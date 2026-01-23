ETV Bharat / state

मां परमेश्वरी जयंती, देवांगन समाज ने निकाली कलश यात्रा, सांसद और विधायक ने दी बड़ी सौगात

कोंडागांव में देवांगन समाज ( ETV BHARAT )

देवांगन समाज के जिला अध्यक्ष सुरेश देवांगन ने बताया कि मां परमेश्वरी जयंती के अवसर पर कोंडागांव के चौपाटी मैदान में समाज के लोग जुटे. पारंपरिक कलश यात्रा निकाली गई. यह कलश यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट के बगल स्थित मैदान तक पहुंची, जहां धार्मिक अनुष्ठान और मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

कोंडागांव : देवांगन समाज ने मां परमेश्वरी जयंती का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया. इस विशेष कार्यक्रम में जिलेभर से समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए.

कोंडागांव में मां परमेश्वरी जयंती (ETV BHARAT)

सांसद-विधायक रहे मौजूद

कार्यक्रम में बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप, कोंडागांव विधायक लता उसेंडी और पूर्व मंत्री मोहन मरकाम भी मौजूद रहे. देवांगन समाज जिला अध्यक्ष सुरेश देवांगन ने बताया कि सभी अतिथियों ने समाज की एकजुटता, सामाजिक गतिविधियों और विकासात्मक प्रयासों की सराहना की.

परमेश्वरी जयंती में महिलाएं (ETV BHARAT)

सामाजिक भवन की घोषणा, मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता

बस्तर सांसद महेश कश्यप ने देवांगन समाज के लिए मां परमेश्वरी देवी मंदिर निर्माण के लिए 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, जिसका समाज ने स्वागत किया है. सुरेश देवांगन ने बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने में समाज के वरिष्ठजनों, युवाओं और महिलाओं का विशेष योगदान रहा है. उन्होंने कहा कि देवांगन समाज भविष्य में भी सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास की दिशा में लगातार प्रयास करता रहेगा.

मां परमेश्वरी जयंती पर शोभा यात्रा (ETV BHARAT)

कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने सामाजिक भवन निर्माण की सौगात देने की घोषणा भी की है. इस घोषणा से समाज में खुशी की लहर दौड़ गई. कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ धार्मिक विधि-विधान भी संपन्न हुए.