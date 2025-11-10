मां महामाया मंदिर के विकास के लिए भारत दर्शन योजना में प्रस्ताव, रतनपुर का होगा विकास: विष्णुदेव साय
सीएम साय ने कहा कि मां महामाया के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ फल फूल रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2025 at 10:19 AM IST|
Updated : November 10, 2025 at 11:20 AM IST
बिलासपुर: धर्मनगरी रतनपुर में कलचुरी कलार समाज के महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए. बिलासपुर पहुंचने के बाद सीएम साय सबसे पहले रतनपुर पहुंचे और मां महामाया के दर्शन कर छत्तीसगढ़ की सुख और समृद्धि की कामना की.
कलचुरी कलार समाज के कार्यक्रम में सीएम साय: कलचुरी कलार समाज के लोग हर साल दीपावली के बाद कार्तिक सुदी सप्तमी को सहस्त्रबाहु भगवान की पूजा अर्चना कर पर्व के रूप में मनाते हैं. इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे. मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पहुंचने के बाद मां महामाया के दर्शन किए. साय ने कहा कि कल्चुरी राजवंश ने रतनपुर सहित देश में लगभग 1200 वर्षों तक शासन किया. उनके राज में प्रजा खुश और देश समृद्धशाली रहा है.
मां महामाया से मांगा छत्तीसगढ़ के लिए आशीर्वाद: सीएम साय ने कहा, "मां महामाया की कृपा से छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास हो रहा है. हमारा छत्तीसगढ़ देश के बीचों-बीच स्थित है. खनिज,वन एवं जल संसाधनों से भरा पड़ा है. हम यहां के लोगों को साथ लेकर राज्य को प्रगति के मार्ग पर और आगे ले जाएंगे. माता के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ फल फूल रहा है और मां से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर यूं ही बना रहे."
1200 साल तक कलचुरी समाज ने देश में शासन किया. रतनपुर की राजधानी भी रही. मां महामाया मंदिर के विकास के लिए भारत दर्शन योजना में प्रस्ताव गया है. इससे रतनपुर का कायाकल्प होगा- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
रतनपुर को सीएम की सौगात: सीएम साय ने ऐतिहासिक नगरी रतनपुर में 100 बिस्तर अस्पताल खोलने और कल्चुरी समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया. वहीं 200 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना पर सीएम ने कहा अभी इंतजार कीजिए.
भारत दर्शन योजना क्या है: स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने साल 2014-15 में इस योजना की शुरुआत की. इस योजना का उद्देश्य भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना, विकसित करना और उसका दोहन करना है.