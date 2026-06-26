राष्ट्र स्तरीय मां शूलिनी मेले का आगाज, एक साल बाद बहन से मिलने निकलीं माता शूलिनी, शोभायात्रा में उमड़े हजारों श्रद्धालु
मान्यता के अनुसार मां शूलिनी सोलन शहर की अधिष्ठात्री देवी हैं. मां शूलिनी मेले का इतिहास बघाट रियासत से जुड़ा हुआ है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 6:31 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर में शुक्रवार को आस्था, परंपरा और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला, जब राष्ट्र स्तरीय मां शूलिनी मेले का भव्य शुभारंभ हुआ. तीन दिवसीय इस ऐतिहासिक मेले की शुरुआत माता शूलिनी की शोभायात्रा के साथ हुई. हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन और शोभायात्रा में शामिल होने के लिए सड़कों पर उमड़े. खास बात यह है कि एक साल बाद माता शूलिनी अपनी बहन मां दुर्गा से मिलने के लिए मंदिर से बाहर निकली हैं.
शोभायात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब
शुक्रवार दोपहर करीब ढाई बजे माता शूलिनी की पालकी शूलिनी मंदिर परिसर से निकली और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए ओल्ड कचहरी के पास पहुंची. यहां स्वास्थ्य मंत्री एवं सोलन विधायक धनीराम शांडिल ने माता की पालकी का स्वागत किया. इस मौके पर विधायक रामकुमार चौधरी और संजय अवस्थी भी मौजूद रहे. माता की पालकी को शूलिनी मंदिर से गंज बाजार स्थित दुर्गा माता मंदिर तक पहुंचाने की परंपरा सदियों पुरानी है. इस दौरान माता के 16 से 17 गांवों के लोग, जिन्हें कल्याणे कहा जाता है, और बाजार के लोग जिन्हें कारदार कहा जाता है, पालकी उठाकर शहर की परिक्रमा करवाते हैं.
दो बहनों के मिलन की निभाई जाती है परंपरा
मान्यता के अनुसार मां शूलिनी सोलन शहर की अधिष्ठात्री देवी हैं. हर साल आषाढ़ महीने में माता अपने मंदिर से निकलकर अपनी बहन मां दुर्गा से मिलने गंज बाजार स्थित मंदिर पहुंचती हैं. माता यहां दो दिनों तक विराजमान रहती हैं और रविवार को वापस अपने मंदिर लौटती हैं. इस धार्मिक परंपरा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहता है. लोग मानते हैं कि माता के इस मिलन से क्षेत्र में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है. मेले के दौरान दोनों देवियों के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.
राजाओं के समय से चली आ रही मेले की परंपरा
इतिहासकारों और साहित्यकारों के अनुसार मां शूलिनी मेले का इतिहास बघाट रियासत से जुड़ा हुआ है. माता शूलिनी को बघाट रियासत के शासकों की कुलश्रेष्ठा देवी माना जाता था. राजाओं के समय से ही माता को प्रसन्न करने और क्षेत्र की खुशहाली के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता रहा है. वरिष्ठ साहित्यकार मदन हिमाचली के अनुसार यह मेला करीब 200 साल पुराना है. उन्होंने बताया कि राजाओं के समय से चली आ रही यह परंपरा आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है. मेले की खास बात यह है कि साल में होने वाली फसल का कुछ हिस्सा माता के चरणों में अर्पित किया जाता है, जिसे 'काशता' कहा जाता है.
माना जाता है की मां शूलिनी के नाम से ही सोलन शहर का नामकरण हुआ है. सोलन पहले बघाट रियासत की राजधानी हुआ करता था. समय के साथ यह मेला धार्मिक आयोजन से आगे बढ़कर सांस्कृतिक पहचान बन गया. जिला बनने के बाद इसे राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिया गया और अब यह हिमाचल के प्रमुख मेलों में शामिल है.
मेले में सुरक्षा के खास इंतजाम
मेले को देखते हुए सोलन शहर को छह सेक्टर में बांटा गया है. सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 650 पुलिस और होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई है. जगह-जगह भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है.
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बॉलीवुड कलाकारों की प्रस्तुति
मेले के दौरान धार्मिक कार्यक्रमों के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है. शुक्रवार की सांस्कृतिक संध्या में बॉलीवुड गायक पवनदीप राजन, कुमार साहिल और नीतीश राजपूत अपनी प्रस्तुतियां देंगे. इसके अलावा चैस, बैडमिंटन और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं. मां शूलिनी मेला आज भी सोलन की संस्कृति, आस्था और परंपरा का प्रतीक है. हर साल यह मेला हजारों लोगों को जोड़ता है और हिमाचल की समृद्ध धार्मिक विरासत को दर्शाता है.
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