विंध्याचल के मां शक्तिपीठ अष्टभुजा अतिथि गृह को आम लोगों के लिए खोला गया, ऐसे करें बुकिंग

इससे सबसे ज्यादा फायदा मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन करने आ रहे श्रद्धालुओं को मिलेगा.

शक्तिपीठ अष्टभुजा अतिथि गृह
शक्तिपीठ अष्टभुजा अतिथि गृह (Photo Credit : Shaktipeeth Ashtabhuja Guest House)
Published : November 17, 2025 at 3:09 PM IST

Published : November 17, 2025 at 3:09 PM IST

मिर्जापुर: जनपद के विंध्याचल थाना क्षेत्र के अष्टभुजा पहाड़ी पर स्थित मां शक्तिपीठ अष्टभुजा अतिथि गृह को अब कोई भी बुक करा सकता है. पहले केवल जनप्रतिनिधि और अधिकारी रुका करते थे, अब इनको भी किराया देना पड़ेगा. इससे सबसे ज्यादा फायदा मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन करने आ रहे श्रद्धालुओं को मिलेगा.

बता दें कि मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में स्थित मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन करने हर दिन हजारों की संख्या में देश के कोने-कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं. नवरात्र में इसकी संख्या लाखों में पहुंच जाती है. यहां श्रद्धालु प्राइवेट होटल लेने के लिए महंगे दामों पर मजबूर होते हैं. लेकिन अब मां शक्तिपीठ अष्टभुजा अतिथि गृह की बुकिंग मिलने से सबसे ज्यादा मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन करने आ रहे श्रद्धालुओं को मिलेगा.

बुकिंग के लिए नगर मजिस्ट्रेट या जिला पंचायत कार्यालय में लोगों को आवेदन करना होगा. जिला पंचायत द्वारा जारी क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन या नगद किराया भुगतान कर अष्टभुजा गेस्ट हाउस को बुक करा सकते है.

जिला पंचायत का डाक बंगला और मां शक्तिपीठ अष्टभुजा अतिथि गृह पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. अब कोई भी इसे बुक कर सकता है. इसका किराया पर्यटकों और आम लोगों के लिए 2000 रुपये होगा. जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए इसका किराया 2500 रुपये होगा.

बता दें कि वर्तमान सांसद, विधायक और एमएलसी को 300 रुपये का किराया देना होता है. जबकि पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और एमएलसी को किराया 800 रुपये देना होता है. वहीं सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों को 500 रुपये का किराया देना होगा है.

वहीं, निजी कार्य से आने वाले सरकारी कर्मचारियों को 800 रुपये का किराया देना होगा. जबकि उत्तर प्रदेश निगम स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारी केंद्र सरकार के अधिकारी और राजकीय अधिकारियों को 800 रुपये प्रति कमरे की दर से भुगतान करना पड़ेगा.

अपर मुख्य अधिकारी सुरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि फरवरी महीने में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया था. बाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा 23 अप्रैल 2025 को किराया सूची जारी की गई थी. सात कमरे में से दो कमरे को वीआईपी आरक्षित रखा जाएगा. बाकी के कमरों को नगर मजिस्ट्रेट और जिला पंचायत कार्यालय में आवेदन कर बुक करा सकते हैं.

