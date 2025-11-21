ETV Bharat / state

नक्सली धमकियों से बेखौफ फिल्म माटी बनाने वाले संपत झा, लाल आतंक के क्रूर सच को सिनेमाई पर्दे पर उतारा

छत्तीसगढ़ी फिल्म माटी सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.निर्माता संपत झा फिल्म से जुड़ी कुछ किस्से बताएं.

नक्सली धमकियों से बेखौफ फिल्म माटी बनाने वाले संपत झा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 21, 2025 at 7:37 PM IST

Updated : November 21, 2025 at 7:44 PM IST

रायपुर : बस्तर की माटी में जन्म लेकर संपत झा ने वो कर दिखाया, जिसकी हिम्मत बहुत कम लोगों की है. नक्सलियों की धमकियों के बावजूद न तो वो डरे और ना ही आंदोलन से अपने पैर पीछे खींचे. संपत झा ने जंगलों की अनकही पीड़ा, नक्सल हिंसा, प्रेम, शोषण और ‘नसबंदी’ जैसे क्रूर सच को पहली बार बड़े पर्दे पर उतारा है. ईटीवी भारत से बातचीत में संपत झा ने बताया कि उनकी छत्तीसगढ़ी फिल्म ‘माटी’ किस उद्देश्य को लेकर बनाई गई है.

नक्सल हिंसा की आग में सुलग रहा था बस्तर : ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान माटी के निर्माता संपत झा ने बताया कि 2015-16 में नक्सल हिंसा की आग बस्तर के गांवों से निकलकर जगदलपुर के दरवाजे तक पहुंच गई थी. बंद का असर शहर और हत्याएं रिहायशी इलाकों तक फैल चुकी थीं. इसी माहौल में उन्होंने सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नक्सलवाद के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया. जिसकी कीमत भी चुकानी पड़ी. नक्सलियों ने उन्हें और उनकी टीम को जान से मारने के पर्चे जारी किए. पुलिस उन्हें सुरक्षा देना चाहती थी,लेकिन उन्होंने साफ कहा कि बस्तर को सुरक्षित कीजिए मुझे नहीं, सुरक्षा लेकर गांव जाउंगा तो लोग मेरे जाने के बाद मुझ पर हसेंगे.

लाल आतंक के क्रूर सच को सिनेमाई पर्दे पर उतारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



संघर्ष बना ‘माटी’ की कहानी का जन्मस्थान : संपत झा के मुताबिक फिल्म ‘माटी’ भले ही काल्पनिक कथा हो, लेकिन उसका हर फ्रेम बस्तर की असलियत से निकला है. हमने नक्सली हिंसा में शहीद हुए युवाओं, इंजीनियर, सरपंचों, स्कूल बंद होने, सड़कें खुदवाने और गांवों में दहशत फैलाने की घटनाओं को नजदीक से देखा. हमारा मानना है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर पड़े तो प्रशासन भी असहाय हो जाता है.



नक्सली कैडरों की नसबंदी जैसी सच्चाई दिखाई : संपत झा ने बताया कि नक्सलियों के टॉप लीडर कैडरों को शादी करने, परिवार बसाने और प्रेम करने की अनुमति नहीं देते थे. कई लोगों को 20–25 साल की उम्र में ही कहा जाता है कि तुम्हें संगठन के लिए लड़ना है, घर-परिवार नहीं बसाना. इसी वजह से कई कैडरों की जबरन नसबंदी कर दी जाती है, ताकि वे आजीवन उसकी जंजीरों में बंधे रहें.

कई नक्सलियों ने खुलवाई नसबंदी : शूटिंग के दौरान कई सरेंडर नक्सली उनके साथ थे. उनमें से कई ने बताया कि वे नसबंदी खुलवाना चाहते हैं.संपत झा ने प्रशासन, डॉक्टरों और स्थानीय आईजी से बात कर कई नक्सलियों की रिवर्स सर्जरी करवाई.आज वे सामान्य जीवन जी रहे हैं, उनके बच्चे हैं.यही बस्तर की बदली हवा का सबसे बड़ा प्रमाण है.

क्यों बनाई मीडिया से दूरी : जब धमकियां बढ़ीं, तो परिवार हर दिन अखबार पढ़कर डर जाता था. इसलिए अखबार मंगवाना बंद किया. मीडिया चौथा स्तंभ है, उससे दूरी की गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता.


संघर्ष और हिंसा के बीच प्रेम की कहानी कैसे जन्मी : संपत झा के मुताबिक प्रेम स्वाभाविक है, उसे रोका नहीं जा सकता. नक्सली कैडर भी इंसान हैं. भटके हुए हैं, बागी नहीं. शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क न होने की कमी का परिणाम हैं. शूटिंग के दौरान कलाकारों को भारी जैकेट, जूते, नकली हथियार उठाने में 3–4 घंटे लगते थे, उसमें वे थक जाते थे.जिन्होंने जिंदगी भर असली हथियार उठाएं, उनकी पीड़ा कौन समझेगा?”.



भारत माता की जय नहीं लाल सलाम का दबदबा : संपत झा ने बताया कि दोरनापाल–पोलमपल्ली में शूटिंग के दौरान जब “लाल सलाम” बोलने को कहा गया तो गांव वालों की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठीं. लेकिन जब अभिनेता ने कहा भारत माता की तो पूरा गांव खामोश खड़ा रहा. ग्रामीणों को डेढ़ घंटे ट्रेनिंग देनी पड़ी कि "जय" कैसे बोलते हैं. ये दृश्य खुद बताता है कि बस्तर में दशकों से कौन-सा नैरेटिव चलाया गया.


नक्सलियों की शादी और बदलाव की शुरुआत : संपत झा के मुताबिक एक बार प्रशासन की मदद से उन्होंने एक नक्सली जोड़े की शादी कराई. आज उनके दो बच्चे हैं. फिल्म में कुछ सरेंडर नक्सलियों ने भी अभिनय किया. कई चेहरे स्थानीय थे, क्योंकि नक्सली का चेहरा दिखाने के लिए दिल्ली-मुंबई के कलाकार नहीं ला सकते. हमारा पूरा बस्तर ही हमारा स्टूडियो है.


स्थानीय भाषा, संस्कृति और पहचान को बचाने की चुनौती : बस्तर की भाषा छत्तीसगढ़ी नहीं है, फिर भी उन्होंने फिल्म छत्तीसगढ़ी में बनाई ताकि राज्य के दर्शकों से गहरा जुड़ाव बने.बस्तर की परंपराएं 75 दिन का दशहरा, मांदर की थाप, देवार-धुरवा-घोटुल संस्कृति सबका संरक्षण जरूरी है.

सरकार को बस्तर में किन 5 क्षेत्रों पर फोकस करना चाहिए, इस पर संपत झा ने पाँच प्रमुख सुझाव दिए—

1. पर्यटन के क्षेत्र में जैसे होम स्टे, स्थानीय गतिविधियों, लोक-संस्कृति पर आधारित टूरिज्म को बढ़ावा मिले
2. सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए आज भी कई गांव तरसते हैं, उस पर योजनाएं बने.
3. स्थानीय कलाकारों और सांस्कृतिक आयोजनों को प्रायोजित करना
4. पारंपरिक नृत्य, संगीत ,बाजों का संरक्षण, ताकि युवा पलायन न करें
5. अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाना, जैसे भोजपुरिया संस्कृति ने पाया

नक्सलवाद के दर्द से जन्मी, प्रेम की मिट्टी में उगी कहानी : संपत झा ने कहा कि हमारा जन्म बस्तर की माटी में हुआ है. यह फिल्म सिर्फ कहानी नहीं, बस्तर की असली आवाज है. जो बंदूकें दशकों तक आवाजें दबाती रहीं,‘माटी’ उन्हीं आवाजों को वापस दुनिया तक पहुंचाएगी. फिल्म देखने के बाद जब सिनेमाघरों से लोग “भारत माता की जय” के नारे लगाते निकलते हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है.

