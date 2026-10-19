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नवरात्रि 2026 : माल डोंगरी वाली मां शारदा मैय्या, मैहर से जुड़ा है मंदिर का नाता

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मैहर वाली शारदा मैय्या की महिमा अपरंपार है.मध्यप्रदेश के इस जिले में माता त्रिकुटा पर्वत पर विराजती हैं. माता की इस मंदिर को 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है.लेकिन छत्तीसगढ़ में भी माता शारदा मैया का दरबार लगता है. नवरात्रि में इस मंदिर में भक्तों का तांता लगता है.

छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगरौली के आश्रित ग्राम अमराडंडी की माल डोंगरी मां शारदा मैय्या की स्थली के रुप में जाना जाता है. पहाड़ी के चारों ओर फैली हरियाली, शांत वातावरण और मां के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा इस स्थान को विशेष बनाती है. यहां सुबह-शाम पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान भक्तों की विशेष भीड़ उमड़ती है.

माल डोंगरी वाली मां शारदा मैय्या (ETV BHARAT)

पहाड़ की चोटी पर माता का दरबार

अमराडंडी गांव से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित माल डोंगरी पर मां शारदा मइया विराजमान हैं.पहाड़ी पर बने मंदिर तक पहुंचने का रास्ता श्रद्धालुओं को प्रकृति के करीब होने का एहसास कराता है. चारों ओर फैली हरियाली के बीच मंदिर का दृश्य मन को सुकून देता है. यहां आने वाले श्रद्धालु सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शन करते हैं.

माल डोंगरी पर विराजमान मां शारदा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैहर से जुड़ी है स्थापना की कहानी



माल डोंगरी के मंदिर की स्थापना से जुड़ी कहानी करीब 40 से 45 वर्ष पुरानी बताई जाती है.स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, मल्लू बैगा घूमते-घूमते पैदल लगभग 360 किलोमीटर मध्य प्रदेश के मैहर पहुंचे थे. वहां उन्होंने मां शारदा के दर्शन किए और नारियल प्रसाद चढ़ाने के बाद गांव लौट आए.बताया जाता है कि गांव वापस आने के चार-पांच दिन बाद उन्होंने यहां एक चबूतरे का निर्माण कराया. उस समय पहाड़ी पर मंदिर नहीं था. धीरे-धीरे गांव के बड़े-बुजुर्गों, बच्चों और अन्य ग्रामीणों का यहां आना शुरू हुआ. लोगों ने चबूतरे पर मां शारदा की पूजा-अर्चना शुरू कर दी.

मैहर वाली मैय्या के आशीर्वाद से मंदिर की स्थापना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समय के साथ बना भव्य मंदिर

समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई और यहां मंदिर का निर्माण हुआ. आज यह स्थान क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है. मां शारदा के पुजारी हीरालाल यादव बताते हैं कि मल्लू बैगा के मैहर से लौटने के बाद यहां पूजा-अर्चना की शुरुआत हुई थी.शुरुआत में चबूतरा था, लेकिन धीरे-धीरे ग्रामीणों की सहभागिता से मंदिर का स्वरूप विकसित हुआ. तभी से यहां मां शारदा की पूजा-अर्चना की परंपरा निरंतर जारी है.

नवरात्रि में भक्त करते हैं ज्वारा स्थापित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वर्ष 1998 से सेवा और पूजा-अर्चना में जुटा समूह



माल डोंगरी के विकास में स्थानीय श्रद्धालुओं और सेवादारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.सेवादार रविशंकर गुप्ता के अनुसार, उनका समूह वर्ष 1998 से मां शारदा की पूजा-अर्चना और सेवा में जुटा हुआ है.

मां शारदा का दरबार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जब समूह के सदस्य पहली बार यहां आए थे, तब डोंगरी पर केवल पहाड़ था और मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था. इसके बाद समूह के सदस्यों ने आपस में चंदा एकत्र किया और मंदिर का निर्माण कराया. विधि-विधान से मां की प्रतिमा की स्थापना और प्राण-प्रतिष्ठा की गई. समय के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं भी विकसित हुईं- रविशंकर गुप्ता, सेवादार

बरसो से निरंतर होता है रामचरित मानस का पाठ

रविशंकर गुप्ता ने बताया कि क्षेत्रीय पूर्व विधायक चंपा देवी पावले के सहयोग से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सीढ़ियां भी बनवाई गईं. इससे भक्तों को पहाड़ी पर स्थित मां के दरबार तक पहुंचने में सुविधा मिलती है.माल डोंगरी की एक खास पहचान रामचरितमानस की चौपाइयों से गूंजता यह धार्मिक स्थल क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को जीवंत बनाए हुए है.वर्षों से जारी इस परंपरा में श्रद्धालु अपनी सहभागिता निभाते आ रहे हैं

माल डोंगरी पर विराजमान मां शारदा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



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