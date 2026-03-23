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मां वैष्णो देवी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं करती हैं पूरी, श्री मालकेतु पर्वत पर विराजी हैं माता

मां वैष्णो देवी धाम में होती है मनोकामना पूरी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

झारखंड से पहुंचे श्रद्धालु मिथलेश कुमार ने बताया कि वे हर साल यहां दर्शन करने आते हैं. मंदिर की गहरी आस्था के चलते अपने परिवार के साथ लंबी दूरी तय कर यहां पहुंचते हैं.

मंदिर की विशेष मान्यता, दूर-दराज से पहुंचते हैं श्रद्धालु

श्री मालकेतु पर्वत पर स्थित है मां का दरबार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चैत्र नवरात्रि में की गई विशेष तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चैत्र नवरात्रि पर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. नगर के प्रसिद्ध मालकेतू पर्वत पहाड़ी मंदिर में सुबह से देर रात तक श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. चारों ओर ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरे इस पर्वत की चोटी पर शक्ति स्वरूपा माँ वैष्णो देवी विराजमान हैं, जहां भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं.

बलरामपुर-रामानुजगंज : चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर रामानुजगंज का पहाड़ी मंदिर आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जहां हर दिन हजारों भक्त माता के दरबार में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं.

मां वैष्णो देवी धाम में होती है मनोकामना पूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहाड़ी पर पहुंचने के बाद ठंड का अनुभव होता है, जिससे यात्रा सुखद हो जाती है.यहां आने के बाद सारी थकान मिट जाती है -मिथलेश कुमार

वहीं श्रद्धालु सुनीता कुमारी ने बताया कि वे पैदल चढ़ाई कर मंदिर तक पहुंचती हैं और पूरे परिवार के साथ माता के दर्शन के लिए हर बार यहां आती हैं. भक्तों का मानना है कि यहां आने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

नवरात्र में दर्शन का विशेष महत्व

मंदिर के पुजारी पवन पांडेय ने बताया कि नवरात्रि के दौरान यहां विशेष उत्साह रहता है. सुबह साढ़े चार बजे से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता है और सुबह साढ़े सात बजे आरती होती है, जबकि संध्या आरती शाम साढ़े छह बजे संपन्न होती है.

दूर-दराज से आने वाले भक्त अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की आस्था भी जुड़ी हुई है.नवरात्र में माता के दर्शन-पूजन का विशेष महत्व माना जाता है- पवन पांडेय, मंदिर के पुजारी

कैसे पहुंचे मां वैष्णोदेवी के धाम

मालकेतू पर्वत स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग सबसे सुगम है। रेल मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नजदीकी स्टेशन गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन और अंबिकापुर रेलवे स्टेशन हैं. गढ़वा रोड से लगभग 60 किलोमीटर और अंबिकापुर से करीब 110 किलोमीटर की दूरी तय कर श्रद्धालु रामानुजगंज पहुंचकर माता के दर्शन कर सकते हैं.

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