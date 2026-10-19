नवरात्रि 2026 : माल डोंगरी वाली मां शारदा मैय्या, मैहर से जुड़ा है मंदिर का नाता
प्रकृति की गोद में बसा आस्था का धाम, मैहर से जुड़ी है मंदिर की स्थापना की कहानी, रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 7:30 PM IST
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मैहर वाली शारदा मैय्या की महिमा अपरंपार है.मध्यप्रदेश के इस जिले में माता त्रिकुटा पर्वत पर विराजती हैं. माता की इस मंदिर को 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है.लेकिन छत्तीसगढ़ में भी माता शारदा मैया का दरबार लगता है. नवरात्रि में इस मंदिर में भक्तों का तांता लगता है.
माल डोंगरी की शारदा मैय्या
छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगरौली के आश्रित ग्राम अमराडंडी की माल डोंगरी मां शारदा मैय्या की स्थली के रुप में जाना जाता है. पहाड़ी के चारों ओर फैली हरियाली, शांत वातावरण और मां के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा इस स्थान को विशेष बनाती है. यहां सुबह-शाम पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान भक्तों की विशेष भीड़ उमड़ती है.
पहाड़ की चोटी पर माता का दरबार
अमराडंडी गांव से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित माल डोंगरी पर मां शारदा मइया विराजमान हैं.पहाड़ी पर बने मंदिर तक पहुंचने का रास्ता श्रद्धालुओं को प्रकृति के करीब होने का एहसास कराता है. चारों ओर फैली हरियाली के बीच मंदिर का दृश्य मन को सुकून देता है. यहां आने वाले श्रद्धालु सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शन करते हैं.
मैहर से जुड़ी है स्थापना की कहानी
माल डोंगरी के मंदिर की स्थापना से जुड़ी कहानी करीब 40 से 45 वर्ष पुरानी बताई जाती है.स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, मल्लू बैगा घूमते-घूमते पैदल लगभग 360 किलोमीटर मध्य प्रदेश के मैहर पहुंचे थे. वहां उन्होंने मां शारदा के दर्शन किए और नारियल प्रसाद चढ़ाने के बाद गांव लौट आए.बताया जाता है कि गांव वापस आने के चार-पांच दिन बाद उन्होंने यहां एक चबूतरे का निर्माण कराया. उस समय पहाड़ी पर मंदिर नहीं था. धीरे-धीरे गांव के बड़े-बुजुर्गों, बच्चों और अन्य ग्रामीणों का यहां आना शुरू हुआ. लोगों ने चबूतरे पर मां शारदा की पूजा-अर्चना शुरू कर दी.
समय के साथ बना भव्य मंदिर
समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई और यहां मंदिर का निर्माण हुआ. आज यह स्थान क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है. मां शारदा के पुजारी हीरालाल यादव बताते हैं कि मल्लू बैगा के मैहर से लौटने के बाद यहां पूजा-अर्चना की शुरुआत हुई थी.शुरुआत में चबूतरा था, लेकिन धीरे-धीरे ग्रामीणों की सहभागिता से मंदिर का स्वरूप विकसित हुआ. तभी से यहां मां शारदा की पूजा-अर्चना की परंपरा निरंतर जारी है.
वर्ष 1998 से सेवा और पूजा-अर्चना में जुटा समूह
माल डोंगरी के विकास में स्थानीय श्रद्धालुओं और सेवादारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.सेवादार रविशंकर गुप्ता के अनुसार, उनका समूह वर्ष 1998 से मां शारदा की पूजा-अर्चना और सेवा में जुटा हुआ है.
जब समूह के सदस्य पहली बार यहां आए थे, तब डोंगरी पर केवल पहाड़ था और मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था. इसके बाद समूह के सदस्यों ने आपस में चंदा एकत्र किया और मंदिर का निर्माण कराया. विधि-विधान से मां की प्रतिमा की स्थापना और प्राण-प्रतिष्ठा की गई. समय के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं भी विकसित हुईं- रविशंकर गुप्ता, सेवादार
बरसो से निरंतर होता है रामचरित मानस का पाठ
रविशंकर गुप्ता ने बताया कि क्षेत्रीय पूर्व विधायक चंपा देवी पावले के सहयोग से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सीढ़ियां भी बनवाई गईं. इससे भक्तों को पहाड़ी पर स्थित मां के दरबार तक पहुंचने में सुविधा मिलती है.माल डोंगरी की एक खास पहचान रामचरितमानस की चौपाइयों से गूंजता यह धार्मिक स्थल क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को जीवंत बनाए हुए है.वर्षों से जारी इस परंपरा में श्रद्धालु अपनी सहभागिता निभाते आ रहे हैं
मन्नत पूरी होने पर धार्मिक आयोजन
पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और मानस पाठ के माध्यम से यहां धार्मिक वातावरण बना रहता है. हाल ही में एक श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होने पर मानस पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. सेवादारों के अनुसार, मां शारदा के प्रति लोगों की आस्था ही इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ा रही है. स्थानीय श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कराते हैं और सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना में शामिल होते हैं.
नवरात्रि में जवारा और विशेष पूजा-अर्चना
चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मां शारदा के दरबार में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है.दोनों नवरात्रियों में मंदिर परिसर में जवारा बोया जाता है। इस दौरान आसपास के गांवों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रों के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं.श्रद्धालु ध्यान सिंह पाव के अनुसार, नवरात्रि के दौरान मंदिर में भक्तों की विशेष भीड़ रहती है. लोग मां शारदा के दर्शन करते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं. अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं स्थानीय लोगों का कहना है कि मां शारदा के प्रति श्रद्धा और विश्वास के कारण यहां सालभर भक्तों का आना-जाना लगा रहता है. नवरात्रि में यह धार्मिक गतिविधियां और भी बढ़ जाती हैं.
नवरात्रि में रोज दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु
मां शारदा के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं में महिलाओं की भी विशेष आस्था है.महिला श्रद्धालु नीलू गुप्ता बताती हैं कि वह पिछले आठ दिनों से प्रतिदिन सुबह मंदिर में दर्शन करने आ रही हैं. स्थानीय लोगों से मंदिर की महिमा के बारे में जानकारी मिलने के बाद वह यहां नियमित रूप से दर्शन करने लगीं.
मंदिर में मां शारदा के साथ हनुमान जी और भगवान शंकर भी विराजमान हैं. यहां आकर दर्शन करने से आध्यात्मिक शांति और श्रद्धा की अनुभूति होती है.मां शारदा के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और श्रद्धालु विश्वास के साथ माता के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं- नीलू गुप्ता, श्रद्धालु
मल्लू बैगा की परंपरा आज भी जीवित
मल्लू बैगा के पुत्र राममनोहर बैगा के अनुसार, उनके पिता मैहर से मां शारदा की प्रतिमा लेकर आए थे और यहां स्थापित कर पूजा-अर्चना शुरू की थी. इसके बाद से ही माता के प्रति ग्रामीणों की श्रद्धा लगातार बनी हुई है.
मां शारदा के दरबार में दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं.लोग माता के सामने शीश झुकाते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.समय के साथ मंदिर का स्वरूप विकसित हुआ, लेकिन माता के प्रति लोगों का विश्वास आज भी कायम है- राममनोहर बैगा,मल्लू बैगा के पुत्र
आस्था, हरियाली और परंपरा का संगम है माल डोंगरी
अमराडंडी की माल डोंगरी धार्मिक आस्था के साथ-साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी अपनी अलग पहचान रखती है. चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ी पर विराजमान मां शारदा का दरबार एक समय पहाड़ी पर बने चबूतरे से शुरू हुई. पूजा-अर्चना की परंपरा आज मंदिर और सामूहिक धार्मिक आयोजनों के रूप में आगे बढ़ रही है.इसमें मल्लू बैगा के परिवार, स्थानीय श्रद्धालुओं और सेवादारों की भूमिका रही है.
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