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'मामला लीगल है' सीजन 2 का प्रमोशन करने लखनऊ पहुंचे रवि किशन; चूहों के गांजा खाने के केस का किया जिक्र

लखनऊ में वेब-सीरीज 'मामला लीगल है' सीजन 2 प्रमोट करने पहुंचे रवि किशन ने सच्ची घटनाओं और बिना गाली-गलौज के साफ-सुथरे मनोरंजन पर जोर दिया.

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लखनऊ में अभिनेता रवि किशन (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 7:12 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: राजधानी लखनऊ में वेब सीरीज 'मामला लीगल है' सीजन 2 के प्रमोशन के दौरान अभिनेता और सांसद रवि किशन ने मीडिया से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि सीरीज की कहानी वास्तविक और अजीबोगरीब कानूनी मामलों पर आधारित है, जिसमें गुजरात का वह केस भी शामिल है, जिसमें करोड़ों का गांजा चूहे खा गए थे.

रवि किशन ने बताया कि शुरू में उन्हें भी यकीन नहीं हुआ था कि चूहे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब इसके पीछे की सच्चाई सामने आई तो इसे शो का हिस्सा बनाया गया. सीरीज का यह सीजन जिला अदालतों की हलचल और वकीलों की मजेदार बहस के साथ सामाजिक पहलुओं को भी गहराई से छूता है.

'मामला लीगल है' सीजन 2 प्रमोट करने पहुंचे रवि किशन (Video Credit: ETV Bharat)

न्याय के लिए भटक रहे आम लोग: प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रवि किशन ने शो के एक बेहद भावुक दृश्य का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि सीरीज में एक ऐसा पल आता है जब सुबूतों के अभाव में एक निर्दोष नौजवान को उसके गरीब माता-पिता के सामने फांसी की सजा सुना दी जाती है. रवि किशन ने अदालतों में चलने वाले लंबे मुकदमों और न्याय के लिए सालों भटकने वाले आम लोगों की पीड़ा पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने बताया कि इस गंभीर मुद्दे को उन्होंने संसद में भी उठाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर झूठे मुकदमों पर सख्ती बरतने की बात कही है.

बिना गाली-गलौज के शब्दों की ताकत का जादू: रवि किशन ने वेब सीरीज में बढ़ती अश्लीलता और गाली-गलौज पर रवि किशन ने कहा कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपशब्दों की जरूरत नहीं होती. उन्होंने अपने मशहूर संवाद 'जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा' का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आपके पास प्रभावी शब्द हों, तो गाली की जगह नहीं बचती. शो की टीम ने पूरी कोशिश की है कि इसे एक शुद्ध पारिवारिक मनोरंजन बनाया जाए जिसे हर वर्ग के लोग साथ बैठकर देख सकें. यही सादगी और देसी अंदाज़ इस कोर्ट रूम ड्रामा को अन्य सीरीज से अलग और खास बनाता है.

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अनंत जोशी और रवि किशन की जुगलबंदी: लखनऊ में दिखा 'मामला लीगल है' सीजन 2 का देसी स्वैग (Photo Credit: ETV Bharat)

अनंत जोशी ने टीम की तारीफ की: सीरीज में अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर अभिनेता अनंत जोशी ने कहा कि इस शो की सफलता का राज इसकी मजबूत टीम भावना है. उन्होंने बताया कि सेट पर सभी कलाकारों के बीच बेहद सहज और दोस्ताना माहौल रहता है, जिसका सकारात्मक असर स्क्रीन पर भी साफ नजर आता है. सीजन 2 में दर्शकों को पहले से कहीं ज्यादा मनोरंजन, अप्रत्याशित ट्विस्ट और जिला अदालत का असली रंग देखने को मिलेगा. फिलहाल इस सीजन की स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी है और इसे समीक्षकों के साथ-साथ दर्शकों से भी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है.

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