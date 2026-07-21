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मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह; 22,315 छात्रों को मिलेगी उपाधि, 99 स्वर्ण पदकों से होंगे सम्मानित

सहारनपुर: मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय (एमएसयू) का चौथा दीक्षांत समारोह मंगलवार को आयोजित होगा. विश्व विद्यालय प्रशासन ने समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सोमवार को जनमंच सभागार में अंतिम रिहर्सल कराई गई, जिसमें उन छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया जिन्हें समारोह के दौरान स्वर्ण पदक, डिग्री और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे.

दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में आएंगी. कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, विशेष कार्याधिकारी सुधीर बोबड़े तथा भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), मोहाली के प्रो. अनिल कुमार भी शामिल होंगे.

विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. विमला वाई ने बताया कि इस बार विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों के 22,315 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी. इनमें 7,582 छात्र और 14,733 छात्राएं शामिल हैं. सभी उपाधियां डिजीलॉकर में भी दर्ज की जाएंगी, जिससे विद्यार्थियों को डिजिटल प्रमाणपत्र आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे.

दीक्षांत समारोह में इस साल कुल 99 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे. इनमें 87 कुलपति स्वर्ण पदक हैं, जो 21 छात्रों और 66 छात्राओं को दिए जाएंगे. इसके अलावा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 6 कुलाधिपति स्वर्ण पदक और 6 प्रायोजित स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जाएंगे. समारोह में केवल विद्यार्थियों का ही नहीं बल्कि समाज के अन्य वर्गों का भी सम्मान होगा.