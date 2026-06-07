मां शिकारी देवी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, दर्शन के लिए पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु
इन दिनों मैदानी क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जबकि मां शिकारी देवी क्षेत्र में तापमान शून्य के आसपास बना हुआ है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 9:45 PM IST
सराज: मंडी जिले की सराज घाटी स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां शिकारी देवी मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ रहा है. मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच हजारों श्रद्धालु 11 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र धाम में पहुंचकर मां के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं. खासकर रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग रही हैं. पूरा क्षेत्र मां के जयकारों से गूंज रहा है और माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया है.
आस्था के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का आकर्षण
मां शिकारी देवी मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है. हरी-भरी पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित यह मंदिर श्रद्धालुओं को विशेष आकर्षित करता है. यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु मां के दर्शन करने के साथ-साथ आसपास के मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों का भी आनंद लेते हैं. कई श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर मंदिर में जातर चढ़ाकर माता का आभार भी व्यक्त करते हैं.
गर्मी से राहत पाने पहुंच रहे श्रद्धालु
इन दिनों मैदानी क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जबकि मां शिकारी देवी क्षेत्र में तापमान शून्य के आसपास बना हुआ है. यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं. श्रद्धालुओं का कहना है कि यहां का मौसम और आध्यात्मिक वातावरण उन्हें विशेष शांति का अनुभव कराता है.
श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं
मां शिकारी देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग उपलब्ध हैं. इनमें चैलचौक-जंजैहली-थुनाग मार्ग सबसे अधिक सुगम और लोकप्रिय माना जाता है. हालांकि यह मार्ग रोमांच से भरपूर है, लेकिन बेहतर सड़क सुविधा होने के कारण अधिकांश श्रद्धालु इसी रास्ते का चयन करते हैं. बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस मार्ग से काफी सुविधा मिलती है. मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के रात्रि विश्राम के लिए मंदिर कमेटी की ओर से सरायों की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा वन विभाग का विश्राम गृह भी यहां मौजूद है. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार द्वारा नए रेस्ट हाउस का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है. इससे भविष्य में यहां आने वाले श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.
15 नवंबर तक खुले रहेंगे कपाट
माता शिकारी देवी मंदिर के पुजारी सुरेश ठाकुर ने बताया कि रविवार और छुट्टियों के दौरान हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है. पुजारी ने बताया कि मंदिर के कपाट हर वर्ष 15 मार्च को खोले जाते हैं और 15 नवंबर को विधिवत रूप से बंद कर दिए जाते हैं. सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर क्षेत्र पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है, जिसके चलते श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित होती है. इसी वजह से निर्धारित अवधि के दौरान ही मंदिर में दर्शन की व्यवस्था रहती है.
आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनूठा संगम मां शिकारी देवी मंदिर को हिमाचल प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में विशेष पहचान दिलाता है. यही कारण है कि हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.
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