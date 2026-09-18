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माचिया जैविक उद्यान की 14 वर्षीय शेरनी की मौत, गुजरात से लाई गई थी...

गुजरात के शक्करबाग जंतुआलय से वर्ष 2016 में लाई गई थी शेरनी. तीन शावकों को दिया जन्म.

Jodhpur Machia Biological Park
माचिया जैविक उद्यान की शेरनी का निधन (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2026 at 8:50 PM IST

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जोधपुर: माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर की एकमात्र शेरनी का शुक्रवार को 14 वर्ष की आयु में निधन हो गया. शेरनी के निधन के पश्चात पशु चिकित्सकों के बोर्ड द्वारा वन विभाग के अधिकारियों तथा पुलिस एवं राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नियमानुसार पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई. इसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी में माचिया वन खंड में नियमानुसार शेरनी का दाह संस्कार किया गया.

उप वन संरक्षक वन्यजीव उदाराम सियोल ने बताया कि उक्त शेरनी को 18 मार्च, 2016 को गुजरात के शक्करबाग जंतुआलय, जूनागढ़ से माचिया जैविक उद्यान लाया गया था. पोस्टमार्टम एवं दाह संस्कार की कार्रवाई के दौरान पशु चिकित्सकों की टीम, उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी, माचिया जैविक उद्यान के अधिकारी-कर्मचारी तथा पुलिस विभाग से एएसआई एवं राजस्व विभाग से आरआई सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.

पढ़ें : जानवरों से जुड़ाव का नया तरीका: माचिया बायोलॉजिकल पार्क में अब वन्यजीवों को गोद लेकर बन सकते हैं उनके संरक्षक

शेरों के संरक्षण एवं प्रजनन में रहा महत्वपूर्ण योगदान : उद्यान में लाए जाने के बाद शेरनी ने अलग-अलग समय पर तीन शावकों को जन्म दिया, जिनका पालन-पोषण माचिया जैविक उद्यान में ही हुआ. उन्होंने बताया कि वर्तमान में माचिया जैविक उद्यान में मौजूद एकमात्र शेर भी इसी शेरनी का पुत्र है. इस प्रकार शेरनी का माचिया जैविक उद्यान में शेरों के संरक्षण एवं प्रजनन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

2024 में हीट वेव से हुई थी बाघिन की मौत : 2024 में माचिया में बाघिन की मौत हुई थी. वह हीट वेव की चपेट में आ गई थी. अंबिका बाघिन को 2016 में मचिया मार्क में बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए कानपुर से लाया गया था. उसके जाने के बाद से अभी तक उसका पार्टनर एंथनी अकेला है.

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