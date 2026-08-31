ETV Bharat / state

पहाड़ी से गिरे भारी बोल्डर की चपेट में आया मशीन ऑपरेटर, हॉस्पिटल ले जाते समय तोड़ा दम, चमोली जिले का मामला

पहाड़ी से गिरे भारी बोल्डर की चपेट में आया मशीन ऑपरेट ( ETV Bharat )