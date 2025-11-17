ETV Bharat / state

विंध्याचल के मां शक्तिपीठ अष्टभुजा अतिथि गृह को आम लोगों के लिए खोला गया, ऐसे करें बुकिंग

मिर्जापुर: जनपद के विंध्याचल थाना क्षेत्र के अष्टभुजा पहाड़ी पर स्थित मां शक्तिपीठ अष्टभुजा अतिथि गृह को अब कोई भी बुक करा सकता है. पहले केवल जनप्रतिनिधि और अधिकारी रुका करते थे, अब इनको भी किराया देना पड़ेगा. इससे सबसे ज्यादा फायदा मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन करने आ रहे श्रद्धालुओं को मिलेगा.



बता दें कि मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में स्थित मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन करने हर दिन हजारों की संख्या में देश के कोने-कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं. नवरात्र में इसकी संख्या लाखों में पहुंच जाती है. यहां श्रद्धालु प्राइवेट होटल लेने के लिए महंगे दामों पर मजबूर होते हैं. लेकिन अब मां शक्तिपीठ अष्टभुजा अतिथि गृह की बुकिंग मिलने से सबसे ज्यादा मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन करने आ रहे श्रद्धालुओं को मिलेगा.

बुकिंग के लिए नगर मजिस्ट्रेट या जिला पंचायत कार्यालय में लोगों को आवेदन करना होगा. जिला पंचायत द्वारा जारी क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन या नगद किराया भुगतान कर अष्टभुजा गेस्ट हाउस को बुक करा सकते है.

जिला पंचायत का डाक बंगला और मां शक्तिपीठ अष्टभुजा अतिथि गृह पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. अब कोई भी इसे बुक कर सकता है. इसका किराया पर्यटकों और आम लोगों के लिए 2000 रुपये होगा. जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए इसका किराया 2500 रुपये होगा.