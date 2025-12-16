पद्मश्री पाकर पहली बार अपने गांव लौटीं बतूल बेगम का भव्य स्वागत, 8 साल की उम्र से गा रहीं भजन
Published : December 16, 2025 at 12:35 PM IST
कुचामन सिटी: मांड और भजनों की बेगम के नाम से मशहूर बेगम बतूल नागरिक सम्मान पद्मश्री मिलने के बाद पहली बार अपने गांव केराप आईं तो स्वागत को पूरा गांव उमड़ पड़ा. उत्सवी माहौल के बीच हर आंख में गर्व का भाव नजर आया. गायन के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजी गईं बेगम बतूल पति फिरोज खान और परिवार के साथ केराप पहुंचीं तो गाजे बाजे से स्वागत किया गया. पुष्प बरसाए. पद्मश्री मिलने के बाद बेतूल पहली बार गांव आईं, जिसे यादगार बनाने में पूरा केराप जुटा. मुस्लिम समुदाय की बतूल भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण और भगवान गणपति के भजनों से दुनिया भर में सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दे रही है.
सरपंच सुशील रोहलन ने बताया कि मांड गायकी ने बेगम बतूल को विदेशों तक में पहचान दिलाई. बतूल के गायन की शुरुआत केराप के ठाकुरजी के मंदिर में गाए भजनों से हुई थी. उसी ठाकुरजी के मंदिर में गांववासियों ने बेगम बतूल को सम्मानित किया. सरपंच ने कहा, पूरे गांव को गर्व है कि बेगम बतूल केराप की बेटी हैं, जिन्होंने अपनी कला से हमारे गांव का नाम दुनिया भर में रोशन किया.
गायिका बेगम बतूल ने बताया कि मात्र आठ वर्ष की उम्र में केराप के ठाकुरजी मंदिर में भजन गाकर संगीत का सफर शुरू किया. सीमित शिक्षा और कठिन परिस्थिति के बावजूद मांड और भजन गायकी को साधना बनाया. वे ढोलक, ढोल और तबला जैसे वाद्ययंत्रों में भी पारंगत हैं. संगीत के जरिए सद्भाव और भाईचारे का संदेश देने वाली बतूल को वर्ष 2025 में लोक कला और मांड गायकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा. वे वर्ष 2021 में ‘नारी शक्ति पुरस्कार’ से भी नवाजी जा चुकी हैं. अयोध्या में भगवान राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा, फ्रांस के पेरिस में अंतरराष्ट्रीय मंच, ओलंपिक सहित 25 से अधिक देशों में गायिकी से भारतीय संस्कृति का परचम लहरा चुकी हैं.
अपनी राह खुद बनाता है हुनर: राज्य हज कमेटी के चेयरमैन रह चुके बतूल के पति फिरोज खान ने बताया कि पूरे परिवार ने हमेशा बेगम का हौसला बढ़ाया. उन्होंने संदेश दिया कि किसी की प्रतिभा को रोकना नहीं चाहिए. वक्त बदल रहा है. हुनर अपनी राह खुद बनाता है. बतूल के बेटों को मां पर गर्व है. बेटे सनवर जयपुर में बैंक मैनेजर हैं, जबकि अन्य बेटे विदेशों में कार्यक्रमों में मां के साथ मंच साझा करते हैं. पांचवीं तक पढ़ी बतूल का निकाह सोलह वर्ष की उम्र में हो गया था. उन्होंने अपनी साधना और सुरों के बल पर वह मुकाम हासिल किया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी है.
