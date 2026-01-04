ETV Bharat / state

'मां' योजना में अब पूरे देश में इलाज की सुविधा, 30 हजार अस्पताल शामिल, निशुल्क मिलेगा उपचार

जयपुर: प्रदेश में लागू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) का लाभ अब अन्य राज्यों में भी मिल सकेगा. योजना में शामिल राज्य के करोड़ों परिवार अब देश के दूसरे राज्यों में भी निशुल्क उपचार ले सकेंगे. इस योजना में देश के 30 हजार से अधिक अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क शामिल हो गया है. इससे प्रदेश के नागरिकों को देश के नामी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सकेगा.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) को एकीकृत कर वृहद रूप में संचालित की गई मां योजना आज न केवल प्रदेश के भीतर, बल्कि प्रदेश की सीमाओं के बाहर भी निशुल्क और कैशलेस इलाज की गारंटी बन चुकी है. राज्य सरकार ने इस योजना में करीब 6 माह पहले इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की थी, जिसके पहले चरण में इन बाउण्ड पोर्टेबिलिटी लागू की गई थी, जिसके तहत दूसरे राज्यों के नागरिकों को राजस्थान में इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी. गत 19 दिसम्बर से इस योजना में आउटबाउण्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है. इससे प्रदेश के नागरिकों को देश के अन्य राज्यों में निशुल्क उपचार की सुविधा मिल सकेगी.

गंभीर रोगियों को मिलेगा लाभ: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि अब तक गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए कई मरीजों को मजबूरी में गुजरात, दिल्ली जैसे अन्य राज्यों में जाकर इलाज कराना पड़ता था. इस पीड़ा को समझते हुए राज्य सरकार ने जनहितकारी निर्णय लेते हुए आउटबाउंड पोर्टिबिलिटी को लागू कर दिया है. इस नई व्यवस्था के तहत अब राजस्थान के पात्र परिवार प्रदेश के बाहर भी एम्पैनल्ड अस्पतालों में कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकेंगे. आउटबाउंड पोर्टिबिलिटी का लाभ न केवल PMJAY के पात्र परिवारों को मिलेगा, बल्कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के सभी पात्र परिवारों को भी देश के अन्य राज्यों में 25 लाख रुपये तक का निशुल्क उपचार उपलब्ध होगा.