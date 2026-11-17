मां श्री नैना देवी में श्रद्धालुओं में चढ़ाए 95 करोड़ नकद, चरणों में अर्पित किया 11 किलो से अधिक स्वर्ण, करीब 8 क्विंटल चांदी
NAINA DEVI TEMPLE DONATION: हिमाचल विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने मां श्री नैना देवी में तीन साल चढ़ाए गए चढ़ावा का ब्यौरा बताया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:08 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के विख्यात शक्तिपीठ मां श्री नैना देवी में देश-विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. यहां तीन साल में आस्थावान लोगों ने 95 करोड़ रुपए से अधिक नकद चढ़ावा भेंट किया है. इसके साथ ही 11 किलोग्राम से अधिक स्वर्ण और करीब आठ क्विंटल चांदी भी मां श्री नैना देवी के चरणों में भेंट की गई.
ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक सवाल के लिखित जवाब के तौर पर सामने आई है. श्री नैनी देवी जी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने चढ़ावे व विकास कार्यों से जुड़ा सवाल किया था. चूंकि ये महकमा डिप्टी सीएम के अधीन आता है, लिहाजा उनकी तरफ से विस्तार से लिखित जवाब दिया गया.
चढ़ावे के तहत नकद राशि की बात की जाए तो वर्ष 2024 में मां के दरबार में 32.58 करोड़ रुपए से अधिक की रकम भेंट की गई. वर्ष 2025 में ये आंकड़ा31.79 करोड़ रुपए से अधिक रहा. वर्ष 2026 में अक्टूबर महीने तक के चढ़ावे की रकम 30.78 करोड़ रुपए से अधिक रही है। कुल चढ़ावा 95 करोड़, 16 लाख, 49 हजार, 247 रुपए दर्ज किया गया.
वहीं, स्वर्ण व चांदी के आभूषणों आदि का रिकार्ड देखा जाए तो तीन साल में 11 किलो से अधिक सोना और करीब 8 क्विंटल चांदी चढ़ाई गई. वर्ष 2024 में भक्तों ने मां के चरणों में 4 किलो, 202 ग्राम से अधिक स्वर्ण चढ़ाया. अगले साल ये आंकड़ा 3 किलो, 541 ग्राम से अधिक रहा. इस साल अक्टूबर तक मां श्री नैना देवी जी में भक्तों ने 3 किलो 467 ग्राम से अधिक सोना चढ़ाया. तीन साल में चढ़ाई गई चांदी की मात्रा क्रमश: 3 क्विंटल 39 किलोग्राम, 2 क्विंटल 76 किलोग्राम व एक क्विंटल 78 किलोग्राम से अधिक रही.
सरकारी जवाब में बताया गया कि मंदिर न्यास अपनी निधि से भक्तों की सुविधाओं के लिए पैसा खर्च करता है. नबंर 2026 में मंदिर न्यास की तरफ से 99 विकास व निर्माण कार्यों की सूची जारी की गई है. इन कार्यों के लिए 10.22 करोड़ रुपए से अधिक की रकम मंजूर की गई है. इस पैसे से लिफ्ट, स्ट्रांग रूम, बायोगैस व ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था आदि होगी. स्ट्रांग रूम में मंदिर की अमूल्य धातुओं को सुरक्षित रखा जाएगा.
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