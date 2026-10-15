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मां दंतेश्वरी के दरबार में आस्था के साथ आत्मनिर्भरता की तस्वीर, प्रसाद के रूप में रागी लड्डू ने बनाई पहचान, पहले ही दिन महिलाओं ने कमाए 75 हजार

मां दंतेश्वरी के दरबार में आस्था के आत्मनिर्भरता की तस्वीर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा. दंतेश्वरी के दरबार में इस शारदीय नवरात्रि-2026 में आस्था के साथ आत्मनिर्भरता की तस्वीर भी देखने को मिल रही है. अब तक दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु यहां से नारियल, चिरौंजी जैसे प्रसाद ही अपने घर ले जाते थे, लेकिन इस बार मां दंतेश्वरी के भक्तों को रागी से बने शुद्ध और पौष्टिक लड्डुओं का विशेष प्रसाद अपने घर ले जाने का अवसर मिल रहा है. इस पहल ने न केवल श्रद्धालुओं को प्रसाद का नया विकल्प दिया है, बल्कि स्थानीय स्व-सहायता समूह की महिलाओं के लिए रोजगार और आमदनी के नए रास्ते भी खोले हैं.

जिला प्रशासन, वन विभाग और टेंपल कमेटी के सहयोग से शुरू हुई इस पहल का असर नवरात्रि के पहले दिन से ही दिखाई देने लगा. महिलाओं ने पहले ही दिन लड्डुओं की बिक्री से लगभग 75 हजार रुपये की आमदनी अर्जित की. इससे महिलाओं में उत्साह है और वे इसे अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही हैं.