CM रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यमुना सफाई का बड़ा अभियान, 28 घाटों पर एक साथ उतरे मंत्री और सांसद
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में रविवार, 14 जून को आयोजित ‘मां यमुना तट स्वच्छता अभियान’ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया.
Published : June 14, 2026 at 10:46 AM IST
नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा ‘मां यमुना तट स्वच्छता अभियान’ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया. दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने का व्यापक स्तर पर प्रयास जारी है.
रविवार, 14 जून को आयोजित ‘एक संकल्प – स्वच्छ यमुना’ के संदेश के साथ राजधानी के 28 प्रमुख घाटों, तटों और रिवरफ्रंट स्थलों पर एक साथ व्यापक स्वच्छता एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया गया. इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, मंत्री और सांसद शामिल हुए.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी स्थित ठोकर नंबर-14 घाट पर स्वयं अभियान का नेतृत्व किया और हजारों नागरिकों के साथ श्रमदान कर यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने का संकल्प दोहराया. उन्होंने कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय धरोहर है. इसकी स्वच्छता और संरक्षण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है.अभियान के दौरान यमुना के विभिन्न घाटों पर सांसदों, केंद्रीय राज्य मंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई. विभिन्न स्थलों पर जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता गतिविधियों का नेतृत्व करते हुए लोगों को यमुना संरक्षण के प्रति जागरूक किया. करीब 500 सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और स्वयंसेवी संगठनों के साथ हजारों स्वयंसेवकों और दिल्लीवासियों ने अभियान में हिस्सा लिया.
#WATCH | Delhi | BJP MP Manoj Tiwari says, " this is not a one-day campaign, and nothing gets done in just one day. when narendra modi became the country's prime minister in 2014, he took up a broom in his hand right then, and that sequence has been continuing since. ever since… https://t.co/XV4KOcCuYU pic.twitter.com/SBtcbTOg6v— ANI (@ANI) June 14, 2026
कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज बसोया ने कहा,' हम सब यमुना की सफाई में जुटे हैं.जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार यमुना की सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है और अब यह स्वच्छ भी नजर आ रही.आज दिल्ली के कालिंदी गंगा घाट पर सांसद स्वाति मालीवाल ने यमुना स्वच्छता अभियान चलाया.
सुबह से ही घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों ने श्रमदान कर कचरा हटाया और यमुना तटों की सफाई की. साथ ही लोगों को यह संकल्प भी दिलाया गया कि वे यमुना में कचरा, पूजा सामग्री, प्लास्टिक एवं अन्य अपशिष्ट नहीं डालेंगे और नदी को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान देंगे. दिल्ली सरकार ने इस अभियान को यमुना संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान और पर्यावरण संरक्षण के विजन से प्रेरित होकर दिल्ली सरकार यमुना के पुनरोद्धार के लिए निरंतर कार्य कर रही है. सरकार के अनुसार, अभियान को जनता का व्यापक समर्थन मिला और यह कार्यक्रम यमुना स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने तथा नागरिक सहभागिता को मजबूत करने में सफल रहा. प्रशासन का कहना है कि यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए इस प्रकार के अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे.
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