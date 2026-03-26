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नवरात्रि पर बीमारी विदाई की अनोखी परंपरा, मां कोटमहिन के दरबार में उमड़ा जनसैलाब

सीधी का मां कोटमहिन मंदिर चर्चा में, गुफा के अंदर विराजमान देवी, मान्याता- बीमारी को गांव से भेज देती हैं देवी

Fairewell of Illness Sidhi Temple
सीधी का मां कोटमहिन मंदिर चर्चा में (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 2:16 PM IST

3 Min Read
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सीधी: दो पहाड़, घना जंगल और अटूट आस्था, मां कोटमहिन के दरबार कुछ ऐसा है, जहां जंगल के बीच नवरात्रि पर जनसैलाब उमड़ता है. यहां हर नवरात्रि पर 'बीमारी विदाई' की परंपरा निभाई जाती है. मान्यता है कि मां कोटमहिन देवी आशीर्वाद देकर बीमारियों को गांव से दूर जंगल में भेज देती है और वर्षों से ये परंपरा और ये स्थान आस्था का केंद्र है.

कठिन रास्तों से होकर मंदिर पहुंचे भक्त

मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुसमी वनांचल में स्थित संजय टाइगर रिजर्व के इलाके में ये मंदिर स्थित है. यहां कोटमा पहाड़ पर विराजमान मां कोटमहिन का दरबार काफी प्रसिद्ध है. चैत्र नवरात्र की नवमी पर हजारों श्रद्धालु एक बार फिर कठिन रास्तों से गुजरते हुए मां के दर्शन करने पहुंचे. दो पहाड़ों और घने जंगल के बीच स्थित इस धाम तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन भक्तों की श्रद्धा हर कठिनाई पर भारी पड़ती नजर आई.

Maa Kotmahin Mandir sidhi
गुफा के अंदर नहीं जा पाते भक्त (Etv Bharat)

गुफा के अंदर नहीं जा पाते भक्त

स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले मां कोटमहिन गुफा के अंदर विराजमान थीं, जहां श्रद्धालु सीधे गुफा में प्रवेश कर दर्शन किया करते थे लेकिन करीब 30 साल पहले गुफा के बीचों-बीच एक विशाल पत्थर गिर गया, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया. इसके बाद से श्रद्धालु गुफा के अंदर नहीं जा पाते और अब बाहर से ही गुफा के द्वार पर पूजा-अर्चना कर माता के दर्शन करते हैं. इसके बावजूद आस्था में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.

कठिन रास्तों से होकर मंदिर पहुंचे भक्त (Etv Bharat)

बीमारी विदाई की परंपरा

चैत्र नवरात्रि में मां कोटमहिन की पूजा के साथ एक अनोखी परंपरा फिर चर्चा में है. ये परंपरा है बीमारी को गांव से जंगल भेजने की. स्थानीय आदिवासी समाज के अनुसार, जब भी किसी गांव में बीमारी फैलती है, तो विशेष पूजा-अर्चना के साथ मुर्गी या बकरे के माध्यम से उस बीमारी को एक गांव से दूसरे गांव स्थानांतरित भी किया जाता है और अंततः जंगल की ओर विदा कर दिया जाता है. वहीं ग्रामीणों का दावा है कि यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और आज भी लोग इस पर गहरा विश्वास रखते हैं.

Kotmahin temple sidhi history
मां कोटमहिन के दरबार में उमड़ा जनसैलाब (Etv Bharat)

बीमारियों को दूर करने माता को मनाते हैं

कुसमी के राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा बताते हैं, '' माता का बड़ा प्रताप है. जब भी गांव में कोई बीमारी फैलती है, तो माता की स्थापना कर पूजा की जाती है और फिर उस बीमारी को दूसरे गांव की ओर उस बीमारी को विदा किया जाता है. यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और माना जाता है कि अंत में बीमारी जंगल में चली जाती है और वापस नहीं लौटती.''

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वहीं श्रद्धालु रामकेश द्विवेदी कहते हैं, '' माता का स्थान बहुत प्राचीन है और करीब 15-16 गांवों की यह कुलदेवी हैं. यहां नवरात्रि में हर घर में माता विराजमान होती हैं और पूरे 9 दिन पूजा और भंडारा चलता है. इनमें सबसे खास बात यह है कि जंगल और जंगली जानवरों के बीच होने के बावजूद आज तक किसी श्रद्धालु को कोई नुकसान नहीं हुआ, यह माता की कृपा है.''

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