माड़ बचाओ अभियान: नारायणपुर के काकुर में स्थापित हुआ नया सुरक्षा और जनसुविधा कैंप

नारायणपुर: नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ में तेजी से पुलिस कैंपों की स्थापना जारी है. माड़ बचाओ अभियान को और धार देने के लिए एक नया पुलिस कैंप ग्राम काकुर में स्थापित किया गया. कैंप की स्थापना में मुख्य रुप से डीआरजी और बीएसएफ के जवानों ने अहम भूमिका निभाई. एक वक्त था जब अबूझमाड़ का ग्राम काकुर माओवादियों का सुरक्षित ठिकाना हुआ करता था. इलाके में माओवादी खुलेआम हिंसक वारदातों को अंजाम देते थे. लेकिन अब माड़ बचाओ अभियान के तहत इलाके में सोनपुर क्षेत्र में नया पुलिस कैंप स्थापित कर दिया गया है.

नया पुलिस कैंप स्थापित

नवीन सुरक्षा कैंप का मुख्य उद्देश्य सोनपुर–गारपा–परियादी–काकुर एक्सिस तक सड़क निर्माण को सुरक्षा प्रदान करना है. नए कैंप की मदद से नक्सल विरोधी अभियानों को मजबूत करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही आसपास के ग्रामों में जनसुविधाओं का विस्तार तेजी से हो पाएगा. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाओं को गांवों तक पहुंचाना अब आसान होगा. आपको बता दें कि काकुर जिला मुख्यालय नारायणपुर से 62 किमी, थाना सोनपुर से 36 किमी और गारपा से 12 किमी की दूरी पर है. यहां पर नया पुलिस कैंप बनना सामरिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है.

नक्सलियों का गढ़ रहा है काकुर

काकुर का घना जंगल पूर्व में प्रतिबंधित माओवादी संगठन कंपनी नंबर 10 के बड़े नक्सली लीडरों का सुरक्षित ठिकाना रह चुका है. पिछले दो सालों में इस क्षेत्र में 20 से अधिक नक्सलियों को मुठभेड़ों में मार गिराया गया है, जिससे सुरक्षा बलों का दबदबा इलाके मेंमजबूत हुआ है. नया पुलिस कैंप बनने से स्थानीय लोगों में भी खुशी है.



