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निहाल सिंह के परिवार को मिलेगा ₹11.58 लाख का मुआवजा, कोर्ट ने ट्रक चालक शफाकत की गलती मानी, जानें मामला

रुद्रपुर: मार्च 2024 में धामपुर बाईपास पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले जसपुर क्षेत्र के निवासी निहाल सिंह के परिवार को आखिरकार न्याय मिल गया है. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने ट्रक चालक की लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण मानते हुए बीमा कंपनी को मृतक के आश्रितों को 11 लाख 58 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य यह साबित करते हैं कि दुर्घटना ट्रक चालक की तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी.

2024 में ट्रक ने निहाल सिंह को टक्कर मारी थी: 23 मार्च 2024 को ग्राम ढांडीपुरा, जसपुर निवासी 48 वर्षीय निहाल सिंह अपनी मोटरसाइकिल से धामपुर की ओर जा रहे थे. जब वह धामपुर रेलवे ओवरब्रिज पार कर बाईपास चौराहे के समीप पहुंचे, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. आरोप है कि ट्रक चालक शफाकत अली तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था, जिसके कारण यह भीषण हादसा हुआ.

हादसे में निहाल सिंह की मौत हो गई थी: दुर्घटना में निहाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. उनकी मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

निहाल सिंह की मौत से परिवार पर आर्थिक संकट आया: बताया गया कि निहाल सिंह राइस मिलों में मशीनरी रिपेयरिंग का कार्य करते थे. इस काम से उन्हें प्रतिमाह लगभग 15 हजार रुपये की आय होती थी, जिससे वह अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. उनके निधन के बाद पत्नी गीता देवी, बेटी कंचन और बेटा अंशुल कुमार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया. परिवार की आय का मुख्य स्रोत समाप्त हो जाने से उनके सामने आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया.