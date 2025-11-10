ETV Bharat / state

मां महामाया मंदिर के विकास के लिए भारत दर्शन योजना में प्रस्ताव, रतनपुर का होगा विकास: विष्णुदेव साय

सीएम साय ने कहा कि मां महामाया के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ फल फूल रहा है.

Chief Minister Vishnudeo Sai Bilaspur
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 10:19 AM IST

|

Updated : November 10, 2025 at 11:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: धर्मनगरी रतनपुर में कलचुरी कलार समाज के महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए. बिलासपुर पहुंचने के बाद सीएम साय सबसे पहले रतनपुर पहुंचे और मां महामाया के दर्शन कर छत्तीसगढ़ की सुख और समृद्धि की कामना की.

कलचुरी कलार समाज के कार्यक्रम में सीएम साय: कलचुरी कलार समाज के लोग हर साल दीपावली के बाद कार्तिक सुदी सप्तमी को सहस्त्रबाहु भगवान की पूजा अर्चना कर पर्व के रूप में मनाते हैं. इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे. मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पहुंचने के बाद मां महामाया के दर्शन किए. साय ने कहा कि कल्चुरी राजवंश ने रतनपुर सहित देश में लगभग 1200 वर्षों तक शासन किया. उनके राज में प्रजा खुश और देश समृद्धशाली रहा है.

मां महामाया से मांगा छत्तीसगढ़ के लिए आशीर्वाद: सीएम साय ने कहा, "मां महामाया की कृपा से छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास हो रहा है. हमारा छत्तीसगढ़ देश के बीचों-बीच स्थित है. खनिज,वन एवं जल संसाधनों से भरा पड़ा है. हम यहां के लोगों को साथ लेकर राज्य को प्रगति के मार्ग पर और आगे ले जाएंगे. माता के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ फल फूल रहा है और मां से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर यूं ही बना रहे."

बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

1200 साल तक कलचुरी समाज ने देश में शासन किया. रतनपुर की राजधानी भी रही. मां महामाया मंदिर के विकास के लिए भारत दर्शन योजना में प्रस्ताव गया है. इससे रतनपुर का कायाकल्प होगा- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

रतनपुर को सीएम की सौगात: सीएम साय ने ऐतिहासिक नगरी रतनपुर में 100 बिस्तर अस्पताल खोलने और कल्चुरी समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया. वहीं 200 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना पर सीएम ने कहा अभी इंतजार कीजिए.

Maa Mahamaya Temple Ratanpur
बिलासपुर में सीएम साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

भारत दर्शन योजना क्या है: स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने साल 2014-15 में इस योजना की शुरुआत की. इस योजना का उद्देश्य भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना, विकसित करना और उसका दोहन करना है.

शिक्षा किसी भी समाज एवं राष्ट्र की उन्नति का मुख्य आधार: मुख्यमंत्री साय
राष्ट्रीय सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 में दौड़ा जुनून और जोश, सीएम साय बोले, जीवन अनमोल है, हेलमेट पहनें और जिम्मेदार बनें
बीजापुर के पनुर्वास केंद्र में डिप्टी सीएम, पुनर्वासित युवाओं से की मुलाकात, नक्सल उन्मूलन और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी ली
Last Updated : November 10, 2025 at 11:20 AM IST

TAGGED:

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर
कलचुरी कलार समाज
BHARAT DARSHAN YOJANA
KALCHURI KALAR SAMAJ
MAA MAHAMAYA TEMPLE RATANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.