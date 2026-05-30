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पानीपत की गारमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा, करंट लगने से मशीन ऑपरेटर की मौत

पानीपत : जिले के गढ़ी सिकंदरपुर क्षेत्र स्थित एक निक्की गारमेंट फैक्ट्री में करंट लगने से एक युवा मशीन ऑपरेटर की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक मशीन की सफाई करते हुए अचानक करंट की चपेट में आता दिखाई दे रहा है. कुछ ही सेकंड में उसकी हालत बिगड़ जाती है और बाद में उसकी मौत हो जाती है. घटना के बाद मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मशीन से चिपक गया : मृतक की पहचान करीब 24 वर्षीय गौरव के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार गौरव गढ़ी सिकंदरपुर स्थित एक गारमेंट फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था. बताया जा रहा है कि वो मशीन की सफाई कर रहा था, तभी अचानक उसे जोरदार करंट लग गया और वो मशीन से चिपक गया. पास में मौजूद कर्मचारियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

CCTV फुटेज में दिखा हादसा : सामने आए सीसीटीवी वीडियो में गौरव मशीन की सफाई करता दिखाई देता है. इसी दौरान अचानक करंट आने से वो मशीन से चिपक जाता है. उसके पास मौजूद एक अन्य कर्मचारी उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे भी करंट का झटका लगता है. बाद में अन्य कर्मचारियों की मदद से गौरव को मशीन से अलग किया गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजनों का आरोप : मृतक के मामा ऋषिपाल ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने परिवार को सही जानकारी नहीं दी. उन्होंने बताया कि पहले उन्हें फोन कर कहा गया कि गौरव को हार्ट अटैक आया है. जब परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज देखा, तब करंट लगने से मौत की वास्तविकता सामने आई. उन्होंने कहा कि यदि सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता तो गौरव की जान बच सकती थी.

पुलिस कार्रवाई में देरी का भी आरोप : परिजनों का आरोप है कि घटना की सूचना मिलने के बाद वे सुबह से थाने में बैठे रहे, लेकिन उनकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई. उनका कहना है कि मीडिया के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और बयान दर्ज किए. फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि हादसा मशीन की सफाई के दौरान हुआ. मजदूरों ने सुरक्षा इंतजामों और विद्युत उपकरणों की नियमित जांच को लेकर सवाल उठाए. वहीं घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी