत्र के बोझफार्म कम्पोजिट प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील के दौरान एक पागल कुत्ते ने दो बच्चों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. दोनों को पुलिस ने सीएचसी मऊ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया. मामले के बाद, बीएसए रंजना शुक्ला ने जांच के आदेश देते हुए स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश दिया है.

कुत्ते के पागलपन को देखकर वहां तैनात टीचर और पढ़ने वाले बच्चे क्लास रूम में छुप गए, मौके पर मौजूद बच्चों और ग्रामीणों ने शोर मचाया और पत्थर डंडे फेंक कर मारा, तब कुत्ता बच्चों को छोड़कर भागा, जिसके बाद आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को इलाज के लिए सीएचसी मऊ में भर्ती कराया, जहां के डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर हालत में हायर सेंटर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. पीड़ित परिजनों का कहना है कि स्कूल में तैनात अध्यापकों की वजह से यह घटना हुई है, क्योंकि बच्चे जब खाना खा रहे थे तो कुत्ता स्कूल के अंदर कैसे आया, जबकि स्कूल की बाउंड्री ऊंची है, बावजूद इसके कुत्ता अंदर घुसकर उनके बच्चों को काट लिया.



मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी रंजना शुक्ला ने कहा कि कुत्ता अंदर कैसे घुसा, किसकी लापरवाही है, इसकी जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है. जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, इसके साथ ही स्कूल की बाउंड्री में जाली लगाने के निर्देश दिए गए है, ताकि फिर से इस तरह की घटना न हो.



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