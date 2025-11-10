ETV Bharat / state

मां महामाया मंदिर के विकास के लिए भारत दर्शन योजना में प्रस्ताव, रतनपुर का होगा विकास: विष्णुदेव साय

बिलासपुर: धर्मनगरी रतनपुर में कलचुरी कलार समाज के महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए. बिलासपुर पहुंचने के बाद सीएम साय सबसे पहले रतनपुर पहुंचे और मां महामाया के दर्शन कर छत्तीसगढ़ की सुख और समृद्धि की कामना की.

कलचुरी कलार समाज के कार्यक्रम में सीएम साय: कलचुरी कलार समाज के लोग हर साल दीपावली के बाद कार्तिक सुदी सप्तमी को सहस्त्रबाहु भगवान की पूजा अर्चना कर पर्व के रूप में मनाते हैं. इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे. मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पहुंचने के बाद मां महामाया के दर्शन किए. साय ने कहा कि कल्चुरी राजवंश ने रतनपुर सहित देश में लगभग 1200 वर्षों तक शासन किया. उनके राज में प्रजा खुश और देश समृद्धशाली रहा है.

मां महामाया से मांगा छत्तीसगढ़ के लिए आशीर्वाद: सीएम साय ने कहा, "मां महामाया की कृपा से छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास हो रहा है. हमारा छत्तीसगढ़ देश के बीचों-बीच स्थित है. खनिज,वन एवं जल संसाधनों से भरा पड़ा है. हम यहां के लोगों को साथ लेकर राज्य को प्रगति के मार्ग पर और आगे ले जाएंगे. माता के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ फल फूल रहा है और मां से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर यूं ही बना रहे."