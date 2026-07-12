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उत्तराखंड में 'न्याय की देवी' के रूप में पूजी जाती हैं माता कोटगाड़ी, पांच पुश्तों का भी होता है न्याय

माना जाता है मां भगवती का स्वरूप: कोटगाड़ी देवी को माता भगवती का स्वरूप माना जाता है. यहां मां भगवती वैष्णवी रूप में पूजी जाती हैं. ऐसा कहा जाता है कि जैसे चितई के गोलू या गोल्ज्यू देव अन्याय से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाते हैं, वैसे ही पांखू की कोटगाड़ी देवी भी लोगों को न्याय देती हैं. यही वजह है कि यहां श्रद्धालुओं का तांता लग रहता है. यहां श्रद्धालु न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं.

पांच पुश्तों का भी होता है न्याय: दरअसल, पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग विकासखंड के खूबसूरत वादियों के बीच पांखू गांव बसा है, यहां मां कोटगाड़ी का एक ऐसा दिव्य मंदिर विराजमान है. माना जाता है कि यहां हर किसी को न्याय मिलता है. आपने न्याय के देवता गोलू या गोल्ज्यू के बारे में तो सुना होगा, ठीक उसी तरह कोटगाड़ी देवी भी न्याय के लिए जानी जाती हैं. मान्यता है कि मां कोटगाड़ी के दरबार में पांच पुश्तों का भी न्याय होता है.

बेरीनाग: देवभूमि उत्तराखंड में कई ऐसे देवी-देवताओं के मंदिर मौजूद हैं, जिन्हें 'न्याय' के देवता रूप में पूजा जाता है. इन्हीं में एक मंदिर कुमाऊं के बेरीनाग के पांखू गांव में भी है. जिसे कोटगाड़ी देवी या कोकिला देवी के नाम से जाना जाता है. यह मंदिर उन न्यायकारी मंदिरों में शामिल है, जहां कोर्ट कचहरी से हार मिलने के बाद भी यहां न्याय की उम्मीद को लेकर अर्जियां लगाई जाती हैं.

स्टांप पेपर में लिखकर लगाई जाती है अर्जी: मान्यता है कि माता कोटगाड़ी के मुख्य सेवक भंडारी ग्वल्ल हैं. माता कोटगाड़ी को यहां सात्विक भोग ही लगता है. जब भी किसी की मनोकामना पूरी होती है, तो माता कोटगाड़ी के दरबार में अठवार चढ़ाई जाती है. माता कोटगाड़ी के दरबार में लोग न्याय के लिए न्यायालयों से दिए गए निर्णयों को स्टांप पेपर में लिखकर यहां जमा करते हैं.

माता कोटगाड़ी के दरबार में अर्जियां (फोटो- ETV Bharat)

पहाड़ का कहलाता है 'सुप्रीम कोर्ट': पहाड़ के लोगों का भोलापन कहें या आस्था. आज के आधुनिक दौर में भी यहां के लोग न्यायालयों से ज्यादा विश्वास कोटगाड़ी देवी पर करते हैं. इसलिए ही इसे पहाड़ का 'सुप्रीम कोर्ट' भी कहा जाता है. ऐसा कहा जाता है कि मां कोटगाड़ी न्याय की प्रत्यक्ष देवी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्राचीन समय में उस पूरे क्षेत्र में फैसले ही मां के दरबार में ही होते थे.

मां कोटगाड़ी या कोकिला देवी की मूर्ति (फोटो- ETV Bharat)

"कोटगाड़ी देवी के इस मंदिर में पांच पुश्त पहले दिए अन्यायपूर्ण फैसलों पर भी सुनवाई होती है. यहां देवी की योनि पीठ की पूजा होती है. मूर्ति में योनि साफ-साफ उकेरी गई है. जिस वजह से यहां माता की मूर्ति को ढक कर रखा जाता है. यहां सबकी मनोकामना पूरी होती है."-जीवन पाठक, मुख्य पुजारी, कोटगाड़ी मंदिर

माता के दरबार में मिलता है न्याय: हर साल चैत्र और अश्विन मास की अष्टमी को और भादों में ऋषि पंचमी को माता कोटगाड़ी के धाम में मेला लगता है. यहां कोटगाड़ी माता के अलावा सूरजमल और छुरमल देवता भी पूजे जाते हैं. लोगों का मानना है कि जिन्हें कहीं से न्याय मिले नहीं मिलता है, उन्हें माता के दरबार में जरूर न्याय मिलता है. माता कोटगाड़ी न्याय का फैसला करती है.

घर के लिए पूजा-पाठ कराने से बनी रहती है शांति: माता रानी के मंदिर में आकर लोग अपने घर के लिए पूजा-पाठ आदि भी कराते हैं. ताकि, उनके घर में शांति रहे. इतना ही नहीं घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं होता है. ऐसा मान्यता है कि माता रानी के मंदिर में अपने घर के लिए पाठ करा लेने से सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं. माना जाता है कि अगर किसी ने आपके साथ अपराध या छल किया है, तो उसको भी सजा मिल जाती है.

कोटगाड़ी मंदिर में भक्तों का हुजूम (फोटो- ETV Bharat)

"कोटगाड़ी देवती आदिशक्ति के ही रूप हैं. जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से माता से प्रार्थना करता है, उसकी चाहे कोई भी मनोकामना हो, वो पूरी होती है. जिनकी मनोकामना पूरी होती है, वो लौटकर जरूर आता है."- गोविंद बल्लभ पाठक, अध्यक्ष, मंदिर कमेटी

कैसे पहुंचे कोटगाड़ी मंदिर? माता कोटगाड़ी के मंदिर पहुंचने के लिए यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं, तो आपका आखिरी स्टेशन काठगोदाम या टनकपुर रहेगा. काठगोदाम या टनकपुर से करीब 205 किलोमीटर की दूरी आपको प्राइवेट टैक्सी या फिर उत्तराखंड रोडवेज की बसों में सफर करना होगा. यदि आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं, तो आपको पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट पर उतरना होगा. वहां से दूरी 80 किलोमीटर है. जहां टैक्सी से पहुंचा जा सकता है.

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