चैत्र नवरात्रि पर एमसीबी के मां महामाया दरबार में उमड़ा जनसैलाब
चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर एमसीबी जिले में भक्ति और आस्था का अभूतपूर्व वातावरण देखने को मिल रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 20, 2026 at 7:23 AM IST|
Updated : March 20, 2026 at 7:47 AM IST
एमसीबी: चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व के साथ ही पूरे एमसीबी जिले में भक्ति और आस्था का अभूतपूर्व माहौल देखने को मिल रहा है. नवरात्रि के प्रथम दिवस मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा के साथ श्रद्धालुओं की आस्था अपने चरम पर नजर आई. खड़गवां क्षेत्र के चंवरीडांड स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. मंदिर परिसर में लंबी-लंबी कतारें, “जय माता दी” के जयकारे और भक्तों की अटूट श्रद्धा ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया.
सुबह से लगी कतारें, मां के दर्शन को उमड़ी भीड़
नवरात्रि के पहले ही दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे. दूर-दराज से आए भक्त अपने परिवार की सुख-समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता के दरबार में शीश नवाते नजर आए. कई श्रद्धालु मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कर माता से अपनी इच्छाएं पूरी करने की कामना करते दिखे. पूरे मंदिर परिसर में भक्ति, आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिला.
आस्था की गूंज, हर मन्नत होती है पूरी
स्थानीय मान्यता के अनुसार, मां महामाया के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है. यही वजह है कि हर साल यहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं.
अशोक श्रीवास्तव स्थानीय निवासी बताते हैं कि मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है और यहां की मान्यताएं लोगों की गहरी आस्था से जुड़ी हुई हैं.
क्या है मंदिर का इतिहास?
कहा जाता है कि जमींदारी प्रथा के समय रामू प्रताप सिंह को तालाब खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां मिली थी. इसके बाद जब मां महामाया की प्रतिमा बैलगाड़ी से लाई जा रही थी, तो वर्तमान मंदिर स्थल पर वह प्रतिमा स्वयं ही स्थिर हो गई. इसे माता का दिव्य संकेत मानकर यहीं मंदिर की स्थापना की गई, जो आज एक विशाल और प्रसिद्ध धाम के रूप में स्थापित हो चुका है.
शादी के बाद से हर साल यहां आ रही हूं। मां महामाया सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं, इसलिए इतनी भीड़ उमड़ती है-दिपाली कश्यप, श्रद्धालु
मैं पिछले 22 वर्षों से यहां आ रहा हूं. मां ने मेरी हर मन्नत पूरी की है- धर्मेंद्र कुमार सिंह, श्रद्धालु
बचपन से यहां आ रहा हूं. पूरे क्षेत्र की आस्था मां महामाया में है-राम बाबू
यह मंदिर बेहद भव्य है, यहां आने से एक अलग ही शांति मिलती है- नम्रता, श्रद्धालु
नौ दिनों तक चलेगा आस्था का महापर्व
मंदिर समिति के अध्यक्ष आरबी श्रीवास्तव के अनुसार,चैत्र नवरात्रि के दौरान देश-विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. पूरे नौ दिनों तक विधि-विधान से पूजा-अर्चना होती है और लाखों की संख्या में भक्त माता के दर्शन करते हैं.