माड़ बचाओ अभियान: नारायणपुर के काकुर में स्थापित हुआ नया सुरक्षा और जनसुविधा कैंप

नए पुलिस कैंप की स्थापना से इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क सेवाओं का विस्तार तेज गति से होगा.

MAAD BACHAO ABHIYAN
नया सुरक्षा और जनसुविधा कैंप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 10, 2025 at 6:36 PM IST

नारायणपुर: नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ में तेजी से पुलिस कैंपों की स्थापना जारी है. माड़ बचाओ अभियान को और धार देने के लिए एक नया पुलिस कैंप ग्राम काकुर में स्थापित किया गया. कैंप की स्थापना में मुख्य रुप से डीआरजी और बीएसएफ के जवानों ने अहम भूमिका निभाई. एक वक्त था जब अबूझमाड़ का ग्राम काकुर माओवादियों का सुरक्षित ठिकाना हुआ करता था. इलाके में माओवादी खुलेआम हिंसक वारदातों को अंजाम देते थे. लेकिन अब माड़ बचाओ अभियान के तहत इलाके में सोनपुर क्षेत्र में नया पुलिस कैंप स्थापित कर दिया गया है.

नया पुलिस कैंप स्थापित

नवीन सुरक्षा कैंप का मुख्य उद्देश्य सोनपुर–गारपा–परियादी–काकुर एक्सिस तक सड़क निर्माण को सुरक्षा प्रदान करना है. नए कैंप की मदद से नक्सल विरोधी अभियानों को मजबूत करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही आसपास के ग्रामों में जनसुविधाओं का विस्तार तेजी से हो पाएगा. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाओं को गांवों तक पहुंचाना अब आसान होगा. आपको बता दें कि काकुर जिला मुख्यालय नारायणपुर से 62 किमी, थाना सोनपुर से 36 किमी और गारपा से 12 किमी की दूरी पर है. यहां पर नया पुलिस कैंप बनना सामरिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है.

नक्सलियों का गढ़ रहा है काकुर
काकुर का घना जंगल पूर्व में प्रतिबंधित माओवादी संगठन कंपनी नंबर 10 के बड़े नक्सली लीडरों का सुरक्षित ठिकाना रह चुका है. पिछले दो सालों में इस क्षेत्र में 20 से अधिक नक्सलियों को मुठभेड़ों में मार गिराया गया है, जिससे सुरक्षा बलों का दबदबा इलाके मेंमजबूत हुआ है. नया पुलिस कैंप बनने से स्थानीय लोगों में भी खुशी है.

काकुर में कैंप स्थापित होने से आसपास के गांवों को सीधा लाभ मिलेगा. कैंप स्थापित होने से काकुर के साथ-साथ नेलगुंडा, ओडेटोला, मीनवाड़ा, तेकमेता, मुस्परसी और काकुर जिले के भीतर आने वाले गांवों में विकास का काम तेजी से होगा. गांव में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की पहुंच बढ़ेगी. शासन की योजनाओं का लाभ गांव गांव तक पहुंचेगा :रॉबिनसन गुड़िया, पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर



2025 में स्थापित हुए कैंप

नारायणपुर पुलिस ने वर्ष 2025 में नक्सलियों के प्रभाव वाले कई क्षेत्रों कुतुल, कोडलियर, बेडमाकोटी, पदमकोट, कान्दुलपार, नेलांगूर, पांगूड, रायनार, एडजुम, ईदवाया, आदेर, कुड़मेल, कोंगे, सितरम, तोके, जाटलूर, धोबे, डोडीमरका, पदमेटा, लंका और परियादी में भी सफलतापूर्वक सुरक्षा कैंप स्थापित किए हैं, जिससे अबूझमाड़ में शांति और विकास का दायरा लगातार बढ़ रहा है.

अंतिम छोर तक सरकार की पहुंच

काकुर में नवीन सुरक्षा एवं जनसुविधा पुलिस कैंप की स्थापना अबूझमाड़ में नक्सल समाप्ति और सतत विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. यह न केवल सुरक्षा बलों की रणनीतिक मजबूती को दर्शाता है, बल्कि ग्रामीणों के बीच विश्वास की नई नींव भी स्थापित करता है. आने वाले समय में इस कैंप के माध्यम से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी सुविधाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी, जिससे काकुर सहित आसपास के गांव स्थायी विकास की राह पर आगे बढ़ सकेंगे.

