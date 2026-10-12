धमतरी की आराध्य मां विंध्यवासिनी के दरबार में आस्था का सैलाब, 2535 घी के ज्योत से जगमगाया मंदिर
मां विंध्यवासिनी मंदिर रंग बिरंगी रोशनी और आकर्षक साज सज्जा से निखरा मंदिर का स्वरूप. देश-विदेश तक फैली है आस्था. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 7:44 AM IST
धमतरी: नवरात्र का पर्व आते ही धमतरी की धार्मिक पहचान से जुड़े मां विंध्यवासिनी मंदिर में भक्ति और उत्साह का माहौल दिखाई देने लगा है. शहर की आराध्य देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और रंग-बिरंगी विद्युत रोशनी से इसकी सुंदरता देखते ही बन रही है. वहीं, माता के दरबार में प्रज्ज्वलित 2535 घी के ज्योत श्रद्धालुओं की गहरी आस्था और विश्वास को दर्शा रहे हैं. मंदिर में पूजा-अर्चना, दर्शन और ज्योत प्रज्ज्वलित करने की परंपरा के बीच नवरात्र का उल्लास छाया हुआ है.
धमतरी के मां विंध्यवासिनी मंदिर की पहचान केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि शहर की आस्था और परंपरा से जुड़े प्रमुख केंद्र के रूप में भी है. यहां माता के दर्शन करने पहुंचने वाले कई श्रद्धालुओं का जुड़ाव वर्षों पुराना है. नवरात्र के अवसर पर मंदिर का वातावरण सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भक्तिमय हो जाता है. माता के जयकारों, पूजा-अर्चना और ज्योत की रोशनी के बीच श्रद्धालु अपने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं.
वर्षों से चली आ रही आस्था, पीढ़ियों से जुड़ा विश्वास
मां विंध्यवासिनी मंदिर की धार्मिक महत्ता को यहां आने वाले श्रद्धालुओं के अनुभवों से भी समझा जा सकता है. कई भक्तों का कहना है कि वे वर्षों से माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं. नवरात्र के दिनों में यहां आना उनके लिए केवल धार्मिक गतिविधि नहीं, बल्कि आस्था से जुड़ी परंपरा बन चुका है. माता के दर्शन कर उन्हें आत्मिक शांति मिलती है और वे अपने परिवार की मंगलकामना करते हैं. श्रद्धालुओं के अनुसार, समय बदलने के साथ जीवनशैली में भले ही बदलाव आया हो, लेकिन माता के प्रति उनकी श्रद्धा आज भी पहले जैसी बनी हुई है. नवरात्र के दिनों में मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना करना और मां के चरणों में शीश नवाना उनके लिए विशेष महत्व रखता है. कई परिवारों के लिए माता के दर्शन करना वर्षों से चली आ रही धार्मिक दिनचर्या का हिस्सा है.
नवरात्र को देखकर बहुत अच्छा माहौल है. मां का दरबार सजा है. मां की कृपा बरस रही है. कई अलग अलग मूर्तियां देखने को मिल रही है- एनआर यादव, श्रद्धालु
इतिहास और धार्मिक परंपरा से जुड़ा मंदिर
धमतरी के मां विंध्यवासिनी मंदिर का महत्व शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है. लंबे समय से माता की आराधना करने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान विश्वास और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है. नवरात्र जैसे प्रमुख पर्व पर मंदिर की रौनक बढ़ जाती है और माता के दर्शन के लिए भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिलता है. मंदिर की धार्मिक पहचान को समझने के लिए यहां निभाई जाने वाली परंपराएं भी महत्वपूर्ण हैं. माता के दर्शन, पूजा-अर्चना और ज्योत प्रज्ज्वलित करने की मान्यता भक्तों को इस दरबार से जोड़े रखती है.
2535 घी के ज्योत, हर लौ में श्रद्धा का भाव
इस वर्ष नवरात्र के अवसर पर मां विंध्यवासिनी मंदिर में 2535 घी के ज्योत प्रज्ज्वलित किए गए हैं. भक्त अपनी श्रद्धा और मान्यताओं के अनुसार माता के दरबार में ज्योत जलवाते हैं. कोई परिवार की सुख-शांति की कामना करता है, तो कोई जीवन में खुशहाली और समृद्धि के लिए माता से आशीर्वाद मांगता है. धार्मिक मान्यताओं में ज्योत को शुभता और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि नवरात्र में ज्योत प्रज्ज्वलित करने की परंपरा विशेष महत्व रखती है.
हर साल ज्योति प्रज्ज्वलित करवाती हूं. मनोकामना पूरी हुई है. दीदी और भाई के बच्चों के नाम से भी मनोकामना ज्योत जलवाएं है. हर मनोकामना पूरी होती है-- वर्षा अग्रवाल, श्रद्धालु
साज-सज्जा और रोशनी से आकर्षक हुआ माता का दरबार
नवरात्र को लेकर मंदिर में विशेष साज-सज्जा की गई है. रंग-बिरंगी लाइटों से सजा मंदिर रात के समय आकर्षक दिखाई देता है. मंदिर की साज-सज्जा नवरात्र के उल्लास को और बढ़ा रही है. श्रद्धालु माता के दर्शन कर पूजा-अर्चना करते हैं और कुछ समय मंदिर परिसर में बिताकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं. रोशनी से जगमगाता दरबार और प्रज्ज्वलित ज्योत इस धार्मिक आयोजन को खास बना रहे हैं.
पिछले 8 से 9 साल से ज्योत प्रज्ज्वलित करवाती हूं. यहां मन को शांति मिलती है- मुक्ता साहू, श्रद्धालु
देश ही नहीं, विदेशों से भी जुड़ी है आस्था
मां विंध्यवासिनी मंदिर की एक विशेष पहचान यह भी है कि यहां धमतरी और आसपास के क्षेत्रों के अलावा देश के दूसरे हिस्सों और विदेशों में रहने वाले श्रद्धालुओं की भी आस्था जुड़ी हुई है. दूर रहने वाले भक्त भी माता के दरबार में ज्योत प्रज्ज्वलित करवाते हैं. इससे पता चलता है कि माता के प्रति लोगों का विश्वास भौगोलिक दूरियों तक सीमित नहीं है. नवरात्र के अवसर पर ज्योत प्रज्ज्वलित कराने की परंपरा में शामिल होकर श्रद्धालु मां से अपने परिवार की मंगलकामना करते हैं. देश-विदेश तक फैला यह जुड़ाव मंदिर की धार्मिक पहचान को और विशेष बनाता है.
मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष आनंद पवार ने बताया महत्व
मां विंध्यवासिनी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद पवार ने बताया कि नवरात्र पर्व के दौरान मंदिर में विशेष धार्मिक माहौल रहता है. माता के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं. इस वर्ष मंदिर में 2535 घी के ज्योत प्रज्ज्वलित किए गए हैं. पर्व को देखते हुए मंदिर की साज-सज्जा और रोशनी की व्यवस्था की गई है, जिससे मंदिर का स्वरूप आकर्षक नजर आ रहा है. उन्होंने बताया कि मां विंध्यवासिनी मंदिर से श्रद्धालुओं की गहरी आस्था जुड़ी हुई है. देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ विदेशों में रहने वाले भक्त भी यहां ज्योत प्रज्ज्वलित करवाते हैं. नवरात्र के दौरान मंदिर में भक्तिमय वातावरण बना रहता है और श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं.