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मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह; 22,315 छात्रों को मिलेगी उपाधि, 99 स्वर्ण पदकों से होंगे सम्मानित

विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह में एक विशेष पहल की है, जिसमें अभिभावकों को भी राज्यपाल से मिलने का मौका मिलेगा.

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मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह आज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 1:06 PM IST

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सहारनपुर: मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय (एमएसयू) का चौथा दीक्षांत समारोह मंगलवार को आयोजित होगा. विश्व विद्यालय प्रशासन ने समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सोमवार को जनमंच सभागार में अंतिम रिहर्सल कराई गई, जिसमें उन छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया जिन्हें समारोह के दौरान स्वर्ण पदक, डिग्री और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे.

दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में आएंगी. कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, विशेष कार्याधिकारी सुधीर बोबड़े तथा भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), मोहाली के प्रो. अनिल कुमार भी शामिल होंगे.

विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. विमला वाई ने बताया कि इस बार विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों के 22,315 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी. इनमें 7,582 छात्र और 14,733 छात्राएं शामिल हैं. सभी उपाधियां डिजीलॉकर में भी दर्ज की जाएंगी, जिससे विद्यार्थियों को डिजिटल प्रमाणपत्र आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे.

दीक्षांत समारोह में इस साल कुल 99 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे. इनमें 87 कुलपति स्वर्ण पदक हैं, जो 21 छात्रों और 66 छात्राओं को दिए जाएंगे. इसके अलावा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 6 कुलाधिपति स्वर्ण पदक और 6 प्रायोजित स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जाएंगे. समारोह में केवल विद्यार्थियों का ही नहीं बल्कि समाज के अन्य वर्गों का भी सम्मान होगा.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष किट वितरित करेंगी. विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए विद्यालयों के विभिन्न वर्गों में प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 6 विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए जाएंगे, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 3 उत्कृष्ट शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा.

इस साल विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह में एक विशेष पहल की है. स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावकों और संबंधित महाविद्यालय के शिक्षक या प्राचार्य को भी मंच पर आमंत्रित किया जाएगा. उन्हें भी राज्यपाल के हाथों सम्मान समारोह का हिस्सा बनने और उनसे मिलने का अवसर मिलेगा. विश्वविद्यालय का मानना है कि विद्यार्थियों की सफलता में अभिभावकों और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इस उपलब्धि का सम्मान उनके साथ साझा किया जाएगा.

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