मां दंतेश्वरी के दरबार में आस्था के साथ आत्मनिर्भरता की तस्वीर, प्रसाद के रूप में रागी लड्डू ने बनाई पहचान, पहले ही दिन महिलाओं ने कमाए 75 हजार
स्व-सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया प्रसाद निर्माण का प्रशिक्षण, 50, 100 और 200 रुपये के पैकेट उपलब्ध, संवाददाता मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 5:58 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 6:04 PM IST
दंतेवाड़ा. दंतेश्वरी के दरबार में इस शारदीय नवरात्रि-2026 में आस्था के साथ आत्मनिर्भरता की तस्वीर भी देखने को मिल रही है. अब तक दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु यहां से नारियल, चिरौंजी जैसे प्रसाद ही अपने घर ले जाते थे, लेकिन इस बार मां दंतेश्वरी के भक्तों को रागी से बने शुद्ध और पौष्टिक लड्डुओं का विशेष प्रसाद अपने घर ले जाने का अवसर मिल रहा है. इस पहल ने न केवल श्रद्धालुओं को प्रसाद का नया विकल्प दिया है, बल्कि स्थानीय स्व-सहायता समूह की महिलाओं के लिए रोजगार और आमदनी के नए रास्ते भी खोले हैं.
जिला प्रशासन, वन विभाग और टेंपल कमेटी के सहयोग से शुरू हुई इस पहल का असर नवरात्रि के पहले दिन से ही दिखाई देने लगा. महिलाओं ने पहले ही दिन लड्डुओं की बिक्री से लगभग 75 हजार रुपये की आमदनी अर्जित की. इससे महिलाओं में उत्साह है और वे इसे अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही हैं.
प्रशिक्षण से प्रसाद निर्माण तक
मां दंतेश्वरी के लिए विशेष प्रसाद तैयार करने का अवसर मिलने से पहले महिलाओं को जिला प्रशासन और वन विभाग से प्रशिक्षण भी दिया गया. प्रशिक्षण के बाद महिलाओं ने रागी के लड्डू बनाने, उनकी गुणवत्ता बनाए रखने और पैकेजिंग की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से अपनाया.
महिलाओं के लिए यह केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि आस्था और सम्मान से जुड़ा अवसर भी है. उनका कहना है कि मां दंतेश्वरी के लिए प्रसाद तैयार करना उनके लिए सौभाग्य की बात है. इस काम से उन्हें आमदनी के साथ अपनी मेहनत को पहचान दिलाने का अवसर भी मिला है.
रागी, गुड़ और शुद्ध घी से तैयार हो रहे लड्डू
इन विशेष लड्डुओं की सबसे बड़ी खासियत उनकी सामग्री और निर्माण प्रक्रिया है. महिलाओं के अनुसार, लड्डू तैयार करने में रागी का आटा, काजू, इलायची, नारियल का खोपरा, गुड़ और शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाता है. इन्हें पारंपरिक तरीके से पकाकर तैयार किया जाता है. प्रसाद में किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करने और शुद्धता का ध्यान रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.
फिर होती है पैकेजिंग
लड्डुओं को तैयार करने के बाद उनकी पैकेजिंग की जाती है. इसके बाद सर्वप्रथम मां दंतेश्वरी के चरणों में भोग अर्पित किया जाता है और फिर प्रसाद को श्रद्धालुओं के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाता है. आयोजकों के अनुसार, लड्डुओं को इस तरह तैयार किया गया है कि वे लगभग 15 दिनों तक सुरक्षित रह सकें, जिससे दूर-दराज से आने वाले भक्त इन्हें अपने परिवार के लिए भी ले जा सकें.
50, 100 और 200 रुपये के पैकेट उपलब्ध
श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने रागी के लड्डुओं के अलग-अलग मूल्य के पैकेट तैयार किए हैं. मंदिर परिसर में 50 रु, 100 रु और 200 रु के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसके लिए मंदिर परिसर में तीन काउंटर बनाए गए हैं.
मोबाइल प्रतिबंध का काउंटरों पर भी दिख रहा असर
इस बार सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मंदिर में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसका असर मंदिर परिसर में संचालित प्रसाद काउंटरों पर भी दिखाई दे रहा है. इसके बावजूद श्रद्धालुओं के बीच रागी के लड्डुओं को लेकर उत्साह बना हुआ है.
नवरात्रि से आगे भी बढ़ेगी आमदनी की उम्मीद
महिलाओं को उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पहल का विस्तार होगा. उनका कहना है कि यदि नवरात्रि से पहले ही पर्याप्त मात्रा में लड्डुओं का निर्माण और पैकेजिंग कर ली जाए, तो श्रद्धालुओं की मांग को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है. इससे समूह की महिलाओं को अधिक रोजगार मिलेगा और उनकी आमदनी में भी वृद्धि होगी.