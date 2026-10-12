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धमतरी की आराध्य मां विंध्यवासिनी के दरबार में आस्था का सैलाब, 2535 घी के ज्योत से जगमगाया मंदिर

मां विंध्यवासिनी मंदिर में ज्येति कलश ( Etv Bharat )

धमतरी: नवरात्र का पर्व आते ही धमतरी की धार्मिक पहचान से जुड़े मां विंध्यवासिनी मंदिर में भक्ति और उत्साह का माहौल दिखाई देने लगा है. शहर की आराध्य देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और रंग-बिरंगी विद्युत रोशनी से इसकी सुंदरता देखते ही बन रही है. वहीं, माता के दरबार में प्रज्ज्वलित 2535 घी के ज्योत श्रद्धालुओं की गहरी आस्था और विश्वास को दर्शा रहे हैं. मंदिर में पूजा-अर्चना, दर्शन और ज्योत प्रज्ज्वलित करने की परंपरा के बीच नवरात्र का उल्लास छाया हुआ है.

धमतरी के मां विंध्यवासिनी मंदिर की पहचान केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि शहर की आस्था और परंपरा से जुड़े प्रमुख केंद्र के रूप में भी है. यहां माता के दर्शन करने पहुंचने वाले कई श्रद्धालुओं का जुड़ाव वर्षों पुराना है. नवरात्र के अवसर पर मंदिर का वातावरण सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भक्तिमय हो जाता है. माता के जयकारों, पूजा-अर्चना और ज्योत की रोशनी के बीच श्रद्धालु अपने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं.