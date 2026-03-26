ETV Bharat / state

नवरात्रि पर बीमारी विदाई की अनोखी परंपरा, मां कोटमहिन के दरबार में उमड़ा जनसैलाब

सीधी का मां कोटमहिन मंदिर चर्चा में ( Etv Bharat )

सीधी: दो पहाड़, घना जंगल और अटूट आस्था, मां कोटमहिन के दरबार कुछ ऐसा है, जहां जंगल के बीच नवरात्रि पर जनसैलाब उमड़ता है. यहां हर नवरात्रि पर 'बीमारी विदाई' की परंपरा निभाई जाती है. मान्यता है कि मां कोटमहिन देवी आशीर्वाद देकर बीमारियों को गांव से दूर जंगल में भेज देती है और वर्षों से ये परंपरा और ये स्थान आस्था का केंद्र है. कठिन रास्तों से होकर मंदिर पहुंचे भक्त मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुसमी वनांचल में स्थित संजय टाइगर रिजर्व के इलाके में ये मंदिर स्थित है. यहां कोटमा पहाड़ पर विराजमान मां कोटमहिन का दरबार काफी प्रसिद्ध है. चैत्र नवरात्र की नवमी पर हजारों श्रद्धालु एक बार फिर कठिन रास्तों से गुजरते हुए मां के दर्शन करने पहुंचे. दो पहाड़ों और घने जंगल के बीच स्थित इस धाम तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन भक्तों की श्रद्धा हर कठिनाई पर भारी पड़ती नजर आई. गुफा के अंदर नहीं जा पाते भक्त (Etv Bharat) गुफा के अंदर नहीं जा पाते भक्त स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले मां कोटमहिन गुफा के अंदर विराजमान थीं, जहां श्रद्धालु सीधे गुफा में प्रवेश कर दर्शन किया करते थे लेकिन करीब 30 साल पहले गुफा के बीचों-बीच एक विशाल पत्थर गिर गया, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया. इसके बाद से श्रद्धालु गुफा के अंदर नहीं जा पाते और अब बाहर से ही गुफा के द्वार पर पूजा-अर्चना कर माता के दर्शन करते हैं. इसके बावजूद आस्था में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.