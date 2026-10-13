ETV Bharat / state

नवरात्रि 2026 : सात पहाड़ियों के बीच विराजमान हैं मां वैष्णो देवी, पहाड़ी वाली माई नाम से मिली है ख्याति

सात पहाड़ियों के बीच विराजमान हैं मां वैष्णो देवी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर : शारदीय नवरात्रि में शक्ति स्वरुप माता के मंदिरों में विशेष सजावट की गई है. रामानुजगंज के मां वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है.

सात पहाड़ियों के बीच स्थित है मां का दरबार

रामानुजगंज में स्थित मां वैष्णो देवी में छत्तीसगढ़ सहित सीमावर्ती पड़ोसी राज्य के लोगों की भी गहरी आस्था है. सात पहाड़ियों की श्रृंखला के बीच की सबसे ऊंची चोटी मालकेतु पर्वत पर माता वैष्णो देवी विराजित हैं. जहां माता रानी यहां दर्शन करने आने वाले अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं.

सात पहाड़ियों के बीच विराजमान हैं मां वैष्णो देवी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



भक्तों की मनोकामना माता करती हैं पूर्ण



रामानुजगंज पहाड़ी माता मंदिर के पुजारी पवन पांडेय के मुताबिक मंदिर में नवरात्र में अखंड दीप जलाया जाता है. भक्त छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार सहित दूरदराज के क्षेत्रों से यहां दर्शन करने आते हैं.

मंदिर तक जाता है पक्का रास्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भक्त मां से जो भी मन्नत मांगते हैं मां उसे पूरा करती हैं. श्रद्धा भक्ति आस्था का ये केंद्र माना जाता है.मंदिर में अष्टमी के दिन भंडारा चलता है. नवमी के दिन माता का प्रसाद वितरण होता है. यहां हमेशा लोगों का आगमन बना रहता है- पवन पाण्डेय,पुजारी

पहाड़ी वाली माई नाम से मिली है ख्याति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

296 सीढ़ी चढ़कर होते हैं माता के दर्शन

मां वैष्णो देवी के धाम पर जो भी अपनी आस्था के साथ आकर मन में मन्नत मांगते हैं वो मन्नत माता रानी पूरी करती हैं. मंदिर तक पैदल मार्ग से पहुंचने के लिए 296 सीढ़ी बनी हुई है और सीसी रोड भी है. रोड से वाहन आसानी से मंदिर के पास आ सकते हैं. माता के भक्तों को यहां तक पहुंचने में ज्यादा सुविधा अब मिलने लगी है.

मां वैष्णो देवी का धाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

माता में श्रद्धालुओं की गहरी आस्था



रामानुजगंज पहाड़ी माई मंदिर में नियमित रूप से पूजा और भजन कीर्तन करने पहुंचने वाली श्रद्धालु उर्मिला कुशवाहा ने बताया कि यहां वर्ष 2014 से माता रानी की स्थापना की गई है.