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मां श्री नैना देवी में श्रद्धालुओं में चढ़ाए 95 करोड़ नकद, चरणों में अर्पित किया 11 किलो से अधिक स्वर्ण, करीब 8 क्विंटल चांदी

मां श्री नैना देवी मंदिर ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के विख्यात शक्तिपीठ मां श्री नैना देवी में देश-विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. यहां तीन साल में आस्थावान लोगों ने 95 करोड़ रुपए से अधिक नकद चढ़ावा भेंट किया है. इसके साथ ही 11 किलोग्राम से अधिक स्वर्ण और करीब आठ क्विंटल चांदी भी मां श्री नैना देवी के चरणों में भेंट की गई.

ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक सवाल के लिखित जवाब के तौर पर सामने आई है. श्री नैनी देवी जी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने चढ़ावे व विकास कार्यों से जुड़ा सवाल किया था. चूंकि ये महकमा डिप्टी सीएम के अधीन आता है, लिहाजा उनकी तरफ से विस्तार से लिखित जवाब दिया गया.

चढ़ावे के तहत नकद राशि की बात की जाए तो वर्ष 2024 में मां के दरबार में 32.58 करोड़ रुपए से अधिक की रकम भेंट की गई. वर्ष 2025 में ये आंकड़ा31.79 करोड़ रुपए से अधिक रहा. वर्ष 2026 में अक्टूबर महीने तक के चढ़ावे की रकम 30.78 करोड़ रुपए से अधिक रही है। कुल चढ़ावा 95 करोड़, 16 लाख, 49 हजार, 247 रुपए दर्ज किया गया.