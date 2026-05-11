ETV Bharat / state

नारायणपुर में शुरू हुआ ‘माड़ मैत्री’ अभियान, पुलिस और जनता के बीच बढ़ेगा भरोसा

‘हमर फिट नारायणपुर’ के तहत हुआ जुम्बा सत्र ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

हाईस्कूल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी, सुरक्षा बल, छात्र-छात्राएं और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. अभियान “विग्रह से विश्वास” की सोच पर आधारित है, जिसका मकसद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का भरोसा जीतना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है.

नारायणपुर में शुरू हुआ ‘माड़ मैत्री’ अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नारायणपुर: जिले में पुलिस ने “माड़ मैत्री” अभियान की शुरुआत की है. इसका उद्देश्य पुलिस और आम लोगों के बीच भरोसा, संवाद और सहयोग बढ़ाना है. अभियान के जरिए अंदरूनी इलाकों के युवाओं, महिलाओं और ग्रामीणों को शिक्षा, खेल, रोजगार और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश की जाएगी.

विग्रह से विश्वास थीम पर पुलिस ने नई पहल की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

‘हमर फिट नारायणपुर’ के तहत हुआ जुम्बा सत्र

कार्यक्रम में ‘हमर फिट नारायणपुर’ अभियान के तहत सामूहिक जुम्बा सत्र भी आयोजित किया गया. इसमें पुलिस जवानों, अधिकारियों और नागरिकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया. इसके जरिए फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया.

अभियान के तहत सामूहिक जुम्बा सत्र भी आयोजित किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एसपी ने बताई अभियान की रूपरेखा

पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया ने कहा कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि समाज के हर वर्ग के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहती है. उन्होंने बताया कि युवाओं को शिक्षा, खेल, कौशल विकास और रोजगार से जोड़ना अभियान की प्राथमिकता होगी.

हाईस्कूल ग्राउंड में जुम्बा सत्र, जवानों के साथ नागरिक भी हुए शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डायल-112 और बाइक पेट्रोलिंग को मिली शुरुआत

अतिथियों ने डायल-112 वाहन सेवा, माड़ मैत्री रथ और बाइक पेट्रोलिंग टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. डायल-112 सेवा से दुर्घटना, महिला सुरक्षा और अन्य आपात स्थितियों में लोगों को तुरंत पुलिस सहायता मिलेगी. वहीं बाइक पेट्रोलिंग टीम भीड़भाड़ और संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखेगी. इसके साथ ही माड़ मैत्री रथ दूरस्थ गांवों में जाकर जनजागरूकता और सामुदायिक कार्यक्रम चलाएगा.

कई सामाजिक गतिविधियां होंगी संचालित

अभियान के तहत कौशल विकास, खेल गतिविधियां, ग्रीष्मकालीन शिविर, स्वास्थ्य शिविर, जनजातीय संस्कृति संरक्षण, साइबर जागरूकता, करियर काउंसलिंग और प्रतिभा खोज जैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे.

मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश

पुलिस का मानना है कि “माड़ मैत्री” अभियान केवल सामुदायिक पुलिसिंग नहीं, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास बहाली और विकास की नई पहल है. इससे अबूझमाड़ जैसे दूरस्थ इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी.